Para el FBI, eran más enemigos que “los chinos y los rusos”, una de las frases con las que empieza esta candidata a los Premios Oscar 2021. En el drama político “Judas y el mesías negro” (“Judas and the Black Messiah”), el Partido Pantera Negra en Estados Unidos, aún viviendo en medio de las torturas y la discriminación, no dejó de llamarse “revolucionario”, ¿pero cuántas licencias dramáticas tomaron los creadores de la película en esta historia de activismo y racismo?

Will Berson y Rey Shaka, durante varios años de escritura del guion, ciertamente tuvieron mucha libertad con la historia del activista William O’Neal (Lakeith Stanfield), el “judas” que compartía información sobre las Panteras Negras al FBI y la razón por la que el líder del partido de boinas negras, Fred Hampon (Daniel Kaluuya), haya sido asesinado, según Smithsonian Magazine, revista de la red de museos estadounidenses.

Recién había salido de la cárcel y esperaba un hijo de la activista Akua Njeri (antes Deborah Jonhson), que hoy aún hace vigilias para conmemorar el asesinado del hombre al que solo le gustaba la poesía revolucionaría, Fred Hampton. Pero nunca imaginó que un infiltrado en el Partido de las Panteras Negras iba a provocar su muerte.

Dicen que “Judas and the Black Messiah” está disfrazada de thriller psicológico, pero su iluminación tenue ligada al argumento documental, con imágenes del “judas”, William O’Neil, no pueden olvidar su carácter de docudrama en subgénero de biopic, de acuerdo con la teoría de Stephen N. Lipkin en su libro “Docudrama Performs the Past”.

Lakeith Stanfield interpreta a William O'Neal en "Judas and The Black Messiah" estrenada en cines y por HBO Max el 12 de febrero. Esta imagen del "judas" afroestadounidense muestra al verdadero infiltrado del FBI en las Panteras Negras. La fotografía ha sido reproducida al nivel de la ficción con la participación del actor Stanfield. (Foto: Captura/Nine PBS)

El clímax histórico en el país surge en 1969 a partir del programa de contrainteligencia más importante del FBI, COINTELPRO (Counter Intelligence Program, en inglés), que consideraba al Partido de las Panteras Negras como “la mayor amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos”. Porque Fred Hampon, desde muy pequeño indignado con las injusticias hacia las personas de su raza, estaba cansado de la brutalidad de la Policía, por lo que muchos de los activistas miembros de su grupo patrullaban las calles armados.

Shaka se concentra en el viaje narrativo del personaje de William O’Neil, y es por eso que “Judas and the Black Messiah” no tiene escenas con tanta brutalidad callejera. Algo que sí explica el libro de Jeffrey Haas, “El asesinato de Fred Hampton: cómo el FBI y la Policía de Chicago mataron a la Pantera Negra”.

Algo que la película no dio espacio fue la silla eléctrica falsa que creó el infiltrado del FBI. ¿Hasta que punto llegaría alguien para que un grupo de personas confíen en él? Aún siendo un soplón, un infiltrado, el verdadero O’Neil actúo como Leonardo Di Caprio en su mejor película, cuando estaba dentro de las Panteras Negras, y para despistar las huellas de una traición propuso la creación de esta silla que asustaría a los delatores. Qué irónico. Y un mal plan: sus acciones y presiones sobre el Partido llevaron a que las panteras desconfiaran de él.

Y no es por desmerecer la capacidad de la licencia dramática, pero tampoco se vio la cantidad de redadas que surgieron antes de la muerte de Hampton a manos de la Policía de Estados Unidos, entre julio y noviembre de 1969. “Judas and the Black Messiah” parece haber resumido los eventos más importantes para centrarse en el callejón sin salida, el tejido culposo y asfixiante, de O’Neil que terminó en la muerte de su líder en diciembre de ese año.

Una imagen de Fred Hampton en 1969. El líder de las Panteras Negras que "simplemente no podía aceptar la injusticia" (libro de Jeffrey Haas) comenzó como activista desde pequeño. A los 10 años, donaba desayunos que él mismo cocinaba a otros niños del vecindario y protestaba contra la expulsión de alumnos afroestadounidenses en su colegio. (Foto: Archivo AP)

En los hechos posteriores a la película, Ben Heard, el tío de “judas”, William O’Neil, dio un indicio sobre el posible arrepentimiento de su sobrino en una entrevista a Chicago Reader. “(William) pensó que el FBI solo iba a allanar la casa (de Hampton). Pero el FBI entregó (la operación) al fiscal del estado. (...) Le dispararon a Fred Hampton y se aseguraron de que estuviera muerto”, dijo.

¿Será cierto? El delator de las Panteras Negras, que en la película parece muy consciente de que va a asesinar a Hampton, ¿habría entonces actuado con ingenuidad? ¿Realmente pensaba que las panteras eran terroristas? Pues es una incógnita aún más difícil de resolver al saber sobre su verdadera personalidad, la de un hombre eficiente y colaborativo con el FBI. “Cuando decía que haría algo, lo hacía”, comentó a Chicago Tribune Gregory Adamski, abogado de O’Neil en 1990.

Este era el plano del departamento de Fred Hampton que William O'Neil dibujó para el FBI. No aparece en la película, pero ¿recuerdas la escena donde lo está dibujando? (Foto: Captura/Smithsonian/Oficina de Abogados del Pueblo)

Después de todo, O’Neil permaneció apoyando al FBI un año más tras la muerte de Hampton y ganando alrededor de 200.000 dólares como delator hasta el cambio de su identidad en el programa de protección a testigos, mientras que los supervivientes de la brutal redada policial el día del asesinato de la pantera negra siguieron luchando los siguientes 12 años por sus derechos civiles y el reconocimiento de que, sí, la muerte de Black Panter fue un linchamiento.

Tráiler de "Judas y el mesías negro", nominada al Oscar 2021.

FICHA

Título: “Judas and The Black Messiah”

Plataforma: Mírala en HBO Max

Sinopsis: Cuenta la historia del grupo revolucionario del Partido de las Panteras Negras en Chicago durante los años 60 en su época más compleja antes del asesinato de su líder en Chicago, Fred Hampton, a manos de las autoridades estadounidenses.

Género: Biopic.

Duración: 2 hora y 6 minutos

Dirección: Rey Shaka King

Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Darrell Britt-Gibson.

Clasificación: +18 años (Perú)

Año: 2021

Títulos similares: Selma (2014), Moonlight (2016), The Trial of the Chicago 7 (2020).

Premios en el Oscar 2021: 6 nominaciones. Mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya y LaKeith Stanfield), Mejor canción original (“Fight for You”, H.E.R.).

