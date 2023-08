Las ficciones que tienen como protagonistas a las familias adineradas siempre han tenido éxito en la pantalla. Desde telenovelas como “Los ricos también lloran” hasta recientes series como “Succession” y “The White Lotus”. Cristian Conti, uno de los creadores de “Mala Fortuna”, se sentía fascinado por este tipo de dramas cuando empezó a desarrollar la idea de una historia que combinara las complejas dinámicas familiares de los más afortunados económicamente con otro de sus arquetipos favoritos: los estafadores. Así, en “Mala Fortuna”, seguimos a dos personajes que se irán transformando capítulo a capítulo: Victoria (Macarena Achaga) y Julio (Jorge López).

Aunque son jóvenes y atractivos, la vida no les sonríe. Cuando lean en las noticias sobre la muerte del patriarca de los Urquiza, una de las familias más adineradas de México, decidirán infiltrarse intentando llevarse algo del dinero de los herederos. Para lograrlo, sacarán todos los recursos que les han ayudado a salir de problemas: engañar, seducir y aparentar lo que no son.

“Siento que en nuestras vidas reales somos un poco como ellos”, dice Jorge López en una entrevista por Zoom con Saltar Intro de “El Comercio”. Su compañera de reparto, Macarena Achaga, le interrumpe para una necesaria precisión: “Pero no somos falsos ni usamos sus recursos, sino que sabemos adaptarnos”. “Somos inmigrantes, gente viajera que se busca la vida fuera de nuestros países, tenemos ese factor común con nuestros personajes: la supervivencia. Ellos ocuparon una estrategia que nosotros, por suerte, en nuestra vida no, pero sí tenemos ese arrojo por la vida, ese ánimo de tirarse a la piscina, de saltar”, añade el artista chileno, famoso por su trabajo en series como “Élite” y “Soy Luna”.

Jorge López es Julio, pero asumirá la identidad de Michi Montefusco para infiltrarse en la familia Urquiza. Lo mismo hará Victoria, que pasará a llamarse Marie Claire para fingir tener una fortuna que en realidad le es esquiva. (Foto: Prime Video) / Isabel Campanhia

Para interpretar a Julio y Victoria, que asumirán dos identidades falsas: él será Michi Montefusco y ella, Marie Claire, los actores debieron usar muchos recursos. En el caso de Achaga, a quien hemos visto en producciones como “Luis Miguel, la serie” (Netflix) y “Travesuras de la niña mala” (VIX+), una de las características del personaje requirió que jugara mucho con los acentos, algo en lo que ya tiene practica.

Macarena Achaga y Jorge López hablan de "Mala fortuna". (Fuente: Prime Video)

“Creo que uno va aprendiendo a hacer muchas cosas para poder adaptarse, inclusive aprendes a hablar de destinas maneras para hacerte entender. No creo ni siquiera que (el tema de adoptar un acento) sea por una cuestión de sentido de pertenencia, a veces es importante expresarte con las palabras que se usan en un lugar para que te puedan comprender. Esa es una herramienta que he usado desde muy chiquita en mi vida personal. Creo que la empecé a usar sin saber que era una herramienta y, conforme han pasado los años, la he ido incorporando en mi trabajo casi sin querer. Siento que no siempre fue una fortaleza en mi vida, pero ahora lo uso a mi favor”, expresa Achaga, que aunque es de nacionalidad argentina, tiene un perfecto acento mexicano que le ha permitido integrarse muy bien a esa industria. Recientemente, también hizo el acento peruano en “Travesuras de la niña mala”: “En esa serie me aventé todos los acentos. El tuyo (peruano) incluido, pero no me salió tan bien”, fue el comentario de la actriz.

En el caso de Jorge López también lo veremos recordando algunos recursos que puso en práctica en el inicio de su carrera: en la serie musical “Soy Luna”, donde tuvo que bailar, como lo hace Michi Montefusco cuando intenta seducir a Camila (Lisa Owen), la viuda de los Urquiza.

“El director me dejó jugar muchísimo en esa escena de baile con Lisa. Me la pasé muy bien. Creo que Michi también tiene esto de ser como un personaje que aparece y hace un ‘acting’, que se inventa cosas y va con ese algo seductor por delante, aunque sea como un charlatán. Eso es súper difícil en él, pero creo que allí está el desafío: hacer que sus momentos más subidos de tono también tenga verdad. Me gusta que este personaje tenga tantas cosas que me exijan a mí como actor”, expresa López.

Jorge López y Lisa Owen en escena de baile de "Mala Fortuna". (Foto: Prime Video) / Isabel Campanhia

Un melodrama moderno

“Mala fortuna” desarrolla su historia valiéndose de varios recursos narrativos. Hay escenas que parecen sacadas de un policial del Hollywood de los 70, pero también muchas convenciones de la telenovela. Sobre todo, dentro de la familia Urquiza, donde las relaciones son complicadas, lo que lleva a situaciones de fricción, pero también de humor.

Los Urquiza en una escena de "Mala Fortuna". (Foto: Prime Video)

“Hacer una serie no es muy diferente a hacer una telenovela. Solo cambian los tiempos. En una serie son 2 o 3 meses de filmación. En una telenovela, son 8 o 9 meses, pero el resto es lo mismo: hay una dinámica de drama, de intriga, de amor, de comedia. Hay todos los ingredientes que se llevan en una telenovela, pero en una historia más corta. ‘Mala Fortuna’ tiene los ingredientes de un melodrama, pero también tiene todas las influencias del cine, sobre todo en sus llamados a las 4:30 de la mañana (para grabar)”, bromea Sylvia Pasquel, actriz de larga trayectoria en México que interpreta a Leticia Urquiza.

Establecer la dinámica familiar fue muy sencillo para el grupo, sobre todo porque el rodaje requirió varios viajes al interior de México, donde la forzada convivencia afianzó los lazos del elenco. Es más, al reunirse para las ruedas de prensa, los actores todavía usaban apelativos como “hermanita”, “tía” o “primo” para comunicarse entre ellos, al igual que sus personajes.

Sylvia Pinal, Diego Klein, Adriana Montes de Oca y Fátima Molina hablan de "Mala fortuna". (Fuente: Saltar Intro)

“Teníamos muchas ganas de hacer una historia compleja, a la que pudiéramos meterle muchos matices, que se viera una familia impredecible, con unas relaciones muy complicadas, de mucho amor y de mucho odio y de mucha envidia. Creo que eso se nota cuando ves en pantalla a la familia Urquiza”, expresa Diego Klein, encargado de darle vida a Fede Urquiza Jr., el poco destacado joven al que le tocará asumir el liderazgo del emporio familiar tras la muerte de su padre.

Roberto Quinajo y Adriana Montes de Oca en escena de "Mala Fortuna". (Foto: Prime Video) / Isabel Campanhia

El encanto de los ricos

Pero no por tratarse de una historia de multimillonarios, el drama familiar resulta lejano. Así lo cree Fátima Molina, Balbina Urquiza en la historia: “Los Urquiza son una familia con defectos que vemos en cualquier tipo de familia. En cualquier estrato social, si pones una herencia de por medio, vas a ver familias deshacerse sea lo que sea que les vayan a dejar. Creo que la serie puede conectar con cualquier persona e historia familiar. Los trapos sucios se limpian dentro de la casa, pero lo que hace esta serie es exponerlos”.

¿Por qué es interesante contar este drama familiar desde el seno de una familia acaudalada? Para Jorge López este tipo de personajes resultan tan atractivos porque demuestran claramente un aforismo muy popular: “No todo lo que brilla es oro”.

“La gente se imagina que en ese mundo todo es como fuegos artificiales, pirotecnia y cosas bonitas. Y al final, perdón por la palabra, hay más mierda que cosas buenas. Y esa profundidad la tiene ‘Mala fortuna’. Sí, hay dinero, hay poderío, pero ves gente que tiene conflictos y mucha soledad de por medio”, finaliza el actor.

¿Dónde ver? "Mala fortuna" estará disponible desde el 18 de agosto en Prime Video. Su primer temporada está compuesta por 8 episodios.