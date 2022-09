La modelo estadounidense Hailey Bieber confesó cómo vive la fama de su esposo, Justin Bieber, tras el casamiento en 2018. Entre paparazzis y bullas desorbitantes, su vida es más intensa que antes. En un episodio del podcast “Call Her Daddy”, la esposa del cantante de “Baby” se refirió también a la alfombra roja de la MET Gala 2021, cuando el fandom del músico coreaba el nombre de la expareja del artista, Selena Gómez.

En un video de avance del capítulo, la modelo respondió la pregunta de Alex Cooper: “¿Cómo ha impactado tu identidad estar casada con alguien que tiene ese nivel de fama?”. Por su parte, Hailey Bieber suspiró: “¿Por dónde empiezo?”. Además, en el inicio del episodio, habló de lo “molesta” que le hace sentir el acoso de los fotógrafos algunas veces, pero también se refirió a la controversia del evento de moda al que asistió con su esposo.

Durante el evento del año pasado, los seguidores de Justin Bieber esperaban con gritos de admiración a la súper estrella de la música, que llegaría acompañado de su esposa a la Gala Met. Pero el público gritaba con ánimos de lealtad el nombre de la expareja del cantante: “¡Selena, Selena, Selena!”. En un video de Tik Tok, se ve a la modelo colocándose unos lentes de sol negros. Al costado, parecía que su esposo le preguntaba si se encontraba bien, pues ella se limpiaba los ojos como si tuviera lágrimas.

Sin embargo, la modelo desmintió la suposición de que ella estaba llorando. “Podía escuchar a todos gritar”, dijo Bieber en el podcast. “Yo estaba realmente sorprendida. Podía escucharlo, pero no sabía si realmente estaba pasando hasta que vi el video después. (...) No me estaba haciendo llorar. Aunque es una falta de respeto hacia alguien, sentí que tenía algo en el ojo. Eso solo demuestra cómo se pueden ver las cosas fuera de contexto”.

Los fans de Justin Bieber no han declarado simpatía con la nueva esposa de su ídolo musical. Por el contrario, culparon a la modelo de la ruptura del cantante con Selena Gómez, pues los Biebers empezaron a salir en diciembre de 2015, poco después de terminada la anterior relación. La joven de las pasarelas aseguró en vivo que nunca salió “románticamente con Justin” con él cuando se encontraba con la anterior pareja.

“No es mi carácter meterse con la relación de alguien, simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesado en hacer eso y nunca lo estuve”, dijo Hailey Bieber. Pero dejó clara su posición sobre esa anterior relación. “Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta... (Justin Bieber) cerró un capítulo y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado para que siga adelante”.

PODCAST

Puedes escuchar el episodio completo con Hailey Bieber, que se estrenó el 28 de septiembre en el podcast “Call Her Daddy”, mediante este enlace:

EN STREAMING

Algunos contenidos protagonizados por las estrellas de la música y la actuación están bajo demanda en streaming. El documental “Justin Bieber: Our World” está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. La serie “Only Murders in the Building”, que protagoniza Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short, se encuentra en Star+.

