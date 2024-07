Hasta hace unos años era usual que se guarden fotos, videos, cartas, libros o alguna grabación de las personas que queremos, como para mantener el recuerdo, y así poco a poco superar el duelo.

Sin embargo, en los últimos años algunos usuarios de la IA están creando avatares con todas las características posibles de sus difuntos e incluso clonan la voz para sobrellevar esta pérdida.

Estas opciones digitales permiten ‘conversar con los muertos’ en tiempo real, reproduciendo la imagen y la voz, o incluso chatear con ellos a través de bots. Ya existen aplicaciones dedicadas a ofrecer este tipo de servicio, disponibles tanto para los que quieren ser recordados después de la muerte como para quienes los quieran recordar.

“Podría estar relacionada a la necesidad de la persona de continuar en contacto a través de estas aplicaciones digitales con su familiar, es como una forma de no renunciar a la pérdida, no renunciar a la idea de no poder tener a esta persona”, explica la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de la Clínica Internacional.

La inteligencia artificial genera muchas posibilidades, como mantener el contacto con las personas fallecidas. (Foto: freepik.es)

Según informe de CNN, una de las herramientas de inteligencia artificial usadas para este fin es Snapchat My AI. Ofrece recomendaciones, responde preguntas y también puede hablar con los usuarios. Gracias a estas características es que algunas personas crean la imagen de los difuntos para comunicarse con ellos.

Por otro lado, también se ha distinguido el uso de la clonación de voz, con plataformas como ElevenLabs. Para tener acceso a esta función, se debe contar con gran cantidad de material grabado que permita crear una voz más realista.

“Implica un riesgo”

Si bien es cierto que la aparición de ChatGPT en el 2022 puso en la mirada del mundo a la inteligencia artificial, lo cierto es que esta es una tecnología con mucha historia. El producto desarrollado por OpenAI no es la única herramienta en trabajar con la IA.

Plataformas permiten grabar videos para que otras personas puedan recordar con ayuda de la inteligencia artificial. (Imagen: life.storyfile.com)

Existen aplicaciones que se dedican a la creación de asistentes personales, como StoryFile, que permite hacer videos y conversaciones interactivas para el recuerdo. “Imagínate si pudieras grabarte en video respondiendo preguntas, para que las generaciones futuras puedan hablar contigo (y tú puedas responderles)”, señala la página de StoryFile.

Otra plataforma es HereAfterAI, que permite crear un chatbot, grabar videos y replicar la voz de una persona. “Saluda a tu yo virtual. Para conocer más sobre tu vida y personalidad, tus seres queridos solo tienen que hacer preguntas a la aplicación. Verán tus fotos y escucharán tus recuerdos con tu voz real”, indica la herramienta sobre sus funciones. Replika es otra plataforma con la que se puede crear un compañero de inteligencia artificial.

Un informe de la agencia EFE también menciona a otras empresas como Eternos.Life, Decembre Proyect o You, Only Virtual.

Herramientas con inteligencia artificial permiten que se pueda mantener contacto con los seres queridos incluso después de la muerte. (Imagen: hereafter.ai)

Si bien algunas plataformas se presentan como una compañía terapéutica, la especialista advierte un riesgo para los usuarios que interactúen con este tipo de herramienta como si fuera su verdadero familiar.

“Desde el punto de vista psicológico esto implica un riesgo. Va a depender mucho de la personalidad y la salud mental de la persona. ¿Por qué? Porque esto puede generar un riesgo para que la persona logre superar adecuadamente un duelo, podría generar mayor dependencia emocional con la persona fallecida”, indicó a El Comercio.

Esto podría desencadenar cuadros de depresión o una distorsión de la realidad. Para el uso de estas herramientas, señala Tuñoque, se debe evaluar antecedentes de esquizofrenia, psicosis, que impliquen la salud mental.

“Hay que tener mucho cuidado. Va a depender, uno, de la estabilidad emocional de la persona; dos, de su salud mental; tres, del tipo de vínculo que ha establecido con la persona [fallecida]”, dijo.

Uso responsable

Con el avance de la inteligencia artificial también ha salido a la luz los riesgos de esta tecnología. La Unión Europea fue la primera institución en establecer este año las reglas para el uso de esta herramienta.

Los servicios de inteligencia artificial puede hacer que se mantenga contacto con los difuntos, por medio de chatbots, videos o grabaciones de voz. (Imagen: freepik.es)

Entre sus objetivos se menciona “garantizar que los sistemas de Inteligencia Artificial sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos”. Esto se debe a la gran cantidad de datos e información personal con la que trabajan estos sistemas.

En el caso de HereAfterAI indica en su página: “Sólo usted y las personas que usted autorice podrán acceder a sus recuerdos”. Y es que, como recalca la psicoterapeuta de la Clínica Internacional, hay un componente ético que se debe tener en cuenta.

“Hay que tener ética en el sentido para qué quiero utilizar o tener estos aplicativos digitales, cuál sería su función, cuál sería tu objetivo, qué cosa es lo que yo busco a través de eso. Entonces, siempre hay que conversarlo con un familiar cercano para poder tener mayor claridad y poder decidir adecuadamente”, dijo la especialista.

Es así como la inteligencia artificial abre el debate sobre la memoria y la vida después de la muerte, una situación que implica tanto a la persona que fallece como a sus deudos.