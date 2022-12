Entre las tres marcas de carros chinos más vendidas en Perú se encuentran: DFSK, Changan y JAC.

Solo en el segmento de vehículo de livianos, estas firmas chinas lograron las siguientes participaciones en el mercado peruano: 3,4% en el 2019, 3,7% en el 2020, 11,7% en el 2021. Pero eso no es todo, de enero a octubre de este año ya ocupan el 12,4% del mercado nacional. Todo esto de acuerdo a cifras de la AAP.

Así ha evolucionado de ventas de DFSK, Changan y JAC:

Variación de ventas

ENTRE ENERO A OCTUBRE

respecto al periodo anterior 2020 2021 2022 DFSK -27.1% 77,9% 49,7% Changan -20,7% 73,3% -0,1% JAC -9,4% 96,1% -9,1%

¿Qué carros chinos son los más populares en el Perú?

Por el lado de DFSK, los más populares son: la Glory 500, 560 y su exitosa 580. Changan, por parte, destaca por: la Uni-T, CX70 y New CS55 Plus, además de sus modelos comerciales como la New Van, Grand SUPERVAN, entre otras. JAC también impactó en el mercado con sus modelos JAC JS2, JS3, JS4 y JS8. A excepción de los vehículos comerciales de Changan, estamos ante vehículos SUV’s. Una breve revisión de las web de estas marcas revela que la oferta de sedanes es reducida y que ahora apuestan por camionetas.

¿A qué se debe el crecimiento de ventas de los autos chinos?

De acuerdo a Alberto Morisaki, la pandemia influyó en la compra de estos vehículos. “La pandemia ha golpeado el bolsillo del consumidor peruano y por lo tanto, los vehículos chinos aparecen como una opción competitiva por sus precios más bajos. Se puede conseguir un SUV a un precio similar o incluso menor que un sedán, y el SUV te da más beneficios como mayor espacio o una mejor altura al suelo”.

Morisaki también destaca que otro factor que induce al consumidor peruano a comprar un auto chino es la marca que los respalda. La gran mayoría de las firmas chinas son representadas por concesionarias con mucho prestigio y experiencia, en consecuencia, los consumidores se sienten más confiados al tratar con empresas serias y formales.

Otro detalle de suma importancia de acuerdo al representante de la AAP, es que los vehículos chinos también han mejorado en cuanto a sus componentes. “Los vehículos chinos han mejorado en las prestaciones que le brindan al cliente. La seguridad, tecnología y comodidad es superior que antes, entonces este es otro factor que genera una mayor demanda por este tipo de marcas”, indica.

¿Todos los carros chinos son buenos?

Andrés Huapaya Colmenares, jefe del taller Clínica Automotriz, sostiene que si bien algunas marchas chinas han mejorado, otras aún mantienen una baja calidad. “El problema es que muchas de ellas queman válvulas, malogran los cilindros del motor y el tubo de escape, cuando se instala un sistema a gas. He visto muchos problemas de esos en el taller y también me lo han comentado colegas chilenos, puesto que en Chile también hay un boom de camionetas chinas”, explica.

Sin embargo, también recalcó que hay modelos de vehículos chinos muy buenos y por ello tienen un éxito de ventas. “Hay vehículos chinos que son muy buenos, en especial los modelos tipo VAN son muy vendidos en provincia para usarlos como transporte público o de personal. Conozco clientes que tienen un auto chino con seis o siete años y aún no han tenido la necesidad de hacerle un mantenimiento mayor a su automóvil.”, agrega.

Son estos factores mencionados por los especialistas los que han permitido que el mercado de autos chinos en el Perú obtenga una mayor participación del mercado. Además, a diferencia de otras marcas, estos vehículos siguieron ingresando al mercado peruano a pesar del problema global de suministros. Mantuvieron su stock y esto favoreció a que los consumidores se inclinen por su gran oferta.