Nuevo Audi Q3: funcionalidad y tecnología a tope en una SUV compacta | FOTOS

Nuevo diseño, innovaciones en tecnología y mayor confort. Esas son tres características que definen al nuevo Audi Q3, la segunda generación del compacto alemán que llega al Perú en tres versiones: Attraction, Advanced y Launch Edition.

La SUV irradia mayor deportividad desde todos los ángulos. Su frontal, con la parrilla Singleframe octogonal que caracteriza a los modelos de la gama Q de Audi, es una de las novedades presentes en el Q3.

Además, encontramos detalles como unas entradas de aire mucho más prominentes, pasos de rueda más agresivos, faros con tecnología LED para las distintas versiones del Audi Q3, entre otras novedades.

El nuevo Audi Q3 también ha crecido en sus dimensiones. En ese sentido, la longitud alcanza 4.483 mm, con un ancho de 1.849 mm y una altura de 1.616 mm. El habitáculo también ofrece mayor espacio gracias a un aumento en la distancia entre ejes.

TECNOLOGÍA TOP

La conectividad que presenta el Audi Q3 es destacable. Además de un diseño con apariencia black panel y una pantalla táctil MMI touch, la SUV compacta ofrece el sistema Audi Smartphone, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.



El panel de instrumentos Audi digital cockpit está conformado por una pantalla de 26 cm, la cual permite que el conductor pueda configurar distintas funcionalidades por medio de la consola central del Q3.

La mecánica del nuevo Audi Q3 está conformado por un propulsor de 4 cilindros en línea TFSI de 1.4 litros que entrega una potencia de 150 HP y 250 Nm de torque. De este modo, el compacto acelera de 0 a 100 km/h en 9.2 segundos.

Este nuevo lanzamiento ya está disponible en los showroom de la marca en tres versiones distintas. El precio de entrada es de US$ 46.990 (Attraction), seguido de US$ 49.990 (Advanced) y la tope de US$ 50.990 (Launch Edition).