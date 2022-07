El 15 de julio, Netflix estrenó “Alba”, el remake español de “Fatmagül”, la telenovela turca de 2010, muy popular entre Latinoamérica, entre ellos, Perú. Protagonizada por Elena Rivera, Eric Masip, Adriana Ozores, Álvaro Rico, entre otros actores españoles, esta ficción de trece capítulos, ocupa actualmente el puesto 4 del TOP 10 de la plataforma de streaming y ha marcado hasta la fecha 19.920.000 de horas vistas en su primera semana.

Estrenada inicialmente en España, en marzo de 2021, a través de ATRESplayer Premium, “Alba” narra la historia de una joven que se ha instalado en Madrid para estudiar. Una noche, tras una aparente divertida noche de discoteca con su amiga, la protagonista será víctima de un ataque grupal del que no recordará casi nada.

Durante su participación en el FesTVal (Festival Nacional de Televisión de España), en setiembre de 2020, Elena Rivera describió su participación en Alba como un reto. “Los directores tenían claro que había que tratar este tema con mucho respeto y mucho cuidado pero tampoco queríamos quedarnos a medias tintas. Había que contarlo con la crueldad que existe de verdad”, señaló.

En marzo de 2022, "Alba" se estrenó en la TV abierta a través de Antena 3 y fue la serie española más vista de la temporada, con una media de casi 1,7 millones de espectadores por capítulo.

Polémica escena

Rivera también ha hablado sobre la fuerte y polémica escena de violación que origina la trama de “Alba”. “Por más que intentes meterte en la piel de alguien es casi imposible saber lo que se siente”, declaró la actriz de 29 años declaró a Antena 3 durante el rodaje de la serie.

“Y te diré que hasta que no grabé la escena de la violación, no supe realmente lo que pueden llegar a sentir las víctimas, en este caso. A mi me sirvió mucho como actriz grabar esa escena que tomó toda una jornada de grabación y para mí como Elena fue bastante impactante. Es verdad que con mis compañeros todo bien pero fue muy duro también”, agregó la actriz.

Elena Rivera en una escena de "Alba". / Atresmedia

Álvaro Rico también habló sobre la mencionada escena. El ex actor de Élite explicó que un factor fundamental para grabarla fue la coordinación y la confianza que había entre el equipo de trabajo. Los límites puestos aquí fueron la clave.

“Creo que para hacer bien una escena de este calibre tiene que haber un componente personal de los actores con la actriz. Yo a Elena (Rivera) ya la conocía, entonces cuando supimos a lo que nos íbamos a enfrentar ya habían conversaciones, bromas; supongo que para crear una confianza en una escena que era complicada pero había que pactar los límites. El hecho de que sea una violación ya era un límite y dentro de esos límites había que encontrar donde todo el mundo estaba a gusto y a la vez poder contar lo que estaba pasando”, explicó el actor.

Elena Rivera y Álvaro Rico, durante el rodaje de "Alba", disponible en Netflix. / atresmedia

Rico también explicó que fue esta y otras escenas de su personaje Jacobo fueron desagradables pero al momento en que el director decía “¡Corten!”. “En el momento de la acción, lo que yo no iba a hacer era estar juzgando al personaje, no lo he hecho durante toda la serie y menos en ese momento. En ese momento era Jacobo, una cuestión de sexo casi animalesco y eso se tenía que ver... Lo bueno de todo esto es que Elena es un animal y me encanta trabajar con actores o actrices así que realmente se meten a saco a esto...”, agregó.

En marzo de 2022, “Alba” se estrenó en la TV abierta de España a través de Antena 3 y fue la serie española más vista de la temporada, con una media de casi 1,7 millones de espectadores por capítulo. Tras su estreno el 15 de julio en Netflix, la serie ocupa el puesto 4 del TOP 10 de la plataforma de streaming.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM