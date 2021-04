Conforme a los criterios de Saber más

Netflix no solo tiene películas y series originales, también cada mes incluye en su catálogo comedias, dramas y cintas de terror que hayan tenido un buen impacto en las salas de cine. Hace unas semanas, resucitó a la comedia de amor propio “I Feel Pretty” (“Sexy por accidente” en español). Esta película estadounidense que fue estrena en el 2018 en varios países, incluido el Perú, volvió a ser comentada en las redes sociales tras su reestreno en el servicio de streaming.

Esta comedia, escrita y dirigida por Abby Kohn y Marc Silverstein, narra la vida de Reene (Amy Schumer), una joven insegura que cambia de vida cuando cree que su apariencia física es distinta a la realidad.

René trabaja en una empresa famosa de maquillaje, pero no en la oficina principal, en donde el glamour y la moda predomina. Esta joven labora en una oficia oculta en un sótano. Desde ahí realiza sus tareas en compañía de un ingeniero de sistemas. Ella tiene buenas amigas y lleva una vida tranquila. Sin embargo, al no sentirse cómoda con su cuerpo se limita en citas románticas y en postular a nuevos empleos, en donde la apariencia física suele ser importante.

"I Feel Pretty" es una película estadounidense de comedia escrita y dirigida por Abby Kohn y Marc Silverstein. (Foto: STXfilms)

Su vida cambia cuando un día de pronto se cae al hacer ciclying en un gimnasio. Se golpea tan fuerte la cabeza que alucina que ha cambiado de rostro y de cuerpo. Ella se ve al espejo, ya no con odio, sino con amor y admiración.

El elenco de esta película lo completan Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Rory Scovel, Aidy Bryant, Busy Philipps, Tom Hopper, Naomi Campbell y Lauren Hutton.

Esa nueva forma de ver la vida y su cuerpo hará que consiga metas que no pensó antes alcanzar. Más allá de ser una comedia, deja varios mensajes sobre el autoestima, el amor propio y la cultura de dieta que nos invita a reflexionar.

El autoestima y amor propio

La psicóloga María Elena Salinas-Bohórquez explica que el autoestima es “el aprecio o consideración que uno tiene sobre sí mismo” y está muy relacionado con el el amor propio. Este último engloba el amarse a uno mismo, “pero no de una manera narcisista sino brindándonos gestos de amor hacia nosotros mismos”.

El autoestima es una necesidad humana, que puede ser afectada por factores tanto internos como externos. Según la especialista, es un proceso multidimensional que “se construye y reconstruye a lo largo del ciclo de la vida”.

Para la especialista es muy importante prestarle atención tanto a nuestro autoestima como a nuestro amor propio. “Estos conceptos, bastante conocidos, nos van a servir para poner límites y decir que no a situaciones que no nos agradan”, añade.

En la película, vemos que el personaje principal carece de autoestima y de amor propio. El valor que cree tener como persona está sujeto a su físico y la percepción que tiene el resto sobre ella. Salinas-Bohórquez indica que esto es bastante frecuente en nuestra sociedad porque vivimos constantemente siendo influenciados por la publicidad, por la cultura y por la idea del cuerpo perfecto; y nos olvidamos que “el valor de la persona es independiente a su físico o peso”.

“Las cualidades de la persona están dentro y no es importante lo de afuera. La sociedad nos vende que debemos tener el cuerpo perfecto para triunfar, y no es así. Aunque suene trillado, debemos aprender a aceptarnos como somos, durante todos nuestros procesos de cambios físicos como emocionales”, agrega.

Estigma del peso

En un artículo científico publicado en septiembre del 2020, llamado “Intentarlo de nuevo (y de nuevo): ciclos de peso y síntomas depresivos en adultos de EE. UU”, de las estadounidenses Diane M. Quinn, Rebecca M. Puhl, Mora A. Reinka se explica la relación entre la depresión y la estigma de peso. La Sociedad de obesidad de Estados Unidos también menciona en un artículo científico que existe suficiente evidencia que el estigma de peso es perjudicial la salud, sea para la mujer o el hombre. ¿Entonces si es tan dañino para los seres humanos por qué no se habla lo suficiente?

La psicóloga Laura Neyra indica que la cultura dieta y la gordofobia generan el estigma de peso en personas con cuerpos no normativos, es decir no delgados. Esta estigmatización no es más que actitudes y las creencias negativas acerca del exceso de peso de una persona.

Neyra explica que la cultura de dieta y la estigmatización “están presentes desde que nacemos, y las hemos normalizado hasta tal punto que creemos que tenemos que ser delgadas para ser alguien en la vida”.

La gordofobia es uno de los temas que se muestran en esta película, no solo Reene se siente incómoda con su cuerpo, también algunos personajes demuestran que son gordofóbicos.

Neyra indica que la gordofobia es “la discriminación a los cuerpos grandes o cuerpos gordos. El problema es que como está normalizado, creen que cuando se habla de la estigmatización se está ‘fomentando la obesidad’ y no es así”.

Por su parte la nutricionista Alejandra Izquierdo, quien tiene un enfoque de alimentación intuitiva e incluyente, explica que “las personas gordofóbicas asocian el ser delgado con status, no solo al nivel estético sino también al nivel salud. Para ellos es entre menos peses, existe mayor salud; y no es así”.

Para Izquierdo, es fundamental aprender a poner límites. No escuchar o ignorar comentarios que hagan referencias sobre el físico. Evaluar de quién viene los comentarios gordofóbicos. “Es una utopía pasear por la vida sin escuchar comentarios de este tipo, así que toca aprender a poner límites y comunicar si algo te incomoda”, comenta.

La nutricionista explica que bastante común querer cambiar nuestro cuerpo o querer peso, pero tal como las psicólogas citadas en este artículo, el peso o la forma de nuestro cuerpo no debe tener una relación con nuestro valor.

Izquierdo también indica que actualmente existe una controversia sobre “salud en todas las tallas”, muchas personas consideran que este enfoque puede normalizar la “obesidad”. Sin embargo, ella indica que “salud en todas las tallas no significa que todas tallas grandes estén saludables”. “Quiere decir que debemos promover la salud en todas las tallas, el peso, es un efecto secundario”, agrega. “La salud debe ser integral”, finaliza.

LA FICHA :

Sinopsis: Después de una caída en el gimnasio, una joven insegura se despierta rebosante de autoestima y comienza a ver la vida, la belleza y el amor desde una nueva perspectiva.

Plataforma: Netflix.

Duración:1 hora y 50 minutos.

Género: Comedias.

Clasificación: Mayores de 13 años.

Elenco: Amy Schumer, Michelle Williams y Emily Ratajkowski.

Calificación: