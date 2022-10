“Pantera negra: Wakanda por siempre”, la esperada “Black Panther 2″, no solo marcará el retorno de una de las cintas de Marvel que se convirtió en las favoritas del público, sino también de la cantante Rihanna, que ha sido confirmada para formar parte de la banda sonora.

Tras lanzar colecciones de alta costura, una línea de lencería, una marca de maquillaje, convertirse en multimillonaria y tener un bebé, la superestrella Rihanna está lista para su regreso a la música, y lo hará de la mano de esta película.

¿Qué se sabe del tema de Rihanna?

Luego de seis años sin presentar una nueva canción en solitario, la cantante de 34 años lanzará la canción que será el tema principal de “Black Panther: Wakanda Forever”.

El título de la canción será “Lift Me Up” y se estrenará este 28 de octubre. Es el primer sencillo en solitario de Rihanna desde “Love on the Brain” de 2016.

Rihanna reveló una breve vista previa de la nueva canción, que lanzará en su sello Westbury Road junto con Roc Nation, Def Jam Recordings y Hollywood Records.

Largo tiempo en silencio

La noticia llega solo unas semanas después de que la liga de football americano, la NFL, anunciara que Rihanna encabezará el siempre espectacular medio tiempo del Super Bowl en febrero, un esperado regreso a los escenarios para esta estrella del pop.

Robyn Rihanna Fenty, oriunda de Barbados, irrumpió en la escena musical en 2003 y se anotó éxitos globales como “We Found Love” y “Umbrella”, una colaboración con Jay-Z.Sus fanáticos han estado clamando por su noveno álbum, que dijo que estará “fusionado con reggae” y ha insinuado que desde 2019 está casi terminado.

Pero la artista se ha centrado en otros emprendimientos, incluido el convertirse en la primera mujer negra en dirigir una casa de moda para la poderosa casa francesa LVMH, propietaria de marcas como Fendi y Givenchy.

La cantante detrás del éxito “Diamonds” y el rapero A$AP Rocky tuvieron su primer hijo el 13 de mayo en Los Ángeles.

Además… Sobre la película Dirigida por Ryan Coogler, “Black Panther: Wakanda Forever” es una de las películas más importantes de Marvel Studios en los últimos años, al no solo ser la secuela de una de sus cintas críticamente más aclamadas, sino también al cerrar la Fase Cuatro de su universo cinematográfico. La cinta se estrenará el 11 de noviembre.