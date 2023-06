Como un apacible descanso podría verse el episodio 3 de “The Kardashians”, el reality del clan de dicho apellido que transmite Hulu en Estados Unidos y Star Plus en Latinoamérica. El capítulo inicia con una charla entre Kim Kardashian y Scott Disick, quien hace –ya sin contemplaciones—como el confidente de todas las hermanas que se lo requieren.

Si en episodios pasados lo hemos visto junto a Khloé, en esta ocasión el empresario y expareja de Kourtney pasa varios momentos junto a Kim. Y yo dijimos líneas arriba, al comienzo del episodio tres ambos comen en un restaurante mientras él la interroga sobre su forma de ver el amor y las relaciones en la actualidad.

Como se recuerda, Kim Kardashian mantuvo una relación de nueve meses con el comediante Pete Davidson. Aunque ambos pudieron viajar y pasar tiempo juntos, el romance estuvo opacado por las constantes intromisiones de Kanye West, rapero y padre de los hijos de la socialité. En algunas ocasiones esta última ya había dicho que las interferencias del músico complicaron su idilio, sin embargo, en esta ocasión, ella apuntó sus baterías hacia el trabajo de la ‘prensa rosa’.

Para la más mediática de las Kardashian, actualmente tiene una presión muy fuerte para mantener relaciones sentimentales largas, pues si no lo hace, todos podrían cuestionarla por no encontrar estabilidad tras su separación del controvertido Kanye.

“Si te ven con alguien y la relación no llega a funcionar tienes que hacer que dure un poco más porque luego te avergonzará que digan que duras tan poco”.

Como si fuese un experimentado entrevistador, Disick le pregunta si está interesada en mantener citas. Y ella aclara que sí, y que le gustaría salir con distintas personas, pero nunca con un compromiso de por medio y menos con presiones.

Kourtney Kardashian enfocada en su marca Lemme. (Foto: Star Plus)

“Lo que aprendí de mi última situación es que los medios me hicieron sentir como si estuviera en una relación amorosa muy rápida. Solo quiero salir a jugar y no tiene nada de malo. No quisiera salir solo con una persona”, indica.

El presente episodio de The Kardashians muestra fundamentalmente cómo avanzan los proyectos personales y laborales de todas las hijas del clan (excepto, tal vez, Kylie). En esa línea, Kim se viene preparando para ejercer como Directora creativa para el Show de Primavera de Dolce & Gabbana. Kourtney alista una campaña de prensa para su marca de gomitas saludables Lemme. Por su parte, Kendall se alista para modelar en la Semana de la Moda de Nueva York. Por último, Khloé sí se ha tomado un momento personal para disfrutar los primeros meses de Tatum, su segundo bebe.

Pero si nos basamos en el título del episodio tres rápidamente tenemos que pensar en Kris, la matriarca del clan, quien está convencida de que es la única responsable de lo bueno y lo malo de todas sus hijas. Lo piensa luego de supervisar –a su manera—cómo van sus respectivas vidas. Aunque tal vez esto se note más con Khloé, a quien va a visitar a su lujosa mansión para verla criando a Tatum.

Luego de una divertida charla en torno a si a su bebé todos le van a llamar Tate o Tatum, la abuela va directo al grano: ¿cómo están las cosas con Tristan Thompson? En este momento apreciamos un notable toque de madurez. La empresaria y madre de dos deja claro que no desea intentarlo una vez más con el basquetbolista de los Lakers. Para ella, su única forma de aceptar al deportista cerca es cuando viene a visitar a sus hijos.

“Prefiero que él esté acá en vez de una nana. Como sea le pongo límites. No le permito involucrarse en muchas cosas y no dejo que él esté aquí si no están los niños (…) Los límites son importantes con Tristan. No sé si él tiene la impresión de que cree que volveremos, pero es mi trabajo fijar límites y que mis acciones digan lo contrario”, refiere ante su madre.

Como se recuerda, el basquetbolista le fue infiel públicamente en dos oportunidades. En la primera ella lo perdonó, pero luego el error se repitió y justo saltó a la luz cuando ella venía culminando el proceso para subrogar un vientre por su segundo hijo. El ambiente enrarecido alrededor del nacimiento de este nuevo hijo muy probablemente ha complicado el vínculo con su mamá. La empresaria no duda en repetir una y otra vez que “no siente conexión” con Tatum.

Kim Kardashian alistándose para debutar como directora de un desfile de Dolce & Gabbana. (Foto: HULU)

Volviendo a los aspectos de Kim Kardashian. La figura principal del clan le confiesa, medio en broma y medio en serio, a Scott que ha conocido a una persona a la cual prefiere mantener en reserva. En este punto observamos un recurso ya común: verla contestando mensajes de celular en pleno ‘confesionario’ con la producción del programa. Pero no parece ser muy serio todo porque gran parte del episodio Kim se la pasa alistando su debut como directora creativa.

Otra que se da un espacio para reflexionar sobre su presente es Kendall Jenner. La cotizada modelo –hoy vinculada sentimentalmente con el cantante de trap Bad Bunny—dice sentirse sumamente tranquila con su rol en el modelaje. “Me siento muy bien con las decisiones que he tomado y con los límites que he tomado. Me siento muy bien”, añade. Y a manera de spoiler, en el avance del episodio cuatro una productora le pregunta en el confesionario si ya pensó cuándo podría salir embarazada. Ella responde: con risas y silencio.

Pero empezamos esta nota señalando que el episodio en curso es una previa a la ‘gran guerra’ que se avecina –otra vez—entre Kim Kardashian y su hermana Kourtney. Al parecer, todo se trata de un problema de comunicación que escalará a límites insospechados. Y es que la primera al haber sido contratada como directora creativa para la marca Dolce y Gabbana, debe presentar una propuesta de diseños. Así pues, por lo visto en los avances, sospechamos que el diseño elegido por Kim se parece mucho al que su hermana eligió para casarse con el baterista Travis Barker en Italia.

Un pequeño adelanto del episodio cuatro permite ver a Kourtney desesperada llorando frente a su hermana Kendall: “A ella solo le importa el signo de dólar”, se queja. Queda claro que habla de Kim Kardashian, quien a su vez en otra parte del avance se muestra sorprendida por lo enfurecida de la flamante señora Barker. En esta línea, tocará esperar al jueves 15 de junio para ver finalmente el desenlace de un nuevo cruce entre estas dos particulares figuras del entretenimiento. ¡Al fin algo de drama!