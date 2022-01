Conforme a los criterios de Saber más

El estreno de “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” fue todo un éxito. 20 años después del estreno de la primera película basada en el libro “Harry Potter y la piedra Filosofal” de la escritora británica J.K Rowling, en HBO Max se emitió un especial en el que gran parte del elenco se volvió a reunir. Sin embargo, hubo varios actores que no asistieron a este reencuentro. Aquí te contamos todo.

A quienes extrañamos

La actriz Julie Walters, quien interpretó a la querida madre de Ron Weasly, no pudo asistir al evento de HBO Max. Actualmente, la intérprete se encuentra batallando contra el cáncer de mama.

Otro de los actores que más se extrañó fue Robert Pattinson, quien interpretó a Cedric Diggory en la cuarta película, la cual se basó en el libro “Harry Potter y el cáliz de fuego”. Hasta el momento no se sabe por qué el nuevo “Batman” no apareció en “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”.

Robert Pattinson fue Cedric Diggory en "Harry Potter".

La actriz británica Maggie Smith, quien interpretó a la amable e inteligente profesora McGonagall. Solo pudimos verla a través de imágenes de archivos.

En Harry Potter y la Orden del Fénix la profesora Minerva le dice a Umbridge que comenzó a trabajar en Hogwarts en 1956. (Foto: Warner Bros)

Lo mismo ocurrió con David Thewlis, quien encarnó al querido profesor Lupin. Thewlis tampoco se presentó en el especial. En su cuenta de Instagram publicó un mensaje en el que, con su caracterítico sentido del humor, explicaba por qué no se presentó, ya que muchos fans le estuvieron preguntando sobre su ausencia.

“Muchos de ustedes se han estado preguntando por qué no estuve presente en la reciente reunión del elenco de HP. Bueno, el año pasado, como algunos de ustedes recordarán, publiqué tontamente lo que pensé que era una imagen divertida de una figura de acción de Lupin a la que había adjuntado unos pies cómicamente grandes. Parece que hice esto en un aniversario delicado, lo que molestó a muchos. Esto llevó a una enorme cantidad de fanáticos (y algunos miembros del elenco) a tomar las calles en protesta y firmar una petición exigiendo que se me prohibiera cualquier futura celebración de Potter. En mi defensa, fue idea de mi esposa. No me di cuenta de la importancia de la fecha y, siguiendo el consejo de mi equipo legal, la publicación ha sido eliminada. Espero que haya aclarado las cosas”, escribió.

El mensaje de Thewlis dividió a sus fans, pues hubo quienes no entendieron que se trataba de un mensaje con la ironía que lo caracteriza en redes sociales. De acuerdo a algunos medios internacionales, la razón de su ausencia se debe a compromisos laborales previos.

En mayo del 2016, para el aniversario de la Batalla de Hogwarts, Rowling habló sobre la muerte de Remus Lupin. "Una vez más, es el aniversario de la Batalla de Hogwarts por lo que, como se había prometido, este año voy a pedir disculpas por la muerte de Remus Lupin. En aras de la total honestidad también me gustaría confesar que no decidí matar a Lupin hasta que escribí Order of the Phoenix. Arthur vivió, por lo que Lupin tenía que morir. Lo siento. No me gustó hacerlo".(Foto: Harry Potter / Warner Bros.)

El actor británico Michael Gambon, quien interpretó a Albus Dumbledore, tampoco se presentó. Cada señalar, que en el 2015, Gambon anunció al medio inglés The Sunday Times su retiro de los escenarios debido a un problema de pérdida de memoria, algo que según explicó le complicaba recordar sus guiones.

“Había una chica tras el telón y yo tenía un audífono en la oreja de modo que ella podía leerme las líneas. Y tras una hora pensé que esto no puede funcionar. No puedes estar en el teatro, libre en el escenario gritando y corriendo, con alguien leyéndote las líneas”, dijo en aquella ocasión.

Albus Dumbledore es el director del colegio de magia, alma mater de Harry Potter. Es uno de los profesores más queridos de Hogwarts. (Foto: Warner Bros)

Kenneth Branagh, quien interpretó al profesor Gilderoy Lockhart, tampoco estuvo presente. Al parecer estuvo muy ocupado en la cinta “Belfast”, la cual dirigió y tiene como protagonista a Gal Gadot y Armie Hammer.

Otros actores que asistieron fueron: Warwick Davis (Profesor Flitwick), Harry Melling (Dudley Dursley), Fiona Shaw (Petunia Dursley) , Brendan Gleeson (Ojoloco Moody), Emma Thompson (Sybill Trelawney) y David Bradley (Argus Filch).

Actores fallecidos

Además, de los actores mencionados, tristemente, hubo algunos que faltaron por causas naturales y que fueron homenajeados en el reencuentro. El británico Alan Rickman, quien interpretó al profesor Severus Snape falleció en 2016. El actor Richard Harris falleció en el 2002, por eso su rol de Dumbledore I tuvo que recaer en Michael Gambon.

Alan Rickman falleció el 14 de enero del 2016 tras padecer cáncer de páncreas. (Foto: Warner Bros.)

El interprete británico John Hurt, quien encarnó a Ollivander falleció en el 2017. La actriz Helen McCrory, quien interpretó a Narcissa Malfoy, madre de Draco, falleció a inicios del año pasado. Finalmente el actor Richard Griffiths, quien interpretó al tío muggle de Harry Potter Vernon Dursley, transcendió en el 2013.

Vernon Dursley es el tío de Harry Potter. (Foto: Warner Bros.)

Los actores que sí estuvieron en el especial de HBO Max:

Si bien hubo grandes estrellas que extrañamos en el especial, estas son las que sí estuvieron en el especial: Tom Felton (Draco Malfoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Bonnie Wright (Ginny), Matthew Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Toby Jones (Doby) Jason Isaacs (Lucius Malfoy), James y Oliver Phelps (Fred y George Weasly), Mark Williams (Arthur Weasley) y Alfred Enoch (Dean Thomas).

No solo se presentaron los actores, también asistieron los directores de todas las películas: Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates, y el productor David Heyman.

