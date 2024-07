El Sonet es un SUV subcompacto que se posiciona por debajo del Seltos y, desde la salida del Soul en el Perú, es el modelo de entrada hacia las SUV de Kia. Esta camioneta fue presentada en el mercado mundial en 2020, por lo que actualmente se mantiene vigente su primera generación. Sin embargo, una gran diferencia es que el modelo saliente se fabricó en la India, mientras que los nuevos Sonet llegan desde China.

“Concretamente, llegó al mercado peruano en 2021 y en poco menos de tres años ya se han vendido más de 4.000 unidades, convirtiéndolo en uno de los SUV más vendidos”, señala Giro Carrano, gerente de planeamiento comercial y desarrollo de red en Kia Perú.

Según información compartida por Kia, el Sonet se posicionó en el 4to lugar en su categoría (SUV A) con 1.463 unidades vendidas en 2023. En el Perú compite con el Hyundai Venue, Toyota Raize, Chevrolet Groove, entre otros.

“Tenemos el objetivo de que el Kia New Sonet llegue a posicionarse como el vehículo más vendido del segmento SUV-A. Además de que la versión anterior logró desempeñarse de manera muy exitosa, esta nueva edición presenta un renovado diseño que combina estética, tecnología y seguridad, siendo la opción ideal para quienes buscan su primera SUV”, destacó Bruno Zagal, gerente comercial y de marketing.

En la zaga ofrece un conjunto lumínico que cubre todo el ancho de la carrocería. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Diseño y equipamiento

Ahora, más allá de los números, el New Sonet llega con una propuesta más moderna en su exterior. La parrilla frontal ha sido renovada con patrones geométricos y está acompañada de una nueva iluminación frontal con bordes cromados bajo el diseño “Star Map”, que añade un toque de sofisticación, y también mejora la visibilidad y la seguridad en la carretera. Además, los faros posteriores fueron rediseñados y ahora cuenta con unos nuevos aros de aleación bitono de 16″ que otorgan una apariencia más dinámica.

En el interior también hay cambios, puesto que se reemplaza la pantalla TFT LCD 3.5″ del panel de instrumentos por un Cluster LCD de 4,2″. Conserva la pantalla táctil de 10,25″ para las versiones Plus y de 8″ para las variantes One, pero mejora en su conectividad. Ya no se requieren cables para enlazarse con Apple Car Play y Android Auto, puesto que la conexión es inalámbrica. De igual forma, la interfaz y nitidez de su pantalla evolucionaron, brindando una experiencia más ágil al usar aplicativos como Waze o Spotify.

Su interior es más moderno y adapta los nuevos patrones de diseño "Opposited United". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además, incluye Smart Key con botón de encendido y aire acondicionado con climatizador para las versiones Plus, proporcionando comodidad y sofisticación en el interior. Conjuntamente, cuenta con controles de audio en el timón, Bluetooth con reconocimiento de voz y asientos de tela con cuero en todos sus niveles de equipamiento.

Sobre sus dimensiones, se mantienen casi idénticas. Mide 4.110 mm de largo, 1.790 mm de ancho y 1.610 mm de alto. Tiene una distancia entre ejes de 2.500 mm, una capacidad de maletero de 374 litros, un tanque de combustible para 45 litros y un despeje al suelo de 205 mm. “Otra característica interesante del Sonet es que su despeje al suelo es uno de los que tienen mayor altura en su segmento y esto permite que cuando se circule fuera de ruta no se generen daños en la zona inferior”, explica Carrano.

Motorización y mecánica

Al ser una actualización de la primera generación, el New Sonet conserva el mismo motor de siempre. Es decir, el propulsor gasolinero de 1,5 litros aspirado con inyección multipunto de 113 hp a 6.300 rpm y 144 nm a 4.500 rpm. Está disponible con una transmisión mecánica de seis velocidades o una transmisión continuamente variable (CVT). Igualmente, este vehículo tiene tracción delantera (2WD), pero en su versión tope de gama cuenta con tres modos de tracción: arena, barro y nieve. Además, también ofrece tres modos de conducción: normal, eco y sport.

El motor es de cuatro cilindros y está diseñado para aquellos que buscan la eficiencia de combustible. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Respecto a otros sistemas mecánicos, equipa una dirección electrónicamente asistida (MDPS), frenos delanteros de disco ventilados de 15″ y posteriores sólidos de 14″. De la misma manera, la suspensión delantera es McPherson con resorte delantero y en la posterior integra un eje de torsión.

Seguridad

El vehículo está equipado con seis airbags, frontales, laterales y de cortina; sistemas de frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistencia de salida en pendientes para lograr un mejor confort, acompañado de un manejo sencillo. Además, estas nuevas versiones incluyen asistencia en cuestas (DBC) y frenado post colisión (MCB). Su chasis reforzado con acero de alta resistencia y una carrocería de deformación programable brindan seguridad a los ocupantes en todo momento y, sobre todo, en caso de impacto.

Versiones y precio

Está disponible en dos versiones: One, en la que destaca el equipamiento de seguridad, y Plus, con un mayor nivel de tecnología y confort interior. Finalmente, al mercado peruano llega desde US$18.990.