“Necesito tu sangre, la ansío. ¿Me la darás mañana? No olvides que eres mía”. “Quiero morderte y dejarte una marca. Y luego que conviertas esa marca en un tatuaje. Marcada como mi gatita. Mis dientes siempre en ti”. “Corto un pedazo de tu piel y hago que me lo cocines”. “Soy 100% caníbal”. Estas frases parecen sacadas del guion de alguna película sobre un serial killer o algún episodio de Criminal Minds ensombrecido por un terrorífico sicópata. Sin embargo, según varias denunciantes, son mensajes que les envió, en la vida real, Armie Hammer, el aparentemente carismático actor nominado al Globo de Oro a Mejor Actor Secundario por “Call Me By Your Name” el 2018.

La fina sensibilidad que su personaje mostraba en esa película parecía contrastar horrorosamente con la realidad. El hombre que interpretó también a El llanero solitario parecía tener más vocación para protagonizar un filme sobre Jeffrey Dahmer o Ted Bundy.

Las denuncias fueron apareciendo en redes sociales como Instagram o TikTok durante la pandemia y acumulándose una tras otra, poniendo inmediato freno a la carrera del actor, que acababa de estrenar “Muerte en el Nilo” (2022). Una de las consecuencias más llamativas fue su abandono de Shotgun Wedding, el proyecto que coprotagonizaría con J. Lo. Sin embargo, lo que podría ser la oscura recopilación de comportamientos peligrosos, violentos y hasta delincuenciales, no quedó ahí. “House of Hammer: secretos de familia”, el documental de tres episodios que está disponible en HBOMax, va mucho más allá. Según testimonios que involucran a algunas de las víctimas de Hammer e, incluso, a su propia tía, los comportamientos del actor son parte de una siniestra tradición familiar que mezcla drogas, traición, espionaje, orgías, asesinatos, abuso infantil y hasta canibalismo, teniendo como protagonistas a los Hammer, poderosa familia propietaria nada menos que de la Occidental Petroleum (Oxy). Corleone, Lannister, Salamanca o Roy, temibles clanes de la ficción, no podrían superar sus límites. A pesar de su carrera como actor, Armie Hammer protagonizó, casi desde su nacimiento, una truculenta trama que superaría a cualquiera de los filmes que ha hecho hasta hoy.

Llámame por tu nombre

“Tengo la fantasía de que alguien me demuestre su amor y devoción y la ate en un lugar público por la noche y haga que su cuerpo se use libremente y ver si tendría sexo con extraños por mí”. Este oscuro mensaje habría sido enviado a la artista y escritora Julia Morrison por Armie Hammer, revelando sus intimidantes fantasías sexuales. La primera vez que se puso en contacto con ella, vía Instagram, le dijo que había visto fotos de unos trabajos suyos. Su favorita era una en la que parecía ser estrangulada. “He querido atarte desde que vi esas malditas fotos y te envié un mensaje”, le escribió poco después, cuando el diálogo entre ellos pasó de la coquetería a un tono sexual. Hammer se refería al Shibahi, la atadura erótica propia de la cultura japonesa que implica una sujeción total para la mujer, sin posibilidad de moverse o liberarse. “Era muy intenso y frecuente con sus mensajes”, ha dicho Morrison. “No te preocupes por nada, excepto por ser una buena mascotita. Mi propia esclava personal. A cambio, serás adorada, alimentada y fornicada”, le escribió en marzo del 2020.

Armie Hammer y Timothée Chalamet en "Call Me By Your Name". / AFP

Mientras tanto, en julio del mismo año, Hammer –entonces casado con la modelo y actriz Elizabeth Chambers, con quien tiene 2 hijos- había iniciado una relación paralela con la empresaria de Dallas Courtney Vucekovich, a quien también había contactado por Instagram, después de conocerla brevemente en una reunión. Tras semanas de flirteo por mensajes, se reunieron en Los Angeles en agosto del 2020 y pasaron tres semanas juntos en 29 Palms, en el desierto de Mojave. Una de esas noches, Hammer se propasó con ella sometiéndola a prácticas sexuales para las que, según palabras de Vucekovich, no le había dado su expreso consentimiento. Luego, en la intimidad, le dejaba marcas de sus manos y de sus mordidas, por la brutalidad con la que le trataba, en distintas partes del cuerpo. En otra ocasión, la sometió a la práctica de shibahi sin su consentimiento, a pesar de que la experiencia estaba siendo notoriamente traumática para ella. “Armie quería un control total sobre mí y obediencia absoluta, destruyendo cualquier sentido de autonomía corporal. Su mayor fantasía”, escribió luego la empresaria en un diario sobre el hombre que impuso sobre ella su fuerza y su metro 96. Curiosamente, se trata del mismo actor que alguna vez declaró: “Creo que el papel principal de un hombre en una relación es proteger a su mujer”.

Tras romper la relación, intuyó que las cosas no quedarían ahí. “Sabía que surgiría algo sobre él en el futuro porque sé lo descuidado que es. Sé cómo envía mensajes de texto, y deja rastros de esta locura por todas partes”, dice en el documental de HBO Max. Y tuvo razón. Poco después, otras chicas padecerían situaciones similares a la suya y una más, que mantuvo el anonimato, se identificó como “Effie” y fue representada por la célebre abogada Gloria Allred, lo denunció por violación. La policía de Los Angeles le inició una investigación.

Armie Hammer en escena de "Rebeca". / AFP

Para ese momento, parecía quedar poco del actor que Luca Guadagnino encontró “sofisticado, con una gran variedad”, al elegirlo para “Call me by your Name” (2017). Su doble papel como los millonarios gemelos Winklevoss, que alegaban ser cocreadores de Facebook en el filme “The Social Network” (2010) había impresionado al director italiano. A pesar de tener la expectativa de dirigir una secuela, Guadagnino no es ajeno a las serias denuncias contra Hammer y contaría solo con su otro protagonista, Timothée Chalamet. Con él prepara también su próximo proyecto, “Bones and All”, en la que Chalamet, curiosamente, interpreta a un caníbal.

Animales nocturnos

Según revela “House of Hammer”, el secreto sobre el comportamiento de Armie se encontraría en su ADN, y en la crianza recibida en casa, tanto por su padre, Michael Hammer, por su abuelo Julian y por su bisabuelo, Armand Hammer, poderoso empresario, con influencia en presidentes, realeza y negocios internacionales, capaz de realizar una llamada al Kremlin o a la Casa Blanca con similares resultados. “Recuerdo tener en casa un cuadro de Gorbachov, que el mismo Gorbachov le regaló a mi familia”, ha contado Armie. A pesar del destino capitalista de su familia, el padre de Armand, Julius, fue uno de los fundadores del Partido Comunista Americano en Nueva York. La sombra del contraespionaje en plena Guerra Fría se movió siempre alrededor de los Hammer, aunque sin consecuencias.

La imagen de exitoso e impoluto empresario, sin embargo, quedaba fuera de su casa. Según testimonio de Casey, una de las hijas de Julian, a pesar de saber que este maltrataba diariamente a su madre, drogado y borracho, la amenazó con dejarla en la calle si lo abandonaba, para que una separación no “manche” el nombre de su familia. Además, a la manera de Nixon, Armand Hammer guardaba grabaciones de todos aquellos con quienes se reunía y obtenía información de todos los amigos de sus hijos y nietos. Como Odebrecht, también sobornaba gobiernos o candidatos para lograr sus fines comerciales y de expansión. Armand era un maestro en el arte de la manipulación. Julian, el monstruoso hijo alcohólico y cocainómano que, gracias a las influencias de su padre, había quedado libre tras asesinar a un amigo suyo a sangre fría, armaba orgías con adolescentes los días en los que le tocaba recibir en casa a su pequeña hija Casey, tras la inminente separación de su mujer. Michael, su hermano, participó desde adolescente en los bacanales de su padre. En uno de ellos, según testimonio de la propia Casey, llegó a “venderle” a su padre a su novia de entonces, una joven de apenas 19 años. Hoy dice ser un ferviente cristiano.

La propia Casey sufrió abusos por parte de Julian. Años más tarde, ese mismo Michael que creció entre la opulencia del poder y la decadencia sin freno que ofrecen las grandes fortunas, tendría un hijo que llevaría el nombre de su bisabuelo, pero sería conocido por su diminutivo, “Armie”. No tardaría en convertirse en la ilusión del bisabuelo, de quien heredaría nombre y millones. El 2015, Casey Hammer contó la espeluznante historia de su familia en el libro “Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento”. “”Por fuera éramos una familia perfecta, pero debajo de todo había un mundo oscuro de engaño, traición y corrupción. Y es por eso que me presento ahora. Es hora de detener el ciclo”, ha dicho Casey.

En defensa propia

Además de sus personajes en “The Social Network”, “El llanero solitario” o “Call me by Your Name”, Armie Hammer también apareció en filmes como “J. Edgar” (2011), “Operación U.N.C.L.E.” (2015), “El Nacimiento de una nación” o “Animales Nocturnos” (2016) u “Hotel Bombay” (2018). Sin embargo, a menos que enfrente las serias denuncias con éxito, la de su enfermiza y violenta vida sexual podría ser la única historia por la cual será recordado. Paradójicamente, mientras filmaba “El llanero solitario”, su agente le ofreció la posibilidad de protagonizar la adaptación cinematográfica de “50 Sombras de Grey”, película en la que una estudiante se ve sometida a los deseos de un millonario que pone en práctica sus fantasías sexuales, entre las cuales se encuentra el sadomasoquismo. “Mi agente me lo mencionó y dije: “No”. Quiero decir, vamos, es solo “mommy porn”. No me voy a sentar encima de la lavadora, leyendo acerca de poner una mordaza de bola en la boca de alguien. Eso no es para mí”, dijo en una entrevista. Tras el escándalo, su agencia de representación, WME, lo dejó. Siguió perdiendo proyectos, como la serie “The Offer”, que cuenta los detalles de la filmación de “El Padrino”.

Armie Hammer y Gal Gadot en escena de "Muerte en el Nilo". / AFP

Hammer ha esgrimido una defensa mediante su abogado, Andrew Brettler, quien negó las afirmaciones de Effie sobre la presunta violación y dijo que las interacciones de su cliente con ella y con cualquier otra pareja sexual suya fueron “completamente consensuadas, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas”. Además de aquella defensa, las mujeres que acusan al actor han recibido abundantes mensajes de odio por parte de los fans más fieles de Hammer. Tras dejar Shotgun Wedding, el actor publicó un comunicado: “No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en Internet en mi contra, mi conciencia no me permite dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana”. A pesar de todo, él y su abogado se negaron a responderle a la producción del documental que transmite HBO Max, según se indica al final de cada episodio.

Armie Hammer, en una reacción que sus víctimas califican como “ardid publicitario”, ingresó en rehabilitación por su adicción al alcohol y al sexo. Hay rumores de que está limpio, alejado de todo el barullo en casa de su amigo Robert Downey Jr., y buscando nuevos proyectos. En cambio, las chicas a las que, presuntamente, manipuló, agredió sicológicamente y abusó, buscan justicia.

¿Es realmente un monstruo o solo víctima de su fama y sus secretos? La justicia lo dirá. Mientras tanto, vea el documental.