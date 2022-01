Conforme a los criterios de Saber más

Dulzura en stop-motion. Eso es lo que nos trae “Pinocho”, la adaptación de Guillermo del Toro que llegará este año al streaming. Estar enamorado de la animación ha dado frutos al director mexicano que vuelve a trabajar con Netflix para la película musical que fue anunciada en 2018 y por fin ya tiene mes de estreno: diciembre de este año.

El ganador del premio Oscar reimagina el cuento infantil clásico “Las aventuras de Pinocchio” de Carlo Collodi, y está muy emocionado por hacer su propia versión del dibujo desde el diseño de Gris Grimly en 2002 para la reedición del libro. “Ninguna forma de arte ha influido más en mi vida y mi trabajo que la animación y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda conmigo como Pinocho”, comentó Del Toro a los medios en el anuncio de la película de Netflix en 2018.

“En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una comprensión profunda de su padre y del mundo real. He querido hacer esta película desde que tengo memoria. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con ‘Trollhunters’, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me brinde la oportunidad de mi vida para presentar al público de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad”, agregó Del Toro.

En el avance de Netflix, aparece Sebastián J. Grillo (Ewan McGregor), el grillo que hará de narrador del cuento. “Voy a contarles una historia, que seguro piensan que ya conocen, pero no es así. Realmente no. (...) Yo estuve ahí y viví, en serio viví, en el corazón del niño de madera”, dice el personaje mientras camino directo hacia una ventana y luego salta a través de esta.

Además, el musical también contará con la participación de David Bradley (Geppetto), Gregory Mann (Pinocho) y demás actores en voces de reparto, como Finn Wolfhard, John Turturro, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Ron Perlman y Burn Gorman, entre otros.

