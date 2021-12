Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Esta entrevista se publicó el 7 de septiembre de 2021.

Es uno de los talentos más jóvenes de la televisión peruana. Merly Morello se unió a los 13 años a la serie de América TV “De vuelta al barrio”, por lo que el público la conoce también como ‘Lily’, un personaje inspirado en Winnie Cooper (Danika Mckellar) de “Los años Maravillosos”. Cinco años después de aquel debut, su carrera ha tomado impulso al hacerse cargo de su marca personal como modelo, youtuber, tiktoker y dando vida a un nuevo rol importante dentro del género drama en el cortometraje “Olvido”.

“Es el segundo rol que hago de corte dramático. El primero fue un cortometraje de universidad hace años. Pero este el primero que se va a mostrar al público. Estoy bastante emocionada. Fue muy divertido poder trabajar con Gabriel Rondón fuera de ‘De vuelta al barrio’ e interpretar personajes completamente distintos a los que habitualmente hacemos”, dijo a Saltar Intro Merly Morello en una entrevista que puedes completa en video aquí.

‘NO HABLES CON EXTRAÑOS’

“Lo más importante del cortometraje es el mensaje de no confiar en desconocidos”, apuntó Morello.

Narra la historia de Jana, una mujer que se siente un parque un poco desorbitada, pues no recuerda cómo llegó ahí y luego se encuentra con un hombre que le ofrece ayuda. “Olvido” es un cortometraje producido por Sudaca, que está disponible en YouTube, en el que Morello actúa junto a otro de sus grandes amigos, Gabriel Rondón.

“Como actriz tengo que ser adaptable y no me voy a quedar estancada en solo un género porque al público le guste, sino me gusta la idea de probar nuevas cosas, de ir por nuevos terrenos, de tener mayor visibilidad en distintos formatos, no solamente en comedia. Meterme un poco más en el drama y en algún momento hacer terror, con esto logro demostrar la versatilidad que puedo manejar como actriz”, agregó.

EL ARTE PUDO MÁS

Merly Morello nació como artista debido al baile, su mayor pasión, la que casi cambia por la actuación, hasta que en 2016 debutó en una obra infantil, “Papito piernas largas”, donde participó junto a Francisca Aronsson. Tiempo después, una de sus amigas insistió en que asistiera al casting de “De vuelta al barrio”, y dado su parecido con Danika Mckellar (”Los años maravillosos”), fue perfecta para el papel de la joven enamorada de ‘Pedrito’ (Samuel Sunderland). Casualmente, Gigio Aranda, el director de “De vuelta al barrio”, buscaba reflejar el amor entre Winnie Cooper y Kevin Arnold.

No supo que iba a ser una experiencia agotadora pero satisfactoria. Ser Lily en “De vuelta al barrio” todo el año, ser Laura en la webserie “Atrapados”, encargarse de su marca personal y además pasar el año escolar fue complicado.

“Me retiré del colegio presencial en tercero de secundaria en la segunda temporada de ‘De vuelta al barrio’, porque los horarios no me daban. Quería seguir estudiando; sin embargo, quería seguir actuando. Antes, era solamente colegio, grabar, regresar, hacer tareas, con las justas dormir, entonces yo no socializaba mucho, no salía, no tenía reuniones con mis amigos, veo actualmente mucho más sin ir al colegio presencialmente”, dijo Morello, quien junto a Santiago Vernal, su amigo y compañero en la actuación, y otros de sus amigos del medio vieron como opción perfecta para acabar el colegio la educación en casa.

Por dificultades económicas, a los 10 años tuvo que dejar el tenis y dedicarse de lleno al colegio y pronto a su primer trabajo en las artes escénicas, aunque planeaba ser una tenista profesional. “Seguramente estaría postulando ahora para la UM en Miami, una beca deportiva, iría a estudiar... Yo tenía todo claro a esa edad. Sería becada no solamente por excelencia académica, sino por excelencia deportiva, estaría estudiando psicología deportiva y jugando tenis”, dijo Morello.

Después de tanto tiempo, nadie imaginaría que algo como el factor pandemia pasaría. Las medidas sanitarias fueron un duro golpe para todos, y más para quienes estaban en la primera etapa más importante, como el colegio. “Sé que algunos se frustraron, pero... La vida continúa y en algún momento se te va a dar algo increíble, y realmente estancarte en que no pasó, no va a solucionar absolutamente nada. Duele, ¿pero qué más haces? Nada”, comentó.

