En un episodio donde las referencias al futuro fueron más numerosas que nunca, “Better Call Saul” alista sus fichas para la jugada definitiva contra Howard Hamlin. Un episodio tan tenso como el estilo de esta historia permite, que también combina elementos de “Breaking Bad”; pero con una gran diferencia. Más que luchar por la vida, aquí se lucha por el honor o, mejor dicho, por el derecho a arruinar el honor ajeno. Solo pregúntenselo a Jimmy y Kim.

A continuación, SPOILERS de “Better Call Saul” 6x06, “Axe and Grind”:

Cazador y protector

Esta reseña no tomará en orden los hechos del episodio. En cambio, empezaremos por lo más tranquilo, esto es la trama de los narcotraficantes; que usualmente es donde recae la acción clásica la esta serie pero que ahora dan un paso al costado. Lalo Salamanca (Tony Dalton) sigue en Alemania para buscar pruebas que involucren a Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) y la clave para ello es uno de los “muchachos” de Werner Ziegler, Casper (Stefan Kapicic). Lalo no pierde el tiempo y saca la pistola, pero el enemigo es más veloz y huye. Luego de un breve instante en el que el narco parecía estar en desventaja, pues su objetivo lo golpeó con el extremo romo de un hacha, el mexicano toma el control, se apropia del arma y le corta el pie al alemán. Con el constructor a su completa disposición, Lalo tiene una puerta a todos los secretos del laboratorio. Pero la cámara no se queda para mostrar esta cálida, filosa charla.

De regreso en Albuquerque, Tyrus Kitt (Ray Campbell) confronta a Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks). Mike decidió retirar a los vigilantes de su propia casa, algo que podría ponerlo en peligro ante una eventual visita de Lalo. Al estar el grupo de Fring con problemas de personal, pues hay más vigilancia que nunca en diversas locaciones, Mike tomó una decisión que consideró correcta. Cree poco probable que lo busquen en su casa, pues últimamente no anda por allí. Donde sí tiene efectivos, los cuales no tiene intenciones de retirar, es de una casa en la calle Alameda.

Es la casa de su nieta, posiblemente la persona a la que Mike más ama en este mundo. Ambos conversan por teléfono, aunque Mike está en la casa del frente, oculto, pero siempre vigilante. A través de la línea, Mike la guía en un visionado de las estrellas; ven la Osa Mayor; incluso el planeta Júpiter. Aquí brilla el trabajo actoral de Banks, quien ha perfeccionado la tarea de mostrarse como un sujeto imperturbable, pero que tiene otra disposición cuando de la niña se trata. La escena no solo conecta con la relación abuelo-nieta, sino con la historia de Wener Ziegler, cuyas últimas palabras fueron un comentario sobre el cielo de esta ciudad. “Hay tantas estrellas visibles en Nuevo México. Iré hacia allá a tener una mejor vista”. Todavía no es momento para que Mike visite las estrellas, pero su mente no anda precisamente en este plano. La última toma de la escena, donde mira a la calle vacía, tiene que ser uno de los momentos más introspectivos de este personaje que tanto ha perdido.

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut. / AMC

El día prometido

El cold open es un flashback inusual. Vemos a una Kim adolescente luego de intentar robar un collar, solo que fue atrapada. Esta vez su madre, en una conducta que parece algo distinta a la que vimos en el flashback de la temporada 5, se muestra severa y dominante. Pero todo fue un engaño, pues no está molesta con Kim; la admira incluso. Kim está confusa por esta validación, y el paralelo de su madre con Jimmy (Bob Ondekirk) es evidentes.

¿Qué se busca establecer con esta similitud? De momento solo podemos especular. Al final de la cuarta temporada, cuando Jimmy recupera su licencia de abogado y asume la identidad pública de Saul Goodman, hubo un gesto en Kim que bien podría ser sorpresa o rechazo. Al final de la quinta, parecía que Kim estaba dispuesta a abrazar su lado oscuro con el plan para perjudicar a Hamlin; que los llevaría a cobrar anticipadamente el dinero del caso Sandpiper. Tal vez Jimmy le recuerda a los momentos que forjaron su personalidad, o que al asociarse con él tiene las emociones que ser una persona “hecha y derecha” no le ofrece. Podría ser un poco de ambos, o tal vez algo distinto. Sea como sea, el corazón de la trama de Kim late en estas escenas.

La siguiente escena, con la que el episodio empieza propiamente, se enfoca en Howard Hamlin (Patrick Fabian), cuya vida familiar recién conocemos. El episodio, sin decirlo abiertamente, da a entender que el tipo está acorralado. Casi toda la escena es en planos cerrados de él preparando café. La toma se abre recién cuando aparece su esposa, Cheryl Hamlin (Sandrine Holt), se abre la toma y vemos una casa limpísima. Es la primera vez que ella aparece en la serie y lo hace para mostrar que la vida familiar de ambos anda mal. Él le ofrece una señal de paz al darle café, pero ella no le hace mucho caso. Es más, lo que haga su esposo no le interesa mucho. Es un matrimonio desgastado, lo cual hace incluso más doloroso lo que Kim y Jimmy planean para él.

"Tal vez Jimmy le recuerda a los momentos que forjaron su personalidad, o que al asociarse con él tiene las emociones que ser una persona “hecha y derecha” no le ofrece. Podría ser un poco de ambos, o tal vez algo distinto. Sea como sea, el corazón de la trama de Kim late en estas escenas". Redacción EC,

Hablando de Jimmy y Kim, ambos visitan a Caldera (Joe DeRosa), el veterinario que pone en contacto a las personas que necesitan a un criminal. Caldera les ha proporcionado una droga que, entre otras cosas, dilata la pupila humana. Presumiblemente, la usarán contra Howard Hamlin en la campaña de desprestigio. La escena tiene doble función. Por un lado, está el avance de la trama, por el otro; conocemos parte del futuro de Jimmy. Él no solo es abogado de criminales en el futuro, sino que sirve como el “agente” del bajo mundo de Albuquerque. Incluso vemos nuevamente, y de cerca, la agenda de Caldera, que apareció en el primer episodio, en la secuencia donde las autoridades incautan las pertenencias de Jimmy. Aquí también tenemos la primera mención al hombre de las aspiradoras, Ed Galbraith (Robert Forster), el hombre que puede venderte una nueva identidad para huir de las autoridades.

El vínculo de Kim y Jimmy, basado en la emoción que ambos tienen por cometer crímenes que nadie descubre, se deja sentir en todas las escenas que tienen juntos. Cuando están frente al pizarrón del plan, o cuando, horas antes del “Día-D”, tienen un picnic frente a las oficinas de Hamlin. El plan, hasta donde se ha revelado, ha tenido varias etapas.

Crear desconfianza sobre Hamlin, hacer creer que es un drogadicto. Para ello se ha manipulado a Cliff Maine, abogado de renombre y parte del caso Sandpiper.

No solo Cliff ha sido testigo de la situación, sino que los Kettleman han difundido el rumor de que Hamlin tiene un problema.

Alguien se conectará por teleconferencia con el buffete de HH&M. El número fue conseguido por Francesca y Jimmy con ingeniería social.

La droga, que según Caldera no será detectada en ninguna prueba médica, serviría para dar credibilidad a la supuesta drogadicción de Hamlin.

El plan requiere que un actor se disfrace del juez Casimiro, mediador del caso Sandpiper.

El objetivo final es que el caso se cierre pronto y los abogados reciban su tajada de los beneficios económicos.

Es en este último detalle donde las cosas andan mal cuando Jimmy descubre que el juez Casimiro tiene un brazo roto, lo cual, por razones no especificadas aún, pone en riesgo todo el plan. El abogado recomienda detener el plan y vivir para pelear otro día, pero Kim no está de acuerdo. Ante ella se trazan dos caminos, aquel que la puede llevar a tener su soñada práctica pro bono, para ofrecer defensa legal a personas que no pueden costearla, pues Cliff Maine le consiguió una reunión con representantes de una organización importante; y el otro es seguir el plan para perjudicar a Hamlin y tener el dinero. Kim en ambos casos puede ganar, el riesgo es menor en la primera elección incluso. Pero ella da vuelta en U, dispuesta a jugárselo todo.

Este final, que deja a los espectadores en un cliffhanger, tiene más en común con “Breaking Bad” que con el estilo calmado de esta serie. De hecho, todo el episodio estuvo cargado de referencias a la otra serie, trátese de la conexión con el vendedor de aspiradoras, el primer vistazo al futuro de Jimmy como “broker”, la oficina clásica e incluso la puerta-lavadora que lleva al laboratorio de Gus Fring. Y si nos atenemos a la misma lógica de la serie original, esta promesa de algo grande se tiene que cumplir. Algo malo va a ocurrir en el próximo episodio y solo queda responder quién se llevará la peor parte.

Patrick Fabian es Howard Hamlin.

Pensamientos sueltos

Insisto. ¿Qué pasó con Francesca para que su carácter dulce se agrie en “Breaking Bad”?

Las referencias al Desembarco de Normandía son varias, donde la fecha elegida para la treta contra Howard es el “Día D”, mientras que la playa Omaha son las oficinas de HH&M.

Se estima que en el Desembarco de Normandía, los aliados perdieron 10.000 hombres. Ningún plan ambicioso viene sin riesgos, ni pérdidas, y puede que Jimmy y Kim lo descubran pronto.

Cuando Kim se sale del camino y da vuelta en U nos recuerda otro momento: su accidente de tránsito. Aquella vez la falta de sueño la llevó a perder el control del vehículo, pero esta vez es ella quien elige ponerse en peligro. Puede que sea su momento “Breaking Bad”

Jimmy compró el Zafiro Añejo, este licor que tanto significa para él y Kim. En el futuro, Él mantiene a buen recaudo el corcho de uno de estos licores, el cual terminará en el asfalto.

Una teoría de los fans es que Howard Hamlin va a morir por efecto de la droga que le colocarán Jimmy y Kim. En este episodio él bebe té y Caldera, claramente, dijo que el efecto del medicamento depende de cuán acostumbrado esté el usuario a la cafeína. Esto tendría sentido si analizamos por qué el episodio se llama “Axe and Grind” (”Hacha y moledora”). Hacha, por el arma que usa Lalo para obtener la información que necesita; moledora, por la máquina de café que tiene Howard en casa. Si la máquina no fuese clave, ¿Por qué se le menciona en el título del episodio?

¿La relación de Kim y Jimmy está condenada? Sí. Y lo dicen los creadores con este nada sutil montaje:

The Better Call Saul writers were evil for this pic.twitter.com/d98YAa6htd — better call saul spoilers (@odenhead) May 19, 2022

El adelanto del próximo episodio promete ofrecer mucha tensión. el capítulo estará escrito y dirigido por Thomas Schnauz, uno de los guionistas de las ligas mayores en esta saga. Por ejemplo, en su CV está el tenso “Bad Choice Road”, que puso en una misma habitación a Jimmy, Kim y Lalo.

El episodio fue dirigido por Giancarlo Esposito, quien ha hecho un trabajo bastante correcto al captar la esencia de la serie.

CALIFICACIÓN

4.5 estrellas de 5