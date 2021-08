Conforme a los criterios de Saber más

Tras su graduación de la secundaria, Elle (Joey King) y su novio Noah (Jacob Elordi) deciden pasar el verano juntos en California. Lo que podría ser una etapa memorable se desmorona cuando nuestra protagonista tenga que decidir entre ir a Harvard junto al amor de su vida o cumplir el sueño que siempre tuvo con su mejor amigo Lee (Joel Courtney) de estudiar en Berkeley. “El stand de besos 3” se estrenó en Netflix el pasado 11 de agosto pero a diferencia de sus dos predecesoras, esta tercera entrega no nos convenció y en esta nota diremos porqué. Si aún no la viste, advertimos que lo que leerás a continuación contiene SPOILERS.

Esta trilogía está basada en la novela homónima de la autora Beth Reekles, y narra la historia de una joven adolescente llamada Elle (Joey King) y la relación que tiene con su novio Noah (Jacob Elordi) y con Lee (Joel Courtney), su mejor amigo de toda la vida, quien a su vez es hermano menor del primero.

En la primera cinta, se explica cómo fue para ella decidir entre romper el pacto que tenía con su mejor amigo o seguir a su corazón pues para Elle estaba prohibido, por una serie de reglas que tiene con Lee, tener una relación con el hermano o algún familiar de este.

En la segunda película, con un guión superior al de la primera entrega, la trama se centra en todo lo que ocurre después del hermoso y romántico verano que Elle tuvo con Noah. En esta cinta, Noah ya no es más un “chico malo”, deja algunos comportamientos en el pasado para hacer que su relación funcione.

Elle y Noah tendrán que hacer que su relación a distancia funcione, ya que nuestra protagonista sigue en la escuela y su novio se va a cursar su primer año en la Universidad de Harvard. Aparecen nuevos personajes que ponen a prueba el romance de estos personajes principales.

‘El Stand de los Besos 3′ es uno de los estrenos más esperados de este año. (Foto. Netflix)

En “El stand de los besos 2″ encontramos varios puntos buenos, uno de ellos es que se muestra una relación adolescente más madura. Elle, para ser una joven de 17 años suele tomar decisiones acertadas; aunque a veces también se deja llevar por sus impulsos. Esta cinta termina dejándonos con mucha expectativa sobre la decisión que Elle tomará: se irá a estudiar a Harvard (en donde estudia Noah) o se irá a la Universidad de Berkeley (en donde ha planeado estudiar toda la vida con Lee). Elle ha logrado ingresar a ambas universidades. ¿California o Massachusetts?, ¿Costa oeste o costa este de Estados Unidos? La decisión que tome hará que esté a miles de kilómetros de uno de sus dos chicos favoritos.

La tercera cinta de “Stand de besos” arranca con la posible venta de la casa de playa de los papás de Noah y Lee, por lo que ambos hermanos junto a sus novias Elle y Rachel (Meganne Young), deciden pasar su último verano en este lugar. Pero no todo será diversión, en paralelo a las fiestas, Elle deberá trabajar para juntar más dinero para la universidad, e intenta darse tiempo para cumplir los retos que tiene con Lee y pasar tiempo de calidad con Noah.

Pero como dice el dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”; y Elle no podrá estar en todos lados a la vez.

Escenas de la película "Stand de besos 3". Esta cinta ya está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

LO BUENO

La trama principal de la saga no se pierde. Tal como en las dos primeras películas, la amistad entre Elle y Lee sigue siendo lo más importante para ambos. Solo que estaba vez, ella tendrá que elegir entre ir a la Universidad de California en Berkeley, una universidad pública que fue el lugar donde sus madres se volvieron mejores amigas; o irse al otro lado de Estados Unidos, a Harvard con Noah.

Hay varias escenas muy divertidas. El guionista Jay Arnold ha puesto una buena cuota de humor que baja la tensión entre las discusiones de Elle y Noah, y Elle y Lee. Uno de los retos que habían planeado Elle y Lee era hacer una carrera de autos chocones. Esta aventura tiene un giro inesperado que divierte a la audiencia. Es quizás una de las más logradas escenas de esta cinta. Tanto por su fotografía, interpretación de los actores y guión.

Escenas de la película "Stand de besos 3". Esta cinta ya está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

El director Vince Marcello también ha logrado que los actores den todo su potencial al interpretar a los personajes principales. Sin embargo, más allá de buenas interpretaciones, no hay mayor profundidad en los personajes y hay muchas escenas que pudieron ser cortadas tranquilamente sin afectar la trama.

Otro de sus puntos fuertes de esta cinta es el mensaje que deja. Elle debe elegir en dónde estudiará y se da cuenta que todo el verano ha intentado complacer al resto y elegir la universidad según su corazón. Sin embargo, tras una conversación con alguien a quien admira y quiere, se da cuenta que realmente debe pensar no solo en el lugar a dónde irá sino qué estudiará.

Elle se cuestiona qué es lo que realmente quiere hacer el resto de su vida, y que al final la universidad que elija solo es un camino para lograr la profesión con la que sueña.

LO MALO

Por momentos el guión resulta pesado y soso. Hay muchas escenas que pudieron ser eliminadas y que no son importantes para la trama. La primera parte de la película empieza bien pero se estanca. Muestran mucha información al televidente y se vuelve tediosa porque no lleva a nada. A menos que el mensaje que quería brindar el director es vivir un verano (sin pandemia) a través de la televisión.

Las dos primeras películas son muy superiores a esta última. Eso es lamentable, porque Elle, Lee y Noah merecían un final icónico, que genere nostalgia, una lagrimilla o al menos un nudo en la garganta. Pero no pasa nada. Sabes, por cómo está siendo narrada la cinta, que todo se va a solucionar y que vivirán felices para siempre.

Escenas de la película "Stand de besos 3". Esta cinta ya está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

VEREDICTO

Aunque suene duro para los fans de esta trilogía, “Stand de besos 3″ no es una película que sea necesaria para terminar la historia de Elle, Noah y Lee. Si ves las dos cintas anteriores es suficiente para tener un buen recuerdo de la historia de estos jóvenes. Esta película no cubre las expectativas que generó durante el año que se hizo esperar, sin embargo, deja un buen mensaje a quienes están por terminar la escuela y están a punto de escoger que van a estudiar en la universidad o instituto. Si estás a punto de verla, te recomiendo que intentes hacerlo sin muchas expectativas. De algo que no hay duda es que disfrutarás de los hermosos paisajes veraniegos que aquí se muestran.

LA FICHA

Sipnosis: Es su último verano antes de entrar en la universidad, y Elle se enfrenta a una decisión dificilísima: mudarse a la otra punta del país con su adorable novio Noah o cumplir su promesa de toda la vida de ir a la universidad con su mejor amiga, Lee. ¿A cuál de los dos le romperá el corazón?

Elenco: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi.

Género: comedia, películas juveniles

Clasificación: 13+

Año: 2021

Series similares: A todos los chicos de los que me enamoré, Gilmore Girls

Calificación del autor: ★★ 1/2

