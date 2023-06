La producción de “And Just Like That” logró lo imposible: regresar a Kim Cattrall como Samantha Jones, aunque sea en una breve escena, al Nueva York de “Sex and the City” en la segunda parte de la serie de HBO Max. La actriz rodó en la ciudad el 22 de marzo, pero no tuvo interacción con el elenco principal o el showrunner (productor general) Michael Patrick King.

Como se recuerda, Kim Cattrall había anunciado en 2016 que no interpretaría a Samantha en “And Just Like That”, debido a conflictos con el guion de una tercera película de “Sex and the City” y Sarah Jessica Parker. Sin embargo, parece que las asperezas se limaron y ahora es una sorpresa para los seguidores de la serie de moda y romance que Cattrall haya aceptado volver para esta breve aparición.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall y Cynthia Nixon posan en la alfombra roja de "Sex and the City 2" (2010) en Londres, Reino Unido. / DANIEL DEME

Si bien su regreso no significa una continuación del personaje de Samantha en la serie, de seguro emociona a quien siga los pasos del nuevo remake de HBO Max que se estrenó en 2021.

Aunque inicialmente parecía improbable que Cattrall regresara al papel de Samantha, la presidenta de HBO y Max Content, Casey Bloys, se acercó a la actriz durante la producción de la segunda temporada para conversaría de que aceptara la propuesta.

Kim Cattrall aparece en al Tribeca Film Festival 2019 para la premiere del documental de HBO "The Apollo". / ANGELA WEISS

¿En qué escena aparece Samantha en “And Just Like That... 2”?

En la escena de la segunda temporada de “And Just Like That”, Samantha (Kim Cattrall), quien se mudó o a Londres en la trama de la primera temporada, tendrá una conversación telefónica con Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), según especificaron las fuentes de Variety.

Para esta oportunidad, Cattrall se vistió bajo la asesoría de Patricia Field, la famosa diseñadora de vestuario de la serie original y quien está cargo de la ropa del personaje para esta escena especial.

Fecha de estreno

La segunda temporada de “And Just Like That” se estrena en junio, pero la escena con Cattrall como Samantha no se emitirá hasta agosto.

En tanto, la actriz continúa trabajando en otras producciones, como “About My Father”, una película donde actuá junto a Robert De Niro. Asimismo, también la veremos en el próximo drama de Netflix “Glamorous”, donde interpretará a una millonaria empresaria del maquillaje.

Trailer de “And Just Like That... 2″

