Las cintas de superhéroes -en especial las del MCU- nos han acostumbrado a quedarnos más rato en las salas de cine esperando por la escena post-créditos y ahora que “Madame Web” llegó a la cartelera, muchos de los fans quieren saber si valdrá la pena esperar un rato más por ver más metraje del filme. Pues aquí te lo contamos.

Si bien Marvel es el que más uso le ha dado a las escenas post-créditos, las películas de Sony Pictures han sacado este recurso de manera más esporádica en filmes como “Spider-Man: Homecoming” y “Venom: Let There Be Carnage”. No todas sus películas tienen escenas post-créditos. ¿Cuál es el caso de “Madame Web”?

¿”Madame Web” tiene escena post-créditos?

No, “Madame Web” no tiene escena post-créditos.

SJ Clarkson, directora del filme, dijo en “The Hollywood Reporter” que siente que el filme cierra con todo lo que tenía que decir, por lo que no hacían falta escenas adicionales.

“Se trataba de contar una gran historia. Mi padre siempre decía: “Si tienes que decir algo, levántate, habla y luego cállate”. Entonces, cuando llegué a los créditos finales, sentí que habíamos dicho todo lo que necesitábamos decir en la película. Depende de lo que esté a continuación hacerse cargo del botón”, declaró la directora.

Elenco de “Madame Web”

“Madame Web” es protagonizada por Dakota Johnson en el rol de Cassandra Webb/ Madame Web. Estos son los otros artistas que forman parte del filme:

Sydney Sweeney (Julia Cornwall)

Isabela Merced (Anya Corazón)

Celeste O’Connor (Mattie Franklin)

Tahar Rahim (Ezekiel Sims)

Emma Roberts (Mary Parker)

Adam Scott (Ben Parker)

Kerry Bishé (Constance)

Sozia Mamet (Amaria)

José María Yazpik (Santiago)