“Lo único que quiero es largarme y estar tranquila”, dice el personaje de Emilia Drago en “Isla bonita”: ¿cuántas mujeres en el Perú no habrán dicho esta frase alguna vez en la vida? La comedia, escrita por Ani Alva Helfer, ha conectado con el público femenino, pero, más importante, con gran parte de la audiencia de Netflix esta semana, cuando se posicionó en el Top 1 de las cintas más vistas de Perú en la plataforma.

“Isla bonita” ha superado el número de visualizaciones de “Mi villano favorito 2”, “Einstein y la bomba” y “La sociedad de la nieve”, que llevaba varias semanas en el ranking. La comedia sobre una aventura de tres mejores amigas es una de las piezas más preciadas de la colección de producciones de la directora peruana Ani Alva Helfer.

A los 31 años, Helfer ya cuenta con el título de ser la directora peruana más taquillera del Perú con su película “No me digas solterona”, también ganadora a Mejor Película en los Premios Luces. La historia, que tuvo una secuela en 2022, precede a los largometrajes de Helfer, “Medias hermanas” (2021), “Soltera, casada, viuda, divorciada” (2023) e “Isla Bonita” (2023).

“Cuando suceden estas cosas sorprendentes (hablando de “Isla bonita”) de tener una buena taquilla, más ser una compra internacional, encima en el Top 1 de Netflix. ¡Ala! Me sorprende de una forma que me llena el corazón. No es algo que soñé, solamente quería hacer una película y poner mis cinco sentidos mientras la hacía”, dice Helfer a Saltar Intro de El Comercio.

"‘Isla bonita’ nace por la necesidad de mostrar la belleza de Iquitos como un atractivo turístico" Ani Alva Helfer, directora de cine peruana

Filmar en Iquitos

“‘Isla bonita’ nació por la necesidad de mostrar la belleza de Iquitos, como un atractivo turístico. Los peruanos conocen destinos como Cusco o Mancora, pero este es un poco lejano. Sin embargo, hay tantas cosas lindas y por descubrir en Iquitos”, explicó Helfer.

La película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 32 minutos. Fue estrenada en cines durante 2023. (Foto: AV Films)

Antes de filmar “Isla bonita”, se realizó un casting de 7 mil personas para seleccionar una parte del elenco y se contrató equipo técnico local. Por su parte, la directora peruana escribió el guion después de viajar a la ciudad de la selva y tomando como apoyo sus vivencias personal, que luego se transformarían en la aventura de Andrea (Patricia Barreto), Roxana (Emilia Drago) y Esperanza (Saskia Bernaola).

“Solo había grabado una vez fuera de Lima. Pero no sabes lo difícil que es que te digan: ‘este es tu escenario’, y que sea el Amazonas. Pensaba en cómo encarar eso, y cómo poder darle a Iquitos la belleza que se merece, dónde poner la cámara para reflejar lo bello que es y no disminuirlo a través del encuadre. Los climas tropicales me enseñaron muchísimo”, comenta Helfer.

Durante la filmación de una escena, la directora se enfrentó a una tormenta que movía los cámaras y donde los árboles se caían. “Nosotras gritábamos y los iquiteños se reían. ‘Esto lo vemos todos los días’, pensaban”, bromea. Aunque el equipo disfrutaba la naturaleza, en ese momento, tuvieron que desalojar la maloca donde estaban grabando con la actriz para evitar poner en riesgo a las personas.

En la escena donde el personaje de César Richter llega a Iquitos, “hasta me parecía poético”, dice Helfer, porque una tormenta con truenos se desató durante la filmación. De hecho, era la aparición de un personaje que se había portado mal con una de las mejores amigas de la trama.

La producción filmó en un hotel donde no siempre había buena señal de internet. Además, la mayor parte del tiempo convivieron con los insectos de la zona, como una tarántula gigante que apareció en el monitor de la directora durante la filmación de una escena. “Pero pasaban los días y nos íbamos integrando con el entorno”, agrega Helfer.

Trailer de “Isla bonita”

Otras producciones

“No me digas solterona” estuvo en el catálogo de Netflix hasta el año pasado, pero ahora solo se encuentran en la plataforma la cinta que llegó al millón de espectadores en taquilla, “Soltera, casada, viuda, divorciada”, y la reciente adquisición, “Isla Bonita”. “Me decían que las historias de mujeres de 40 años no funcionan. (...) Creo que no existen parámetros reales”, dice Helfer.

"Soltera, casada, viuda, divorciada" es protagonizada por Patricia Portocarrero, Katia Condos, Gianella Neyra y Milene Vásquez.

“Bienvenidos al paraíso”, largometraje de Helfer filmado en República Dominicana estrena el 28 de marzo en los cines. “Es la primera vez que estaba a ese nivel con un grupo grande de personas filmando Gracias a Dios hice ‘Isla bonita’ antes de grabar esa película, porque así sabía cómo enfrentarme a climas tropicales con la cámara”, comenta Helfer.

Por su parte, “Coquito”, es la esperada cinta sobre la creación del histórico cuaderno de educación primaria escrito por Everardo Zapata Santillana, y Helfer se encargará de hacer realidad el proyecto. Está considerando la filmación de este año y seis meses de postproducción de la película, por lo que la fecha de estreno está pendiente de definir.