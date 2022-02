‘Efímera como la flor del cerezo’, protagonizada por Kento Nakajima (‘Nisekoi‘, ‘Teen Bride’) y Honoka Matsumoto (‘In This Corner of the World’) y dirigida por Yohihiro Fukagawa (‘In His Chart’), podrá verse exclusivamente en Netflix en 2022. Esta película de amor condensa la belleza y el carácter efímero de las flores de cerezo. Se basa en el bestseller japonés homónimo de Keiichi Uyama, publicado por Shueisha, y está producida por Kei Haruna, famoso por sus películas románticas: desde ‘Crying Out Love in the Center of the World’ y ‘Be With You’ hasta ‘My Tomorrow, Your Yesterday’ y ‘Quiero comerme tu páncreas’.

