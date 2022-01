El esperado estreno del especial de HBO Max “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” trajo a los protagonistas de la saga para contar anécdotas, así como revelar secretos y vivencias de los diez años de rodaje de las cintas. Pero, hubo una ausencia que el público extraño.

Una carrera excepcional

El actor Michael Gambon dio vida a Albus Dumbledore, el querido director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Él obtuvo este papel tras la repentina muerte del primer Dumbledore, Richard Harris, a los 72 años debido a un cáncer linfático en 2002.

Su inesperada partida –tras participar de las primeras dos entregas de la saga “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001) y “Harry Potter y la Cámara Secreta” (2002)- significó un gran reto para la producción de encontrar a otro actor que continúe con el papel para el resto de la saga.

En Michael Gambon encontraron al reemplazo ´perfecto´. El actor irlandés-británico había estudiado en la Real Academia de Arte Dramático (RADA) de Londres y su carrera se había desarrollado en el cine, teatro y televisión. Tuvo sus inicios en la actuación con “Othello” en 1962; pero su fama se incrementó tras participar en la obra “The Norman Conquest” de Alan Ayckbourn en 1974. Mientras que, en el cine, fue reconocido por la cinta “Othello” (1965), adaptación de la obra donde también había participado.

Con una larga trayectoria, Gambon fue convocado por Alfonso Cuarón, el director de la tercera película de “Harry Potter”, para interpretar a Dumbledore. Sin embargo, a diferencia de Richard, Michael decidió no leer los libros escritos por J.K. Rowling.

“No quería ser como esos actores que se quejan porque sus escenas son mucho más cortas que en la historia original”, dijo en una entrevista.

Michael Gambon como Dumbledor en la saga de Harry Potter. (Foto: Warner Bros.)

Michael Gambon continuó en las ocho películas restantes de la saga: “Harry Potter y el Prisionero de Azkabán” (2004), “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” (2005), “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2007), “Harry Potter y el Misterio del Príncipe” (2009), así como para “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte” parte 1 (2010) y 2 (2011).

¿Qué pasó con él?

El final de la saga de magia significó para Gambon la oportunidad de continuar con su pasión en otras producciones. Es así que participó del filme “Quartet” (2012), en las series “Restless”, “Lucan” y “Quirke”; así como en las obras de teatro “All That Fall” (2012) y “Eh Joe” (2013-2014).

Pero en febrero de 2015, el actor británico anunció a The Sunday Times su retiro de los escenarios debido a un problema de pérdida de memoria; que le complicaba recordar sus guiones. “Había una chica tras el telón y yo tenía un audífono en la oreja de modo que ella podía leerme las líneas. Y tras una hora pensé que esto no puede funcionar. No puedes estar en el teatro, libre en el escenario gritando y corriendo, con alguien leyéndote las líneas”, dijo.

Sin embargo, posteriormente tuvo papeles pequeños en teatro (”Ointer One”) y videojuegos (”The Elder Scrolls Online”); pero ninguno en el que mostrara el rostro. El problema del 2015 puede rastrearse incluso a años previos, al 2009, cuando colapsó dos veces y fue evacuado al hospital. Por aquel entonces, dijo que ambos incidentes se debieron a un problema de pérdida de memoria y estrés.

Tras el anuncio del especial, se esperaba que Michael Gambon -de 81 años- también se haga presente para revelar algunos secretos de su experiencia interpretando a Albus Dumbledore; pero al final esto no ocurrió. En cambio, el episodio se enfocó el la pérdida de Richard Harris, el Dumbledor ‘original’.

Dato

Puedes ver el especial de “Regreso a Hogwarts” en HBO Max.

