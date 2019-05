El renovado Mercedes-Benz Clase C llegó al Perú | FOTOS

Una nueva alternativa llega al mercado peruano. Se trata del Mercedes-Benz Clase C, que por el momento está disponible en los showrooms de la marca en las versiones C 180 (Classic Night Edition), C 200 Coupé y C 43 AMG.

En principio, el renovado Clase C resalta por contar con un nuevo diseño de sus óptimas LED High Performance. Además, todas las versiones contarán con un renovado volante multifunción y pantalla multimedia de 10.25”.

Con el objetivo de brindar confort al cliente, el Mercedes-Benz Clase C ofrece una conectividad con Apple Car Play y Android auto, además de cámara de retroceso y sensores de aparcamiento PARKTRONIC.

Nikolas Gremler, gerente de Automóviles de Divemotor, manifestó que este facelift buscará mantenerse como uno de los modelos más solicitados por los clientes de la Mercedes-Benz.

Recordemos que la historia de este modelo inició en 1982, cuando se presentó a su antecesor, el Mercedes-Benz 190. No fue hasta 1993 que obtuvo la denominación Clase C. Desde entonces, la compañía ha vendido más de 10 millones de unidades.