Uno de los libros más notables del periodista Patrick Radden Keefe da el salto a la televisión. Disney+ ha anunciado el próximo estreno de su miniserie “No digas nada”, basada en el premiado volumen del citado autor estadounidense.

Inicialmente a estrenarse exclusivamente en Reino Unido el 14 de noviembre, “No digas nada” (“Say Nothing”, por su título original en inglés) es promocionada como una fascinante historia de memoria y asesinato en la época del conflicto norirlandés, en la segunda mitad del siglo XX.

En nueve episodios, la serie trabajada por FX ahonda en un periodo de casi cuarenta años. Se inicia con el caso de Jean McConville, madre soltera y con diez hijos, que tras su secuestro en 1972, no fue vista nunca más.

Dice Disney+ sobre la serie en un comunicado a los medios:

Al contar la historia de varios miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA), “Say Nothing” explora los extremos a los que llegan algunas personas en nombre de sus creencias, la forma en que una sociedad profundamente dividida puede de repente caer en un conflicto armado, la larga sombra de la violencia radical para todos los afectados y los costos emocionales y psicológicos de un código de silencio.

“No digas nada” tiene en su elenco a Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan y Maxine Peake. Joshua Zetumer se encargó de adaptar la historia para TV. A su turno, Radden Keefe es productor ejecutivo junto a Nina Jacobson y Brad Simpson de Color Force.

El libro en el que se basa la serie se ubicó en el puesto 19 del ranking de los 100 mejores libros del siglo XXI para el New York Times. En 2019 fue elegido como el libro del año por The New York Times, The Washington Post, The Times y Time Magazine.

La portada del libro "No digas nada" de Patrick Radden Keefe.

Patrick Radden Keefe es periodista en plantilla de The New Yorker y autor de valiosos libros de no ficción, entre los que destacan, además de “No digas nada”, “Cabeza de serpiente” y " El imperio del dolor”.