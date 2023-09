Luego de no tener noticias durante bastante tiempo, por fin llega el tráiler oficial de “Aquaman and The Lost Kingdom”, el cual es la continuación oficial de la historia de Arthur Curry como el ‘rey de los mares’ y que enfrentará a nuestro querido superhéroe en contra de su máximo villano en los cómics de DC, Black Manta. No te pierdas el tráiler oficial y más datos de la segunda entrega de la saga.

Tráiler oficial de “Aquaman and The Lost Kingdom”

Fecha confirmada de estreno de “Aquaman and The Lost Kingdom”

La fecha confirmada de estreno de la película es el 20 de diciembre de 2023 en todas las salas de cines del mundo.

Ficha técnica de “Aquaman and The Lost Kingdom”

Título: Aquaman and The Lost Kingdom

Aquaman and The Lost Kingdom Director: James Wan

James Wan Guionista: David Leslie Johnson-McGoldrick Mort Weisinger (basado en los personajes creados por) Paul Norris (basado en los personajes creados por)

David Leslie Johnson-McGoldrick Mort Weisinger (basado en los personajes creados por) Paul Norris (basado en los personajes creados por) Productores: Rob Cowan Peter Safran James Wan

Rob Cowan Peter Safran James Wan Música: Rupert Gregson-Williams

Rupert Gregson-Williams Reparto:

Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman

Amber Heard como Mera

Patrick Wilson como King Orm / Ocean Master

Yahya Abdul-Mateen II como David Kane / Black Manta

Dolph Lundgren como King Nereus

Temuera Morrison como Tom Curry

Nicole Kidman como Atlanna

Vincent Regan como Atlan

Randall Park como Dr. Stephen Shin

