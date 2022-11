Benito Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, lidera la lista de nominados de los Latin Grammy 2022, ceremonia que se realiza este jueves 17 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

El autor del exitoso disco “Un Verano Sin Ti”, figura como principal favorito en los Latin Grammy tras ser el más nominado de esta edición con 10 candidaturas y ser seleccionado este mismo martes por primera vez en su carrera en la categoría general de mejor álbum del año en los Grammy.

Solo la cantante española Rosalía y el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 9 y 8 nominaciones respectivamente, podrían ensombrecer la noche de “El Conejo Malo”, como lo conocen popularmente sus seguidores.

La ceremonia de entrega de premios se podrá seguir, como siempre por televisión (a través de ofertas de TNT en América Latina y Univisión para los Estados Unidos), pero, además, por primera vez, una plataforma ofrecerá la gala en streaming.

¿Cómo ver los Grammy Latino 2022 en streaming?

HBO Max, servicio disponible en América Latina, confirmó que se podrá ver a través de su servicio y sin costo adicional esta transmisión.

Estos son los horarios para ver los Grammy Latino 2022

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:15 p.m.

6:15 p.m. Costa Rica y Guatemala: 5:15 p.m.

5:15 p.m. Venezuela y Bolivia: 7:15 p.m.

7:15 p.m. Argentina, Chile y Brasil: 8:15 p.m.

¿Cuánto cuesta ver el Latin Grammy en HBO Max?

Si ya tienes un plan, puedes ver la gala completamente gratis, sin precio adicional.

Si recién te vas a suscribir, el precio es de:

Los planes de HBO Max empiezan desde los 13,99 soles (moneda peruana). La opción estándar es de 29,90 soles al mes y solo para móvil de 19.90 soles al mes.

¿Cómo ver los Latin Grammy en YouTube?

Antes de la transmisión en HBO Max y en televisión, la premiere de los Latin Grammy, donde se anunciarán los premios no televisados se podrá seguir en YouTube:

La premiere del Latin Grammy comenzó su emisión en streaming en estos horarios:

Perú: 4 p.m.

México: 3 p.m.

Argentina: 6 p.m.

Chile: 6 p.m.

Colombia: 4 p.m.

Ecuador: 4 p.m.

Sobre la gala y los nominados

Estos son los nominados en las principales categorías de la 23ª edición de los premios Grammy Latino:

- Grabación del año -

“Pa mis muchachas” - Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole con Nathy Peluso”Castillos de arena” - Pablo Alborán”Envolver” - Anitta”Pa’lla voy” - Marc Anthony”Ojitos lindos” - Bad Bunny y Bomba Estéreo”Pegao” - Camilo”Tocarte” - Jorge Drexler y C. Tangana”Provenza” - Karol G”Vale la pena” - Juan Luis Guerra”La fama” - Rosalía con The Weeknd”Te felicito” - Shakira y Rauw Alejandro”Baloncito viejo” - Carlos Vives y Camilo

- Álbum del año -

Aguilera - Christina AguileraPa’lla voy - Marc AnthonyUn verano sin ti - Bad BunnyDeja - Bomba EstéreoTinta y tiempo - Jorge DrexlerYa no somos los mismos - Elsa y ElmarViajante - FonsecaMotomami - RosalíaSanz - Alejandro SanzDharma - Sebastián Yatra

- Canción del año -

“A veces bien y a veces mal” - Pedro Capó, Ignacio Cibrián, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo y Andrés Torres”Agua” - Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macías, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas y Daddy Yankee”Algo es mejor” - Mon Laferte”Baloncito viejo” - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives”Besos en la frente” - Fonseca y Julio Reyes Copello”Encontrarme” - Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez y Mario Demián Jiménez Pérez”Hentai” - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins y Pharrell Williams”Índigo” - Édgar Barrera y Camilo”Pa mis muchachas” - Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole y Nathy Peluso”Provenza” - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro y Ovy On The Drums”Tacones rojos” - Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo y Sebastián Yatra”Tocarte” - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana

- Mejor Canción pop -

“Baloncito viejo” - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives”Besos en la frente” - Julio Reyes Copello y Fonseca”Índigo” - Édgar Barrera y Camilo”La guerrilla de la concordia” - Jorge Drexler”Tacones rojos” - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra

- Mejor Fusión/Interpretación urbana -

“Pa mis muchachas” - Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso”Santo” - Christina Aguilera y Ozuna”Volví” - Aventura, Bad Bunny”Tití me preguntó” - Bad Bunny”This Is Not America” - Residente con Ibeyi

Bad Bunny en reciente show en Lima, Perú. (Foto: Giancarlo Avila/@photo.gec)

- Mejor Interpretación de reguetón -

“Desesperados” - Rauw Alejandro y Chencho Corleone”Envolver” - Anitta”Yonaguni” - Bad Bunny”Nicky Jam: BZRP Music Sessions, Vol. 41″ - Bizarrap & Nicky Jam”Lo siento BB:/” - Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas

- Mejor Álbum de música urbana -

“Respira” - Akapellah”Trap Cake Vol. 2″ - Rauw Alejandro”Los favoritos 2.5″ - Arcángel”Un verano sin ti” - Bad Bunny”Animal” - María Becerra

- Mejor Canción urbana -

“Desesperados” - Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarría, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz y Nino Karlo Segarra”Lo siento BB:/” - Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas”MAMIII” - Luis Miguel Gómez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy On The Drums, Justin Quiles, Elena Rose y Daniel Uribe”Ojos rojos” - Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad y Juan Diego Medina Vélez”Tití me preguntó” - Bad Bunny

- Mejor Álbum de música alternativa -

“The Sacred Leaf” - Afro-Andean Funk”Kick II” - Arca”Deja” - Bomba Estéreo”El disko” - Ca7riel”Motomami” - Rosalía

- Mejor Álbum cantautor -

“Malvadisco” - Caloncho”Tinta y tiempo” - Jorge Drexler”Agendas vencidas” - El David Aguilar”Marchita” - Silvana Estrada”En lo que llega la primavera” - Alex Ferreira”El viaje” - Pedro Guerra

- Mejor nuevo artista -

Angela AlvarezSofía CamposCande y PauloClarissaSilvana EstradaPol GranchNabálezTiareValeYahritza y Su Esencia

Además… El dato La víspera de la mayor fiesta de la música latina, una constelación de estrellas se reunió en la arena Michelob Ultra para honrar al cantautor mexicano Marco Antonio Solís, en la tradicional ceremonia de Persona del año. "Es un logro que viene a coronar en esta etapa de mi vida todo lo que he hecho", dijo Solís antes del homenaje, en el que figuras de la talla de Ana Torroja, Fito Páez, Sin Bandera, Laura Pausini, Carla Morrison y Christian Nodal entonaron los éxitos de su carrera de cinco décadas.