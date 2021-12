Conforme a los criterios de Saber más

Recuerdo que, cuando tenía 8 años, mi papá me trajo dos libros de Harry Potter. Uno de ellos tenía como portada a un niño con gafas - como yo – volando sobre una escoba, al parecer no sabía dominarla bien. El otro, tenía al mismo niño intentando luchar contra una serpiente. La historia me atrapó y poco después se estrenaron las películas en el cine. Los fans de esta historia de magia se multiplicaron por el mundo. Veinte años han pasado desde aquel estreno, una efeméride que HBO ha considerado oportuna para una reunión del elenco que motiva su nuevo programa especial: “Return to Hogwarts”, en el que sus protagonistas contarán detalles sobre esta saga. Así que es probable que, tras ver este show, sintamos la necesidad de sumergirnos nuevamente en las ocho películas. Nosotros lo hicimos ya y este es nuestro balance.

Cada una de las cintas, basadas en las novelas de J.K Rolling, tienen grandes atributos. Desde la primera película “Harry Potter y la Piedra Filosofal”, estrenada en el 2001, hasta " Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2″, lanzada 10 años después.

La saga “Harry Potter” narra la historia de un niño (Daniel Radcliffe) que se entera que puede hacer magia y hechicería. Una vez que se va a Hogwarts, un colegio para estudiantes con sus mismos talentos, conocerá a grandes amigos tales como Hermione Granger (Emma Watson) y Ron Weasley (Rupert Grint). Ellos se convertirán en sus aliados para poder vencer a Lord Voldemort (Ralph Fiennes), un malvado mago que regresará a la vida para terminar con lo que no pudo cuando se enfrentó a los papás de Harry: asesinarlo.

Este es nuestro ranking. Para hacerlo nos hemos enfocado en algunas variables como dirección, actuación, historia e impacto en la audiencia.

8. Harry Potter y el príncipe mestizo (David Yates, 2009)

"Harry Potter y el Príncipe mestizo" cinta producida por Warner Bros.

En el octavo puesto, se encuentra la película dirigida por David Yates “Harry Potter y el príncipe mestizo”. El sexto libro es uno de los favoritos de muchos, narra mucha información sobre la vida de Voldemort (Ralph Fiennes), se muestra matices de la personalidad del malvado mago y cómo llegó a convertirse en el ser sin escrúpulos. Sin embargo, en la película no se presenta esta historia como se hubiera deseado y se decide irse más por el romance juvenil. La película es buena, pero no logra enganchar del todo con el público. Sin lugar a dudas, en esta cinta, la mejor actuación se la lleva el recordado Alan Rickman, quien interpreta al incomprendido maestro Snape.

7. Harry Potter y la Orden del Fénix (David Yates, 2007)

Harry Potter y la Orden del Fénix (Foto: Warner Bros.)

En el séptimo lugar, nuevamente está una película de Yates. Acabe mencionar que las dos nuevas películas de la saga de Harry Potter “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” y “Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald” también son dirigidas por él. Regresando al ranking... el libro número cinco es complejo pero también uno de los favoritos. Tiene bastante información que quizás se podría haber retratado de mejor forma si la hubieran dividido en dos cintas. Tiene varias escenas buenas en las que se muestra el valor de la amistad y de la fortaleza. Sin duda es una película que empodera pero en menor medida entretiene. El personaje que se roba el show es la malvada maestra Dolores Umbridge, pues Imelda Staunton hace un gran trabajo; logra generar muchas emociones en el público.

6. Harry Potter y la cámara secreta (Chris Columbus, 2002)

Para muchos “Harry Potter y la cámara secreta” es la menos buena de la saga, debido a lo larga que es y a las decisiones que se tomaron al momento de filmarla. Hay cosas que funcionan muy bien en la literatura, pero que al ser mostradas en pantallas no suman. Columbus junto al guionista Steven Kloves hacen un buen trabajo al mostrar personajes y elementos que luego se volverán icónicos. En esta cinta aparece por primera vez el querido Dobbie, el Sauce Boxeador y el poción prohibida multijugos. Además, esta película muestra la transición de los personajes de niños a púberes y su lucha contra “el que no debe ser nombrado”.

Harry Potter y la cámara secreta. (Foto: Warner Bros.)

5. Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1 (David Yates, 2010)

"Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 1". (Foto: Warner Bros.)

En el quinto lugar, se encuentra la primera parte del libro final de la saga “Harry Potter y las reliquias de la muerte”. Esta cinta dirigida por Yates, intenta retratar el libro más denso y difícil de J. K Rolling. La británica muestra una gran cantidad de información, datos y hace muchos guiños a hechos que describió en los libros antecesores, por ello, el adaptarlo para el cine, se convierte en una difícil tarea. Yates y su equipo decide eliminar la historia que se narra en los libros sobre Dumbledore, quizás una de las subtramas más interesantes que tiene esta novela. Por otro lado, esta película nos regala escenas muy lindas sobre la amistad y fortaleza de los personajes. Tanto en esta como en la última cinta de la saga, se debe tener los papales tisú a la mano porque J. K Rolling nos hará lagrimear con la muerte de varios personajes queridos.

4. Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2 (David Yates, 2011)

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2. Las expectativas de sus seguidores le permitieron recaudar más de mil 341 millones de dólares. (Warner Bros)

La última película de la saga se encuentra en el cuarto puesto. Esta cinta concluye de manera satisfactoria un largo camino hacia la libertad de las fuerzas malignas. Es muy emotiva y llena de acción. Si bien para algunos el partir en dos el último libro fue solo una estrategia monetaria de Warner, no fue necesariamente así. Como mencioné líneas arriba, la última entrega de J. K Rolling tuvo muchas páginas, 792 para ser exactos, así que era necesario para que haya un buen resultado que hubiera dos películas. Y así fue, “Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2″ es un maravilloso final para la saga. Yates y el guionista Steve Kloves respetan la esencia del libro y sobre todo crean una cinta llena de intriga, acción y nostalgia. Cada uno de los personajes brillan, pero sin duda, la actuación de Alan Rickman como Snape merece una mención especial.

3. Harry Potter y la piedra filosofal (Chris Columbus, 2001)

Durante el rodaje de “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001), los protagonistas tenían 10 años. (Foto: WB)

La primera película de Harry Potter es la que logró que muchas personas se interesarán en leer los libros por primera vez y la que consiguió que se creerá toda una saga que 20 años después sigue generando regalías y fans a través del mundo. Chris Columbus fue el encargado de la primera película y su tan buen trabajo logró que millones de niños y no tan niños fueran cautivados por la magia de este ficticio mundo, y es así que millones crecimos junto a los personajes. En esta cinta se hicieron algunas adaptaciones para que el público sea más joven y el resultado fue satisfactorio. Quizás uno de los errores que se cometió - y nunca sabremos cómo hubiera sido- fue el no poner en la saga a Peeves, un personaje que vive en Hogwarts y que en los libros se encargada de hacer bromas pesadas para lastimar a los estudiantes.

2. Harry Potter y el cáliz de fuego (Mike Newell, 2005)

"Harry Potter y el cáliz de fuego" (Foto: Warner Bros.)

La cuarta cinta basada en el libro " Harry Potter y el cáliz de fuego” muestra a los personajes más grandes, su antecesora “El prisionero de Azkabán” ya había presentado a Harry, Ron y Hermione como adolescentes. En esta cinta se aprovecha ese recurso para llevarlos al límite. Eso gracias a que también se entiende que la audiencia también había madurado junto a los protagonistas y que estábamos preparados para algo tan difícil de asimilar como la muerte de un personaje. El guionista Steve Kloves tuvo que cortar y eliminar algunas escenas que en los libros son importantes para poder tener una cinta que no fuera muy larga. Al final se logró un buen trabajo.

1. Harry Potter y el prisionero de Azkabán (Alfonso Cuarón, 2004)

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón dirigió “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, la tercera entrega de la saga, lo que significó un gran reto en su carrera. (Foto: Warner Bros)

Considero que la mejor película que tiene la franquicia de Harry Potter es la que está basada en el tercer libro. El mexicano Alfonso Cuarón hace un brillante trabajo al dirigir la cinta “Harry Potter y el prisionero de Azkabán” en el 2004, además, esta cinta es la que más respeta la novela de J. K Rolling. No importa las veces que veas esta película, vas a disfrutarla mucho. El juego del tiempo y la intriga de quién es en realidad la persona que está ayudando a Harry Potter son sus grandes atributos. Y por supuesto las interpretaciones de Gary Oldman (Sirius Black), David Thewlis (Lupin) y Emma Thompson (Sybill Trelawney) enriquecen la película. Creo que no hubo otra cinta que pudiera igualar esta entrega.

