La figura de la niñera de apariencia inocente pero que en el fondo tiene un lado oscuro ya la hemos visto en varias películas. La cinta “La mano que mece la cuna” (1992) es probablemente la más famosa. En la nueva película de Netflix, “Ilusiones mortales”, la premisa retorna, pero con resultados muy poco auspiciosos.

La historia

La trama nos presenta a la escritora de bestsellers Mary Morrison (Kristin Davis), quien sufre un bloqueo artístico y no puede empezar a escribir su nuevo libro. Elaine (Shanola Hampton), su mejor amiga, le sugiere que consiga a una niñera para que se encargue de sus hijos y de su casa mientras ella se dedica a lo suyo.

Dejando de lado su inicial resitencia, decide aceptar el consejo de su amiga y llama a una agencia de niñeras. Al entrevistar a varias, se da cuenta que ninguna se amolda a lo que está buscando, hasta que aparece Grace (Greer Grammer), una joven aparentemente inocente que disfruta de la lectura.

Al conocerla, Mary y Grace congenian fácilmente y decide darle una oportunidad. Tras una semana de prueba, todo va bien: la joven atiende a los niños, ayuda en todos los quehaceres, se lleva bien hasta con el esposo. La escritora, por fin, puede empezar su libro. Pero la relación entre ambas mujeres evolucionará de una manera extraña, despertando un lado de Mary nunca antes visto.

LO MALO

Netflix tiene un amplio catálogo de películas y series. Por eso cada vez que vemos una historia en el Top 10, resulta una invitación irrechazable para verla. Sin embargo, en muchas ocasiones ha quedado probado que lo popular no siempre es lo mejor. Y, en este caso, “Ilusiones mortales”, aunque está entre las más vistas de la plataforma, es bastante mediocre.

La historia es un refrito de varias películas con niñeras inocentes que esconden un oscuro secreto o que intentarán matar a los dueños de la casa para quedarse con algo que ellos tienen.

La primera parte de la película es lenta y bastante predecible. Es fácil ver a los personajes y detectar cuales serán sus movimientos o qué harán después. No es tan misteriosa o de suspenso cómo se promociona en el tráiler.

Los personajes son planos y no tienen tanto desarrollo. Destaca el personaje principal interpretado por Kristin Davis. El esposo Tom, interpretado por Dermot Mulroney (”La boda de mi mejor amigo”), tiene un rol poco relevante. Si lo sacaban en la segunda escena, nadie lo hubiera notado. La antagonista, la niñera Grace, tampoco resalta.

"Ilusiones Mortales" tiene como protagonista a Greer Grammer y a Kristin Davis. (Foto: Netflix)

Los momentos de erotismo que muestra le película tampoco convencen. Se notan forzados. Salvo pequeñas excepciones que son justificadas. El personaje de Davis intenta tomar el control de la situación pero continúa siendo la inocente Charlotte de “Sex in the City”.

LO BUENO

La historia tiene momentos que nos hará cuestionar si lo que estamos viendo en las pantallas es real o producto de la imaginación de Mary. Ese juego psicológico de la directora y guionistas es una buena herramienta para mantenernos atentos a la ficción.

Kristin Davis es la protagonista de "Ilusiones mortales". (Foto: Netflix)

VEREDICTO

¿Recomendaría ver esta película? No, a menos que no haya nada que ver que en Netflix o en los otros servicios de streaming. Al final de la película, podría parecer que se arregla un poco la historia, pero el desenlace también contiene errores. Los pocos momentos entretenidos de la ficción no son suficientes para justificar casi dos horas sentados delante de una pantalla.

LA FICHA

Sinopsis: Una exitosa novelista que sufre un bloqueo creativo contrata a una inocente niñera para sus hijos. Pero, a medida que escribe, ficción y realidad empiezan a confundirse.

Elenco: Kristin Davis, Greer Grammer, Dermot Mulroney, Shanola Hampton.

Duración: 1 hora 54 minutos.

Género: Películas psicológicas, thrillers, películas con personajes LGBTQ.

Calificación: 16+.

Año: 2021.

Ficciones similares: “Perdida”, “Descuida, yo te cuido”.

Calificación del autor: ★★

