¡Buenas noticias para los fans de “House of the Dragon”! El primer capítulo del spin-off de la serie “Game of Thrones” está disponible de forma gratuita y completo mediante YouTube. En esta nota te contamos todos los detalles.

El primer episodio de la serie llamado “The heirs of the dragon” (“Los herederos del dragón”, en español) se estrenó mediante HBO y HBO Max el domingo 21 de agosto. Hace poco se conoció que este capítulo fue uno de los más visto de la cadena HBO.

Según cifras oficiales, el primer capítulo de la precuela de “Game of Thrones” fue visto por cerca de 10 millones de espectadores en HBO y HBO Max. Según reveló la cadena de televisión y streaming, “Los herederos del dragón” se ha convertido -hasta la fecha- en el primer capítulo más visto en la historia de HBO.

Casi dos semanas después de su estreno, este capítulo ya está en YouTube, llegando a tiempo para el debut de “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder”, el cual se acaba de estrenar en el servicio de streaming de Prime Video.

Con dos capítulos -recién emitidos en HBO y- muy exitosos, ya se confirmó que “House of the Dragon” tendrá segunda temporada.

"House of the Dragon" se estrenó el pasado 21 de agosto (Foto: HBO)

No para todo el mundo

Lamentablemente, este emisión gratuita llega con restricciones. La primera es que solo estará disponible en algunas locaciones, a pesar de que originalmente apareció en la plataforma sin un bloqueo geográfico. Por el momento, solo aparece disponible para los espectadores de Estados Unidos.

La segunda: como se sabe “House of the Dragon” al igual que “Game of Thrones” es una serie para mayores de 18 años, así que en YouTube también estará disponible para personas que sean mayores de edad.

El video lo puedes ver aquí si te encuentras en alguna ciudad habilitada para su streaming.

Emily Carey interpretando a Alicent Hightower de joven en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

De qué se trata “House of the Dragon”

La serie desarrolla las historias de la familia Targaryen, una gran dinastía que gobernó Westeros antes de los eventos de “Game of Thrones”.

Esta primera temporada se desarrolla casi 200 años atrás y muestra el principio del fin del reinado de la familia Targaryen, ya que se produce una gran guerra civil entre los hermanos Viserys I y Daemon Targaryen.

El primer capítulo de “House of the Dragon” estuvo lleno de referencias a “Game of Thrones”, pese a que es una precuela. ¿Te diste cuenta? (Foto: HBO Max)

