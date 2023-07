¿El Volkswagen “Escarabajo” será producido una vez más?: esto dice la marca alemana

Diferentes portales especializados han circulado información sobre el posible regreso del Volkswagen Beetle. Este rumor se fortaleció con el resurgimiento de diferentes autos descontinuados como vehículos eléctricos, pero ¿cuáles son los verdaderos planes de la marca?

El CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, descartó cualquier plan a futuro para el Beetle, pues carece de cualquier sentido su regreso a las fábricas a nivel de marketing. Esto en conversación con la revista británica Autocar, citado por el sitio Motor1.

Schäfer agregó que un regreso del icónico vehículo sería un movimiento carente de lógico. Es así ya que el modelo es considerado un auto del pasado que ya tuvo su momento de gloria; y no es por una falta de recursos para su desarrollo.

“No creo [que el Volkswagen Beetle reviva en la era moderna], puesto que hay ciertos autos que tuvieron su momento. No tendría sentido traerlo de vuelta. No lo diría al 100%, pero en este momento no lo consideraría”, indicó el ejecutivo.

“Con el Scirocco es lo mismo: tuvo su momento, después hubo un modelo nuevo que lo reinterpretaba. ¿Hacer lo mismo otra vez? No lo creo. En adelante, buscando el equilibrio de estas tecnologías y de los costes asociados, hay que invertir el dinero de la mejor forma posible”, concluyó.

Sin embargo, el antiguo CEO de la marca, Herbert Diess, indicó en febrero de 2022 que sí era posible un regreso del Escarabajo como un auto eléctrico fabricado sobre la plataforma MEB de la marca.

“Muchos otros autos emotivos son posibles en nuestra plataforma escalable MEB”, dijo en aquel momento sobre el posible regreso de antiguos nombres de Volkswagen. De hecho, la marca tiene registrado el nombre e-Beetle en Europa desde hace algunos años.