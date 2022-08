Marvel no para de producir. Tras el reciente estreno de “I’m Groot” en Disney+, el monstruo cinematográfico estrena el 16 de agosto, también en streaming, la esperada “She-Hulk”, una nueva serie protagonizada por Tatiana Maslany y Mark Ruffalo. Tres meses después, prepara la secuela de “Black Panther”, sin la presencia del fallecido Chadwick Boseman y cierra el año con “The Guardians of the Galaxy: Holiday Special”, un especial televisivo encabezado por Chris Pratt y Zoe Saldaña que cierra la Fase 4 del UCM.

Ante la inclusión de nuevo contenido en el UCM, cabe revisar cómo va cambiando la línea de tiempo de Universo Cinematográfico de Marvel en adelante.

1 El Capitán América: el primer vengador (2011) 2 One Shoot Marvel: Agente Carter (2015) 3 Capitana Marvel (2019) 4 Iron Man (2008) 5 Iron Man 2 (2010) 6 One Shoot Marvel: Algo divertido ocurrió de camino al martillo de Thor (2011) 7 Thor (2011) 8 Marvel One-Shot: The Consultant (2011) 9 Avengers (2012) 10 Marvel One-Shot: Item 47 (2012) 11 Thor: un mundo oscuro (2013) 12 Iron Man 3 (2013) 13 One Shoot: All Hail the King (2014) 14 Capitán América y el Soldado del Invierno (2014) 15 Guardianes de la Galaxia (2014) 16 Yo soy Groot: los primeros pasos de Groot (2022) 17 Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017) 18 Yo soy Groot: El chiquitín (2022) 19 Yo soy Groot: la búsqueda de Groot 20 Yo soy Groot: Groot toma un baño (2022) 21 Yo soy Groot: Magnum Opus 22 Avengers: la era de Ultrón 23 Ant-Man: El hombre hormiga (2015) 24 Capitán América: Civil War (2016) 25 Black Widow (2021) 26 Black Panther (2018) 27 Spider-Man: de regreso a casa (2017) 28 Doctor Strange: Hechicero supremo (2016) 29 Thor Ragnarok (2017) 30 Ant-Man y Wasp (2018) 31 Avengers: Infinity War (2018) 32 Avengers: Endgame (2019) 33 Loki (2021) 34 What If...? (2021) 35 WandaVision (2021) 36 Falcon y el Soldado del Invierno (2021) 37 Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) 38 Eternals (2021) 39 Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022) 40 Hawkeye (2021) 41 Moon Knight (2022) 42 Ms. Marvel (2022)





