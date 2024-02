Poco le ha faltado al episodio final de “Expatriadas” para ser perfecto, sin embargo, la ya culminada miniserie de Prime Video que dirige Lulu Wang y está basada en el libro superventas de Janice Y.K. Lee, seguramente ha dejado un muy buen sabor de boca a sus decenas de miles de televidentes en todo el mundo.

En su capítulo número seis, la propuesta audiovisual cierra varios círculos, y aunque lo hace un par de veces de forma predecible, tampoco escatima en grandes sorpresas casi hasta el minuto final. Y en la siguiente nota, repasaremos un desenlace que, de la mano de Nicole Kidman, aunque también de Sarayu Blue y Ji-young Yoo, no será olvidado con facilidad.

El episodio titulado “Hogar” inicia con una inusitada danza de créditos. Actores, productores y toda la ‘crew’ de “Expatriadas” aparecen en pantalla mientras vemos a Hilary llegando al aeropuerto de Hong Kong para tomar un avión y emprender un viaje que le cambiará la vida.

El personaje interpretado por Sarayu Blue ha mantenido un nivel notable en los seis episodios de la serie de Prime Video, pasando de ser una mujer aferrada a un matrimonio que simplemente no funciona a otra que, en un inusitado gesto de desprendimiento, se separa de su marido, David (Jack Huston), para ir en busca de aquello que la mantiene permanentemente insatisfecha.

Precisamente hacia ese punto oscuro en su vida se dirige. Hilary ha tomado un vuelo a Estados Unidos pues su padre, Daleep (Kavi Raz), está al borde de una delicada operación. Ya en ‘casa’ vuelve a tener roces con su madre, Brinder (Sudha Bhuchar), pero lo más saltante aquí será su encuentro con la otra familia de su papá, aquella que mantuvo en secreto por muchos años y a la que, paradójicamente, este trató como si fuera la ‘oficial’.

Sin David cerca, Hilary debe hacerse cargo y, aunque empieza hablando respetuosamente con su padre (postrado sobre una cama, a poco de ser operado), al que le miente más de una vez (“estoy embarazada, estoy esperando un varón”), intempestivamente cambia de personalidad y comienza a decirle un discurso a medio camino entre la venganza, el aplacamiento de una eterna sed de justicia, y la esperada reivindicación: “A mi hijo le diré la verdad sobre quién fuiste tú”.

Es entonces cuando el personaje interpretado por Sarayu Blue se eleva al nivel más alto en seis capítulos y comienza a despotricar ante su progenitor todo el daño que este fue capaz de cometer contra su madre. Hilary no ha olvidado una sola situación de abuso, maltrato y violencia contra su mamá. Ante la absorta mirada del padre, la ‘expatriada’ no tiene frenos de ningún tipo. No obstante, y como pasó muchas veces a lo largo de la serie, este personaje luego tiene un golpe de arrepentimiento: “Maté a mi padre”, le dice a David cuando este la recoge en el aeropuerto con un ramo de flores amarillas.

David ha tenido un camino tan sinuoso como el de su esposa, Hilary, a lo largo de la miniserie. El ejecutivo finalmente vio castigada su infidelidad y terminó en shock al descubrir que espera un hijo de Mercy, su amante. Aunque primero reaccionó asustado, luego asumió su responsabilidad y le brindó a la joven dos opciones: tenerlo o abortar. También, por supuesto, debió enfrentar a su mujer y decirle la verdad. Lo que algunos creímos sería un instante a lo ‘Guerra De Los Roses’, terminó siendo solo un paso previo a lo que puede verse como la amistad verdadera o la real comprensión de esta pareja que –para muchos—tal vez mantiene su amor vivo, a pesar de todo.

Mercy (Ji-young Yoo) en un desenlace tal vez algo previsible. (Foto: Prime Video) / Jupiter Wong

En el medio de estos dos está, por supuesto, Mercy. La joven protagoniza un final no precisamente redondo. Dueña de un problema mayor (su bebé crece velozmente), no sabe bien si tenerlo, abortarlo o, si decide por lo primero, entregárselo a Margaret (Nicole Kidman) como si fuese una compensación por el daño causado. Recordemos que la joven coreano-estadounidense fue la responsable de la pérdida de Gus, el hijo menor de Marge, en lo que es el foco principal de “Expatriadas”.

Alejada por voluntad propia de David, la niñera refuerza su amistad/romance con la idealista Charly (Bonde Sham). Ambas pasan mucho tiempo bajo las carpas de la protesta que transcurre en un intrigante segundo plano durante el tramo final de “Expatriadas”. Jóvenes en su mayoría esperan que las libertades y derechos sean plenos en Hong Kong. Pero, aunque a ratos se expone la temática del reclamo, tampoco puede negarse lo evidente: lo político no ha sido la gran preocupación de los guionistas ni de la directora del producto que vemos en pantalla.

David (Jack Huston) y Hilary en un final de serie inesperado. La pareja estuvo y se separó a lo largo de seis episodios. (Foto: Prime Video) / Jupiter Wong

“Siempre hay un sacrificio personal cuando alguien toma acción. Nuestra generación ya es responsable en parte”, dice uno de los cabecillas de la marcha ante una reportera de TV. No obstante, en un recurso técnicamente impecable, aunque cuestionable en lo argumental, aparece Mercy caminando con sus audífonos a todo volumen, abstraída por completo de lo que ocurre alrededor. “Safe and Sound” de Capital Cities toma lugar mientras vemos a la joven caminando con absoluta libertad en un país que indudablemente no lo es tanto.

La tercera protagonista de “Expatriadas” merecería, ciertamente, una reseña por sí misma. Es el drama de Margaret, una madre estadounidense que dejó todo para acompañar a su marido en Hong Kong, pero terminó al poco tiempo perdiendo a su tercer y menor hijo, Gus, el combustible que alimenta la serie de Prime Video. Y en el episodio final, las expectativas con respecto al personaje interpretado por Nicole Kidman son satisfechas.

Margaret (Nicole Kidman), Mercy (Ji-young Yoo) en un encuentro que se caía de maduro. (Foto: Prime Video) / Glen Wilson

Aunque parece mentalizada junto a su esposo Clarke (Brian Tee) de que lo mejor para sus dos hijos es volver a Estados Unidos, Margaret alberga un dolor tan grande que probablemente nunca estará totalmente convencida de lo primero. En más de una ocasión ella ha afirmado que “irse es dejar morir a Gus”. La frase puede resultar tan cierta como cuestionable. Nadie es capaz de imaginar el paradero de un niño perdido en la inmensa ciudad de Hong Kong. Aunque volver a Estados Unidos y cesar en sus intentos de búsqueda es entregarlo al amargo destino.

En un recurso innegablemente singular, el episodio final de “Expatriadas” muestra una conversación que entendemos es una forma de brindarle algunas respuestas al televidente: en un mismo restaurante, Margaret, Mercy y Hilary se encuentran. No las tres, sino de a dos, por separado. Aquí es cuando la primera le confiesa a la segunda toda la furia que sintió luego de que esta pierda a su hijo Gus. A su turno, la segunda le confiesa que está embarazada y le ofrece darle a su bebé, una niña (“No quiero que ella sufra”). Finalmente, la tercera le revela a la segunda que llamó a su trabajo para inventar un falso robo y que la despidan “Sentí ganas de hacerlo”, admite.

Margaret (Nicole Kidman) lleva un dolor tan grande en su corazón que al final tomará una decisión sorpresiva. (Foto: Prime Video) / Atsushi Nishijima

El íntegro de la charla ha sido trozado y aparece cada cierto tiempo durante los 50 minutos que dura este episodio. Hilary ha probado lo que es volver a Los Ángeles, pero admite que “es evidente que ya no es su hogar”. Mercy llora porque no solo es infeliz al saber que pronto será madre, sino porque siente que su sentimiento de culpa por la desaparición de Gus es algo que jamás la dejará. Margaret –o Nicole Kidman, porque su impronta parece indesligable—camina rumbo al avión con la cabeza no en Estados Unidos, sino realmente en Hong Kong.

“Esperaba un evento especifico, un acto de bondad imaginario, un perdón que lo restableciera todo, que me diera permiso de empezar a vivir de nuevo. Pero no hay milagro que pueda reiniciarlo todo. Debes resistir el dolor y seguir viviendo. El dolor de vuelve parte de ti y de pronto no podrás reconocerte sin él”, se oye en el epílogo de esta, una miniserie capaz de remover lo más profundo de cualquiera que se atreva a verla. Sin duda, lo mejor en el streaming en este comienzo de 2024.