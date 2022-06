Tras seis años al frente de “MasterChef España”, Eva González conduce desde 2019 todos los formatos de “La Voz” en Antena 3, y es considerada actualmente unas de las figuras más queridas y simpáticas de la televisión española.

Con la “La Voz Kids España” emitiéndose actualmente en televisión abierta pero también vía streaming, por AtresPlayer Premium, la española de 41 años dice sentirse encantada y expectante de ver cómo se resuelve la etapa de batallas a la que entra el programa este viernes 01 de julio.

Por otro lado, ya espera con ansias la novena edición de “La Voz España”, de la que nos adelantó algunos secretos en una entrevista vía telefónica.

—Bienvenida al Perú ¿Ha estado por acá alguna vez?

¡Muchas Gracias! Nunca fui pero tengo muchas ganas. Tengo acá a mi marido que me está diciendo lo bueno que es el Pisco Sour ¡jajaja!

—Tengo entendido que “La Voz Kids España” es uno de los programas mas exitosos de Atresplayer Premium Internacional y la razón por la que varios usuarios peruanos se han enganchado a la plataforma

Pues sí y yo encantada. “La Voz Kids” es un programa muy bonito, muy blanco que ahora en televisión abierta es difícil, a veces, que toda la familia se pueda reunir a verlo y puedan disfrutar todos del mismo contenido pero ahora con la facilidad que dan las plataformas digitales, uno lo puede ver a cualquier hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar y la verdad que estamos muy contentos con la acogida que está teniendo, no solo en España sino en el resto del mundo.

—Hay un recelo que persiste con el tema de los realities de canto. Tú como conductora, obviamente estás a favor de ellos. En todo caso ¿cuál es tu postura frente a este tema?

Creo que es una plataforma buenísima para cualquier cantante. Cuando uno tiene un don, de repente quiere que todo el mundo los escuche ¿no? y hacerlo en televisión, y además, de la mano de unos grandísimos artistas internacionales como son nuestros coaches, yo pienso que ¿qué más se puede pedir? Creo que es una oportunidad de oro.

Aitana, Sebastián Yatra y David Bisbal durante un programa de "La Voz España" / Roberto Sastre

—Para los que todavía no han visto el programa. ¿Qué de singular tiene “La Voz Kids España?

Lo más singular que tiene “La Voz Kids” es que en España tenemos muy buenos cantantes. Todos los coaches que han pasado por el programa y no son españoles siempre dicen lo mismo: que les gusta mucho “La Voz España” porque es una mina inagotable de talento. Nosotros decimos aquí que tú le das una patada a una piedra y te salen ocho cantantes.

—Yo sigo el programa desde el 2020 y lo que veo, además, es una muy buena onda entre los coaches. Disfruté mucho la edición de ese año con Laura Pausini y sus “historias de novela”

De derecha a izquierda: David Bisbal, Sebastián Yatra, Aitana y Pablo López, los coaches de "La Voz Kids España 2022". / Juan Perez-Fajardo

¡Jajaja! Nos queremos mucho todos, la verdad. Y cada grupo es distinto en sus tres versiones, tanto en la Kids como en la Senior y la adulta. Todos los grupos que se forman son distintos pero tienen un denominador común que es el buen rollo. Tienen ese pique entre ellos, obviamente cada uno quiere que gane su equipo pero eso no resta que puedan ayudarse unos a otros y la verdad, lo más importante es la música y que esta mueva a todos.

—Hace unas semanas entrevisté e Antonio Orozco y le pregunté que había aprendido durante este tiempo como coach en “La Voz” y me dijo que el darse cuenta que no sabe nada y que tiene aún mucho que aprender. Para ti ¿Qué te viene dejando el formato en estos cuatro años al frente como conductora?

A mí, que evidentemente no soy cantante, no me puedo poner en la piel de ellos porque lo veo súper complicado. Lo que sí he aprendido es que nadie te regala nada y siempre hay que tener los oídos, los ojos y la piel abierta a aprender cosas nuevas, no cerrarte nunca porque entonces dejaríamos de aprender y eso sería sin duda el final de cualquier carrera, incluso de la mía. Yo de los coaches y de los talentos aprendo muchísimo y no te hablo musicalmente sino personalmente.

Sebastián Yatra y uno de los talentos de "La Voz Kids España 2022" durante la gala de audiciones a ciegas. Foto: Atresmedia / Roberto Sastre

—Y de los niños, ¿Qué es lo que más has aprendido?

A vivir. Ellos son los que más viven todo. El no llevar prejuicios a la hora de enfrentarte a nada. El saber disfrutar del camino que uno recorre y relativizar las cosas porque tú imagínate, van y se ponen a llorar y yo decía: ¡Madre Mía, le vamos a crear un trauma! Pero nada más lejos que la realidad porque a los dos minutos sale del plató y está feliz por la experiencia que ha vivido. Si por algo llora es porque piensa que no va a ver más a sus compañeros. Para ellos es como un campamento de verano y yo aprendo mucho de todo eso, de no llevar prejuicios de las cosas. Esa inocencia que tienen los niños de disfrutar de absolutamente todo, sin quedarte dentro nada porque no tienes ninguna idea preconcebida de las cosas y yo creo que eso es muy bonito.

—¿Qué novedades se vienen en los próximos programas de “La Voz Kids”?

Se vienen las batallas, una etapa que a mí me encanta, es un caramelo porque me deja ser como tres presentadoras distintas. Una es la que acompaña a la familia y la que lo vive todo con ellos y ya después en las batallas vuelvo al plató y ahí sí soy más conductora. En el caso de los adultos, hay directos que a mí como presentadora es lo que más me gusta. Entonces es un programa que no te aburre porque pasa por fases muy distintas y cada una es muy emocionante.

—Y debe costar mucho deshacerse de una buena voz en una etapa como las batallas

¡Sí! Yo me quedaría con todos. Creo que son unos valientes porque, imagínate, enfrentarse a un plató tan grande como es el de La Voz España que es uno de los más grandes del mundo . ¡Es una pasada! tan chiquitos, con 8 añitos estar frente a tus ídolos y te tienes que mostrar frente a ellos.

De izquierda a derecha: Aitana, Pablo López, Eva González, David Bisbal y Sebastián Yatra, el equipo de "La Voz Kids España 2022". Foto: Atresmedia / Juan Perez-Fajardo

-¿Se puede decir quiénes serán los asesores de esta edición de “La Voz Kids”?

Sí, claro. Lola Indigo se unirá a Sebastián Yatra, Evaluna Montaner formará equipo en La Voz Kids con Aitana Ocaña, Luis Fonsi se encargará de echar una mano a David Bisbal y Antonio Orozco volverá a “La Voz Kids” para ayudar a Pablo López.

David Bisbal, en su papel de coach de "La Voz Kids España". Foto: Atresmedia / Roberto Sastre

—Hablemos de la próxima edición adulta de “La Voz, se puede saber cuando se estrena, quiénes serán los coaches?

No, todavía no hemos empezado. Yo estoy deseando ya empezar a grabarla pero todavía es un secreto, el secreto mejor guardado ¡jajaja!

DATOS -Este 1 de julio comienza la primera gala de batallas de "La Voz Kids España 2022" -Todas las ediciones de "La Voz España" en sus formatos Kids, Adulto y Senior están disponibles en AtresPlayer Premium -El 40% de todos los abonados se ha interesado (o contactado) con la plataforma de streaming por La Voz. Un 54% de Perú.



