El actor mexicano Eugenio Derbez acaba de pasar por el quirófano tras sufrir un accidente en los últimos días, según informó su esposa Alessandra Rosaldo. Aún no hay mucha información sobre qué fue lo que realmente le pasó. Su familia no ha querido dar explicaciones y solo se han centrado en comunicar que ha tenido una operación delicada y que deberá pasar por terapia física.

“La operación es muy complicada, mas no compromete su salud”, detalló Rosaldo tras contar que el intérprete se vio involucrado en un accidente “hace un par de días”. Rosaldo afirmó que el proceso será “largo y difícil” porque el actor, de 60 años, deberá estar “varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación”.

“En este momento, la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante, tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo”, manifestó la también compositora.

Eugenio Derbez. (Foto: Eugenio Derbez / Instagram)

Una carrera en ascenso

Con más de cuarenta años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme “CODA”, premiada con el Óscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

Si bien la operación lo obligará a descansar por algunos meses, el actor ya ha grabado la película “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe”, dirigida por Aitch Alberto. Esta cinta se estrenará en los cines proximamente.

A continuación hacemos por las ficciones que podemos ver del actor en el streaming





1 Milagros del cielo Netflix Kevin y Kristy son un matrimonio que descubre que su hija Anna, de diez años, padece una enfermedad incurable, pero ellos no se rinden y buscan una posible cura. El proceso se agrava cuando Anna sufre un accidente.

2 No se aceptan devoluciones Netflix Valentín es el soltero más mujeriego de Acapulco. Un día, una mujer de su pasado deja un bebé en su puerta y desaparece. Valentín decide ir a Los Ángeles en su búsqueda, pero en vez de encontrar a la madre, descubre un hogar para él y su nueva hija Maggie. 3 Cómo ser un Latin Lover Netflix Máximo se lleva una sorpresa cuando su acaudalada y anciana esposa le abandona por otro hombre más joven, pero conoce a otra millonaria, la atractiva Sara, y trama un plan para enamorarla, ganarse el afecto de su hijo, y poder volver a vivir de las mujeres, sin tener que trabajar. 4 Dora and the Lost City of Gold Netflix Dora se pone al frente de un equipo formado por su amigo peludo Botas; Diego, un misterioso habitante de la jungla; y un desorganizado grupo de adolescentes para salvar a los padres de Dora y resolver el misterio de una ciudad perdida de oro. 5 De Viaje Con Los Derbez Prime Video Aislinn y Mauricio pasan por una crisis matrimonial, mientras que José Eduardo y Vadhir crean lazos a través de las carreras de autos y recuerdos de su infancia. Frustrados con los planes de Eugenio, Aislinn y Mauricio toman control del viaje y llevan a la familia a Essaouira, un pueblo familiar al lado del mar.

6 ¡Hombre al agua! Prime Video Los estudiantes de Alfea deben proteger a Solaria de poderosos enemigos que quizás ya estén dentro de la escuela, y Bloom intenta controlar sus poderes. 7 CODA Prime Video Ruby, de 17 años, es la única persona capaz de oír de su familia. Amante de la música, Ruby tendrá que elegir entre tratar de salvar el negocio pesquero familiar o dedicarse por completo a su pasión artística.

