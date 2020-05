McLaren es una marca que se caracteriza por crear algunos de los superdeportivos más increíbles del momento. Sin embargo, cuatro de sus más representativos modelos se han visto inmersos en un problema que podría dañar la imagen de la compañía.

Se tratan de los modelos McLaren 720S, valorizado en US$ 310 mil, el McLaren 570GT, de US$ 200 mil, el McLaren GT, con un precio de US$ 210 mil y, finalmente, el McLaren Senna, el superdeportivo más exclusivo de la marca que actualmente cuesta US$ 1 millón.

Un anuncio emitido por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico de Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos, McLaren deberá llamar a revisión a un total de 2.763 unidades fabricadas entre el 2016 y 2020, con el objetivo de trabajar en una falla que pone en riesgo de incendio a los vehículos.

MCLAREN LO ADMITE

La compañía de Woking ha señalado que el error se encuentra en una almohadilla de espuma ubicada bajo el tanque de combustible con el objetivo de absorber las vibraciones y ruidos. Sin embargo, este elemento puede concentrar humedad y dañar el depósito con el tiempo, generando así grietas que podrían generar un incendio ante posibles fugas.

McLaren asegura que hasta el momento no ha recibido registro alguno sobre un incendio originado por este motivo. A pesar de ello, la compañía indica a sus clientes que se acerquen a alguna de sus instalaciones para que retiren este elemento del auto y, de ser necesario, cambiar el tanque agrietado del vehículo.

Recordemos que este no es el primer caso en el que un McLaren Senna debe acudir al taller por problemas de fábrica. De hecho, durante el 2019 un total de 13 ejemplares del superdeportivo fueron revisados en los talleres de la marca para solucionar un problema con el cableado que ocasionaba la pérdida de potencia.

Esta no es la primera vez que una compañía de prestigio debe mandar a revisión a una importante cantidad de vehículos. De hecho, en 1980 un total de 21 millones de ejemplares de Ford tuvieron que entrar al taller, mientras que en 1999 ocurrió algo similar que trajo como consecuencia la revisión de 15 millones de unidades. Situación similar pasó Toyota entre el 2009 y 2010 cuando 9 millones de sus autos tuvieron que pasar por una revisión.

