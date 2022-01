Conforme a los criterios de Saber más

Antes de hablar de “Peacemaker”, algo de historia: Tras un comienzo complicado, Warner Bros trabajó para que las películas de su universo de superhéroes calcen en un estándar propio. Si bien las comparaciones con Marvel Studios persistirán, el intento de imitarlos ha tenido resultados mixtos y los verdaderos éxitos de taquilla llegaron recién en 2019; con “Aquaman” y “Joker”.

La pandemia del Covid-19 complicó al estudio, pero aun así Warner estrenó, tanto en cines como en HBO Max, sus películas “Wonder Woman 1984″ y “The Suicide Squad”; sendos fracasos económicos. Pero esta última conquistó a la crítica y su director, James Gunn, mantiene una buena relación con la compañía, a la cual entró luego de ser temporalmente despedido de Marvel; donde dirigió “Guardianes de la galaxia 1 y 2″.

La trama

Secuela de “The Suicide Squad”, “Peacemaker” sigue a Christopher Smith (John Cena), un hombre entrenado por su padre para ser el asesino perfecto. Su nombre se traduce como el ‘Hacedor de paz’, pues tal es su objetivo y, en sus propias palabras, lo conseguirá sin importar cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar en el proceso. Pero las autoridades lo detienen y, lejos de mantenerlo encerrado, utilizan sus habilidades para proteger la seguridad de Estados Unidos.

Como Christopher no es muy listo, cuenta con un equipo de inteligencia que le brinda información y apoyo en combate. Luego de sobrevivir a una misión de alcance global en la ficticia isla de Corto Maltese; ha vuelto a tierra firme y tiene que matar a un senador.

El elenco de Peacemaker disfrutando un extraño momento de paz. Foto: Warner Bros.

La crítica

“Peacemaker”, si bien se ambienta en un universo de héroes como Superman y Batman, es todo menos heroica. Es una comedia de situaciones con empaque de serie de aventuras, donde los villanos parecen estar siempre un paso adelante y los justicieros llegan tarde para salvar a las víctimas. Hay secretos y también un plan por parte de los enemigos, de modo que el misterio y el interés se mantienen en cada episodio (al cierre de este texto, HBO Max ha lanzado los tres primeros). Pero en esta historia nada es tan importante como el presente.

Ver al protagonista llorando en su cuarto como un niño, o al interactuar con sus compañeros o incluso cuando se topa con personas ajenas a la misión; desencadena el humor. Los chistes mantienen la dinámica e incluso construyen personajes, como es el caso de Clemson Murn (Chukwudi Iwuji) y Emilia Harcourt (Jennifer Holland), cuya seriedad entra en contraste con sus colegas Leota Adebayo (Danielle Brooks) y John Economos (Steve Agee), cuyo sentido del humor no hace mella en su profesionalismo.

Esto último es fiel al estilo de James Gunn, que en las dos películas de “Guardianes de la galaxia” mostró a superhéroes hilarantes y capaces en partes iguales. El personaje de John Cena es el ejemplo más claro, como podría esperarse del protagonista. Pero Gunn no se conforma con usar el humor, la violencia extrema y el sexo (esta no es una serie para niños); también va más allá en la construcción del drama. Aunque parezca contraproducente, pone a Peacemaker enfrentado contra la conducta criminal que ejerció por tanto tiempo y que, recién ahora, le causa remordimientos. Aquí entra en juego su padre, Auggie Smith, interpretado por el intimidante Robert Patrick (el T-1000 e “Terminator 2″); un racista con acceso a tecnología mortífera.

Peacemaker junto a su colega Vigilante (Freddie Stroma), otro asesino que cree ser superhéroe. Foto: Warner Bros.

“Peacemaker” no es un equilibrio perfecto de humor, acción y violencia. No tiene por qué serlo, pues cuenta una historia de gente con defectos y pulsiones destructivas; pero James Gunn camina entre el humor y el salvajismo con soltura, la secuencia de créditos iniciales, que tiene todo lo necesario para ser un challenge de baile de TikTok, lo demuestra. Este Gunn que no se toma en serio es lo que el universo DC necesitaba con urgencia para despegarse de la herencia de Zack Snyder, cuyo legado de héroes tétricos terminó (al parecer) en el director’s cut de “Liga de la justicia” que lanzó en 2021 por HBO.

Virtudes aparte, esta no es una serie para todos precisamente por su humor que extiende los chistes al extremo, al punto de hacerlos repetitivos. Esto es parte del humor Gunn, y en cierto modo del estilo ya imbuido en las películas de Marvel Studios, pero que en esta historia llegan al punto de poner a prueba la paciencia del espectador.

Calificación

4 estrellas de 5

Dato

“Peacemaker” tendrá 8 episodios. Llega cada jueves por HBO Max.

Mira también el teaser tráiler de “Peacemaker”

El villano que cree ser héroe está de regreso para traer la paz al mundo y no le importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirlo.

