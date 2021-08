Conforme a los criterios de Saber más

Resulta sumamente complicado hablar de “Obama: En busca de una unión más perfecta”, el nuevo documental sobre el expresidente estadounidense Barack Obama que la cadena HBO Max acaba de estrenar, sin tocar el tema racial. Es tan así que inclusive decidimos abrir este comentario mencionándolo. Y es que, a lo largo de los tres episodios que contiene esta propuesta dirigida por Peter Kunhart, el tema resulta impostergable.

Tal vez ocurre esto porque estamos hablando, evidentemente, del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, un país que arrastra las consecuencias de cientos de años de abuso contra esta comunidad. La esclavitud, la supremacía blanca, los abusos, son temas que el documental tocará de forma permanente, valiéndose del testimonio de reconocidos luchadores sociales, y trayendo del archivo a personajes como Malcom X o el propio Martin Luther King.

Aunque el tema resulta clave dentro del contexto en el que nació y fue criado Barack Obama, no debe dejarse de lado los aspectos familiares: hijo de un economista keniano y una antropóloga estadounidense (blanca) que al poco tiempo de su nacimiento se separaron. Criado por su abuela, una ciudadana blanca que en algún momento le confiesa haber sentido miedo de ser atacada por afroamericanos, Obama recibió el cariño y la comprensión de su núcleo familiar. Podría decirse que creció con la idea de que cada niño resulta especial por lo que lleva bajo su piel y no por el color de la misma.

A la etapa escolar del adolescente Obama le sucedería la de la educación superior, cuando optaría por viajar a Chicago en busca de realizar trabajo social. El protagonista del documental revela que nunca imaginó que ayudar al prójimo sería tan difícil. En las imágenes surge otro detalle: conforme Obama se abre paso académicamente es evidente que en sus salones de clase no abundan alumnos de su color. Esta peculiaridad lo hace rápidamente distinguible entre compañeros y maestros.

Barack Obama, el primer presidente afroamericano de los EE.UU. (Foto: HBO Max)

Tiempo después vendría Harvard, donde llegaría a destacarse como el primer presidente afroamericano de la “Harvard Law Review”, una revista especializada en temática legal. Enfocado permanentemente en sus objetivos, el joven estudiante de derecho decide entonces dar un paso adelante y sumergirse en la política, un camino que lo llevaría a romper esquemas y convertirse, mucho tiempo después, en el primer presidente de su color en Estados Unidos.

Pero no hay que adelantarse. “En busca de la unión más perfecta” es también un resumen de los múltiples obstáculos y vallas que debió enfrentar Obama para llegar a la más alta representación de la primera potencia mundial. Y estos impedimentos aparecen no solo desde rivales políticos o racistas desubicados, también desde personas con su mismo color de piel. ¿Cuán negro realmente es Obama? ¿Si es negro qué no habla como hablamos nosotros? Son algunas de las preguntas que se le plantaron como muros en sus inicios políticos.

Como si fuera culpable de haber nacido en una familia con raíces de ambos lados (reiteramos, Kenia y Estados Unidos), el joven Barack debe ir sorteando vicisitudes que lo obligan a tomar posición. ¿Pero acaso esto sirve en política? El razonamiento natural hace pensar que este joven aspirante a cargos públicos debía acercarse a los afroamericanos y presentarse como su voz. Pero no fue tan así. El documental deja claro que Obama no busca dividir sino unir. Más adelante veremos, además, que solo con votos negros no ganaría la presidencia una y menos dos veces.

Ya desde su sitial de senador, y tras dar un magistral discurso en la recordada Convención Nacional Demócrata del año 2004, Barack Obama se hace sumamente popular. Entonces empiezan a preguntarle si va o no a lanzarse a la presidencia del país. El hombre nacido en Hawái tiene claro que “debe pensarlo bien” y rodearse de gente adecuada.

Si hablamos de cómo ha sido esquematizado este documental, hay que decir que en el primer capítulo se presenta los inicios biográficos del personaje y se llega hasta que opta por postular a la presidencia. Ya en el segundo veremos la campaña que lo llevó a la Casa Blanca y, finalmente, en el tercero seremos testigos de lo duro que resulta gobernar un país en crisis económica y dividido por un muro racial.

Pero “En busca de una unión más perfecta” no es solo un recuento de logros y desavenencias en la vida del político Barack Obama. Es también una oportunidad para escuchar a mucha gente que lo rodeó en las distintas etapas de su carrera pública. Asesores como David Axelrod, periodistas como Jelani Cobb, consejeras como Valerie Jarret, o periodistas de la talla de David Remnick.

Barack Obama. (Foto: AFP)

Tal vez un punto flaco de la propuesta a cargo de Peter Kunhardt es que no se apela lo suficiente a voces críticas que den cierto balance a lo que estamos viendo en pantalla. Son pocos los “errores” cometidos por Obama que son reflejados en cada uno de los tres episodios. Y en su mayoría resultan atribuibles a circunstancias, personajes o hechos externos.

Dos cosas antes de cerrar este comentario sobre el documental de HBO Max sobre el legado de Barack Obama. En primer lugar, el tercer episodio se torna demasiado largo y escapa algunas veces al personaje principal, retratando en más de una ocasión hechos de violencia escolar (tiroteos) o abusos raciales (el caso Trayvon Martin/ George Zimmerman, aunque grave, se extiende mucho). Y finalmente, como cada historia tiene su villano, en esta producción hay espacio para Donald Trump.

Ya en el final de la historia este mediático personaje surge casi tras bambalinas, y el documental no cumple tal vez lo suficiente explicando cómo alguien tan peculiar logra hacerse del descontento popular hacia ocho años de una administración que –al menos en los dos primeros capítulos—fue descrita como exitosa.

LA FICHA:

Título original: “Obama: In Pursuit of a More Perfect Union”.

Sinopsis: El documental explora el viaje de Barack Obama desde su infancia hasta convertirse en el 44 presidente de los Estados Unidos, con el telón de fondo de la historia racial que se desarrolla en el país.

Plataforma: HBO Max

Temporadas: 1 (3 capítulos)

Duración: 1 hora y 30 minutos por capítulo (aproximadamente)

Clasificación: +16.

Calificación: ★★★★.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM ...

VIDEO RELACIONADO :

Tráiler de "King Richard". (Fuente: HBO Max)