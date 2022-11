Hasta septiembre, Toyota colocó en el país 1.900 vehículos electrificados. Estima cerrar el año con 2.600, un importante crecimiento frente a los 1.455 cedidos el año pasado. Las ventas se centran en los autos híbridos, que representa el 91% de las unidades colocadas en este sector; el restante se divide en 5% de híbridos enchufables; y 4% de automóviles eléctricos.

“Hay una preferencia por los híbridos muy marcada. Consideramos que este crecimiento continuará para 2023. Pero aun cuando es acelerado, la penetración es baja”, explica Caro.

En 2021, la penetración de este tipo de vehículos fue de 0,8%. Aunque se aceleró hasta 1,4% en 2022, se mantiene baja si se compara con otros mercados de la región, como Colombia. En el país vecino, la penetración de vehículos electrificados es de 11%, según recientes registros.

Tendencia mundial

La colocación de vehículos con tecnología electrificada es la gran apuesta de la industria automotriz. Es una tendencia marcada con el objetivo de preservar el medio ambiente a través de vehículos con cero emisiones, tener ofertas de mejores prestaciones y prescindir de combustibles fósiles.

De hecho, en Europa ya se trabaja para que, en 2030, el parque automotor desista de vehículos de combustión interna. Mientras que, en China, el objetivo hacia una movilidad electrificada se trata como cuestión de Estado, con medidas que han llevado que la media de precios de unidades eléctricas sea incluso menor que los de motor térmico.

“Nosotros, desde Toyota, estamos colaborando en conjunto con la Asociación Automotriz. El año pasado, hemos desarrollado el Plan Nacional de Electro Movilidad, que en conjunto con todas las marcas [del mercado peruano] hemos hecho una propuesta para el Gobierno y poder tener incentivos y condiciones habilitantes agresivas para poder recibir la electromovilidad”, dice Caro.

Según el análisis del vocero de Toyota, hasta hace poco el problema solo se discutía de forma interna entre los fabricantes presentes en el país. Ahora se cuenta hasta con ocho proyectos de ley sobre vehículos sostenibles. La discusión se elevó al Gobierno. El siguiente paso es establecer una mesa de trabajo para establecer los puntos que se podrían implementar.

Para Toyota, se necesitan incentivos prioritarios, como la reducción temporal del IGV en la adquisición de vehículos electrificados, del ad valoren e impuesto de posesión vehicular. “Con estas reducciones, creemos que podemos acelerar el mercado. Es obvio que también se necesitan de otros incentivos, como priorización de compra de vehículos electrificados por las entidades públicas, incentivo para desarrollar la infraestructura de carga en lugares públicos, entre otras”.

Por qué convendría tener un auto electrificado

El inconveniente global con los vehículos electrificados es la accesibilidad. Caro señala que, una unidad híbrida es US$ 3.000 más caro que una de combustión interna; un híbrido enchufable es US$ 10.000 más; y uno eléctrico US$ 20.000. Estima que, con los incentivos que se busca obtener del Gobierno, se podrían reducir los precios hasta en un 20%.

Para las marcas significaría un mercado más dinámico, con mayor colocación de vehículos, pues se prevé que la demanda por vehículos electrificados se incrementaría. Mientras que, para el conductor peruano promedio, la adquisición de automóviles con esta tecnología representaría una mejora a su economía futura.

“Si consideramos la diferencia de precios, actualmente, entre un eléctrico y uno a combustión, con marcas establecidas de buena capacidad de batería eléctrica, hay un diferencial de US$ 20.000″, señala el gerente de Toyota. “Con ese diferencial, se puede cargar un vehículo eléctrico, con carga de 300 kilómetros, con 33 soles. A diferencia de los 150 soles que costaría con gasolina”.

Si se tiene en cuenta que el conductor privado se traslada entre 12.000 a 13.000 kilómetros al año, la inversión adicional de US$ 20.000 se pagaría entre 11 y 12 años. Caro añade que, con un plan nacional de movilidad eléctrica establecido se recuperaría la inversión entre seis o siete años. Como es evidente, empresas de servicios de transporte verían un reembolso de su dinero en menor tiempo, pues se estima que tienen un recorrido anual de 80.000 kilómetros.

Teniendo esto último en cuenta, Toyota coloca su músculo de relaciones públicas para incentivar una movilidad electrificada con conversatorios sobre esta tecnología con clientes de flotas, universidades, institutos y personas del gobierno, tanto Ejecutivo como Legislativo. De esta forma busca acelerar la discusión del tema.

La fortaleza de los vehículos híbridos

Con el objetivo de alcanzar en el futuro una movilidad 100% eléctrica, como sucede en los planes de países desarrollados de Europa y China, y que se empieza a suscitar en la región; es necesario desarrollar una tecnología de transición robusta.

“En el Perú, la tecnología de transición para desarrollar ese proceso [de movilidad electrificada] son los vehículos híbridos, mientras desarrollamos la infraestructura de carga. Aún se alcancen estos incentivos agresivos [otorgados a través de un plan nacional]. Porque no solamente es precio, sino también es conveniencia para el cliente”, puntualiza el representante de Toyota.