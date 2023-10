El Universo Extendido de DC Comics (DCU) está experimentando una emocionante transformación bajo la visión de los aclamados cineastas James Gunn y Peter Safran. Con su enfoque en scripts sólidos, una trama unificada y la incorporación de elementos de la historia de DC previa, el futuro de DC promete un nuevo comienzo cargado de sorpresas. Sin embargo, este nuevo rumbo implica cambios significativos en cuanto al elenco de personajes icónicos que los fanáticos han llegado a conocer y amar.

Variety ha dado a conocer que hay algunos papeles que no seguirán en este nuevo universo cinematográfico, si no que serán reemplazados.

Roles que no regresarán en el nuevo DCU de James Gunn

Gal Gadot como Wonder Woman: Aunque la carismática Gal Gadot ha dejado una marca indeleble como la Mujer Maravilla, lamentablemente, no la veremos retomar su icónico escudo y lazo en este nuevo capítulo del DCU. La noticia ha sido confirmada, y el papel de Wonder Woman será interpretado por una nueva actriz en la visión de Gunn y Safran.



Ben Affleck ha dejado su huella en el papel del Caballero de la Noche. Sin embargo, el murciélago de Affleck cederá el paso a una nueva visión de Batman en manos de Gunn y Safran. Jason Momoa como Aquaman: Jason Momoa se ha sumergido en el papel de Aquaman, pero incluso el rey de los mares tendrá un nuevo intérprete en el futuro del DCU.

A pesar de estos cambios, hay un rayo de esperanza para los fanáticos, ya que se ha insinuado que algunos de estos actores podrían regresar en diferentes roles dentro del Universo DC. Por ejemplo, Jason Momoa podría interpretar a Lobo, y se ha especulado sobre su posible aparición en “Superman: Legacy.”

Con “Shazam! Fury of the Gods”, “The Flash” y “Blue Beetle” ya en pantalla, y “Aquaman and the Lost Kingdom” programada para su lanzamiento en 2023, el nuevo DCU está lleno de incertidumbre y emoción. Solo Gunn y Safran conocen el destino de los personajes de estas películas en esta nueva era del Universo de DC.

“Aquaman 2″ tráiler

