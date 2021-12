Conforme a los criterios de Saber más

Las reinas sexuales de Manhattan siguen vivas, aunque incompletas. Como recordarán, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon fueron desde 1998 hasta 2004 quienes se robaron el corazón de los fanáticos de la serie “Sex and the City” y posteriormente, cuando se estrenaron las dos películas de la saga. Pero conforme han pasado los años, hemos visto deslices entre las mejores amigas ‘Samantha’ y ‘Carrie’, que en la vida real no lo son tanto, y eso ha ido afectando la producción de la historia. ¿Qué fue lo que pasó?

Sarah Jessica Parker fue una de las productoras ejecutivas de la saga “Sex and the City” y también la protagonista de la serie. Entre 1998 y aproximadamente 2003, un año previo al inicio de la discusión entre amigas, todo iba viento en popa. Pero, cuando el público vio que solo habían tres amigas sentadas en un evento social el día del final de la historia en 2004, porque no estaba presente Kim Cattral, supieron que había una problema.

(Foto: Captura/Filmagic)

Al inicio, las actrices mantenían una relación amable y llena de cumplidos cada vez que les preguntaban por la pelea tácita entre ellas, aunque lo cierto era que el interés de Kim Cattral principalmente se relacionaba con el salario y eso estaba calentando lentamente el terreno para fuera un tema mucho más serio tiempo después. Así, en diciembre de 2004, la actriz que interpreta a Samantha Jones por fin rompió el silencio y dijo: “Sentí que después de seis años ya era hora de que todos participáramos en la ganancia financiera inesperada de ‘Sex and the City’. (…) Cuando no parecían interesados en eso, pensé que era hora de seguir adelante”.

Y Cattrall se apartó.

“Honestamente, todos somos amigos y desearía ver más a Kim. Ella mencionó el dinero y nadie debería vilipendiarla por ello. La gente tomó la decisión de que la habíamos difamado (…) (apoyo) absolutamente (la decisión de irse)”, dijo Sarah Jessica Parker en una entrevista con The Telegraph en mayo de 2008.

“No se trataba solo de dinero”, mencionó luego Cattrall, pues ella estaba pasando por un duro momento en su vida tras su divorcio y tener que hacerse cargo de su padre, que sufría de demencia. Por su parte, la producción de “Sex and the City” no cedió y la decisión de retornar con una tercera película después de 2010 no se pudo. En tanto, el miembro del elenco que interpretó al personaje de Standford Blatch, Willie Garson, respondió a Cattrall en 2017 a un tweet en el que ella se defendía de una publicación de Daily Mail, que la acusaba de hacer “escandalosas demandas”.

(Foto: HBO)

“La única ‘DEMANDA’ que hice fue que no quería estar en una tercera película”, dijo Cattral en su tweet. Y Blatch respondió. “Decepcionado por todo el equipo que espera que concluyan las negociaciones para sus trabajos y, por supuesto, para los fanáticos”, tuiteó. Y de su lado, Sarah Jessica Parker estaba frustrada, porque “el público ha expresado su deseo de otra película”, pero no quería dejar de hacerla sin el personaje de Samantha Jones.

Además, Cattral había reiterado la decisión que tomó de dejar en el pasado a un personaje que, si bien había traído muchas cosas buenas a su vida y al que tiene cariño, ya a los 61 años, la actriz deseaba seguir adelante con nuevos proyectos. Y dio nuevas declaraciones a Life Stories de ITV. “Nunca pedí dinero, nunca pedí proyectos; ser considerada como una diva es absolutamente ridículo”, dijo la actriz.

“Podría haber sido más amable”, “nunca había sido mi amiga”, dijo Cattral sobre Parker en la misma entrevista. En los siguientes años, se notó más que nunca la bomba de las supuestas mejores amigas. Mientras Parker decía que era un “periodo de duelo” no poder hacer una tercera película y lo hiriente que fue enterarse de las palabras de Cattral sobre su amistad, la otra actriz no dejaba de tuitear.

La dinámica continuó hasta que en 2018 muere el hermano de Kim Cattrall, Chris, y Sarah Jessica Parker muestra por escrito sus condolencias en un comentario de redes sociales publicado por la actriz y hermana del fallecido. Pero la respuesta fue muy contundente.

“No necesito tu amor o tu apoyo en este trágico momento @sarahjessicaparker. Mi madre me ha preguntado hoy: ‘¿cuándo va @sarahjessicaparker, esa hipócrita, a dejarte en paz?’. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo realmente cruel que eras entonces y eres ahora. Déjame que deje esto muy claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, respondió Cattral en una de sus publicaciones de Instagram.

Años más tarde, las tres amigas inseparables ‘Carrie’, ‘Charlot’ y ‘Miranda’ están en una fotografía de promoción de la nueva serie spin-off “And Just Like That”. Después de todo, hemos escuchado comentarios y actitudes públicas de las protagonistas de “Sex and the City”, pero saber lo que realmente pasó es una historia oculta que tal vez en algún momento se traduzca en un libro o una reconciliación. Quién sabe, el tiempo lo dirá. Entre tanto, los fanáticos siguen expectantes ante el estreno de la ficción de HBO Max el 9 de diciembre.

