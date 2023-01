HBO Max reveló las primeras fotos del rodaje de la temporada 2 de “And Just Like That”, en las que podemos ver John Corbett en su regreso de como Aidan Shaw, junto a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

“Shh. No le digas a nadie”, se lee en el post de Instagram compartido por la actriz y la cuenta oficial de la serie.

La segunda temporada de “And Just Like That” comenzó a rodarse en setiembre de 2022 después de confirmarse la secuela en marzo de ese año.

“Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estas poderosas e increíbles actrices. El hecho es que todos estamos emocionados. Y así, sin más, nuestra vida sexual está de vuelta”. ¿Qué nos traerá esta nueva entrega?”, dijo Michael Patrick King, productor ejecutivo de la serie, al conocerse la noticia de la renovación.

¿Qué significa el regreso de Aidan?

Las imágenes de Carry y Aidan los muestra tomados de la mano paseando por Manhattan, lo que indicaría que nuevamente son pareja. Recordemos que en el final de la primera temporada, la protagonista de la historia cerró aparentemente el duelo por su esposo Big, al arrojar sus cenizas al Sena, en Paris, dejándonos a entender que está abierta a iniciar una etapa nueva ya sin el amor de su vida.

Samantha no regresa

Si el regreso de Aidan emociona a los muchos seguidores de “Sex and the city” y los ilusiona con la posible vuelta de Samantha, hay que recordar que el showrunner Michael Patrick King dijo en julio pasado a Variety que Samantha seguirá siendo una “amiga de mensajes de texto” para Carrie, como lo fue en la primera temporada.

Antes de eso, Patrick King dijo a la misma publicación que los espectadores no deberían hacerse ilusiones de ver a la pareja reunida en la pantalla. “Mágicamente pensando, es genial tener a Samantha”, sostuvo. “Pero no tengo expectativas realistas de que Kim Cattrall vuelva a aparecer”.

“And Just Like That” es una secuela de “Sex and the City” (1998 - 2004) que se estrenó en diciembre de 2021 y sigue a Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) desde la complicada realidad de la vida y amistad a los 30 años a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50 años.





Sobre Aidan, este personaje apareció por primera vez en la temporada 3 de “Sex and the city”, es un diseñador de muebles que se convierte en el principal interés amoroso de Carrie, después de Mr. Big (Chris Noth), con quien Carrie termina finalmente casándose.

John Corbett como Aidan Shaw, junto a Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en una escena de "Sex and the city".

Reparto de la serie

El reparto de la primera temporada incluye a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler, entre otros.

Fecha de estreno

Aún no hay una fecha definida sobre el estreno de “And Just Like That”, sin embargo se habla de que esta pueda ser lanzada a mediados de 2023.

