Algo que critican los que se aproximan por primera vez a “Better Call Saul” es el ritmo lento a comparación de “Breaking Bad”, que las emociones no son tan intensas. Un juicio apresurado, pues la historia de Jimmy McGill (Bob Odenkirk) antes de convertirse en el inescrupuloso Saul Goodman, se construye de a pocos. No es acerca de un ‘Heisenberg’ que, ante la situación extraordinaria de su diagnóstico de cáncer, se dedica al crimen.

En “Vino y rosas” y “Zanahoria y palo”, primer y segundo episodio de la sexta y última temporada, respectivamente; tenemos acción en ambos lados de la frontera y también múltiples lecturas. La primera escena de este retorno es la más sugerente, pues nos lleva el ‘futuro’, donde decenas de trabajadores ejecutan una mudanza: trajes, corbatas, estatuas, medicinas; etc. Si es de valor, va a las cajas. Son los lujos de Saul Goodman, quien ya no los necesita una vez pasa a ser prófugo de la justicia. Una secuencia filmada en coreografía precisa, que en su lentitud refuerza la idea de un plato que se cocina minuto a minuto.

Desde aquí parte la “acción” en ambos lados de la frontera, donde un lado influencia al otro. En Estados Unidos, la conjura contra el abogado Howard Hamlin (Patrick Fabian) empieza, todo según el plan de Kim Wexler: primero, sembrarle droga falsa y desacreditarlo ante el influyente letrado Clifford Maine; segundo, hacer que Betsy y Craig Kettleman, turbios personajes de la temporada inicial, reaparezcan como tontos útiles en la campaña de desprestigio. Traerlos de vuelta no solo atar cabos entre el inicio y el fin de la serie, sino que muestra cuánto ha cambiado el abogado. Por aquel entonces, ellos encontraron a un Jimmy todavía con escrúpulos. Pero Betsy, interpretada por una intensa Julie Ann Emery, no se deja pisotear con facilidad. Entonces entra la Kim de Rhea Seehorn, cuyo lado oscuro, el que siempre tuvo, pero que el espectador eligió no ver, la chantajearla. No por nada ella y Jimmy son tal para cual.

"La expresión que da título al episodio 6x01, “Wine and Roses”, se utiliza para describir tiempos de prosperidad, cuando nada malo parece ocurrir. Si este episodio se supone que representa los “buenos tiempos”, entonces lo que viene es de terror".

Ya en México, Lalo Salamanca se mantiene calmado, situación que lo pinta como el sociópata que es; lo normal sería el “shock” tras un intento de asesinato. Es clave la performance del actor Tony Dalton, que ha desarrollado un villano empático y, cuando es necesario, cruel; al que no le importa matar inocentes para simular su propia muerte. Por su parte, el cartel de Juárez envía a los “primos” Leonel y Marco para matar a Nacho Varga (Michael Mando). Este personaje, que siempre ha estado en medio del fuego cruzado, ha sido por años la pieza más débil de la serie, diáfano vínculo entre la historia de Jimmy y la trama de los narcos.

Recién en las últimas temporadas, con su extremo sufrimiento, Nacho provoca empatía. En el inicio de la temporada seis sobrevive a los elementos, a un tiroteo, y consigue lo imposible: ser más listo que Gus Fring (Giancarlo Esposito); que conspiró para que el cartel lo mate, sin éxito. Aquí entra otro conflicto, pues Fring, que se enfrenta a un cerebral Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), accede salvar al joven para salvarse a sí mismo y su negocio de drogas. Esta confrontación se sostiene en la travesía de Mike como personaje, pues él ya tuvo que matar a una persona inocente, el ingeniero Werner Ziegler. Sabe que el culpable de esa muerte es Lalo, pero también lo fue su propio descuido. No parece estar dispuesto a que justos paguen hasta que consiga vengarse del narco.

El plan para acabar con el cartel de Juárez prosigue en “Breaking Bad”, por lo que esta temporada final no lo perjudicará. Pero eso no significa que la trama no afecte a Jimmy y Kim, que son seguidos por un vehículo desconocido en el minuto final; en una toma filmada con escasa intriga, casi de manera casual. La serie es un ejemplo de tensión dosificada y, esta vez, elige no destacar este final clave. Las emociones, los ingredientes, están; solo que aun es pronto para que este caldo de ficción despida su sabor.

Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) hace un complicado equilibrio entre obedecer a Gus Fring y mostrarle que se equivoca. Foto: AMC. / Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television

Pensamientos sueltos

Al final del cold open , mientras los trabajadores van a lo suyo, la cámara se enfoca en un detalle: la tapa del Zafiro Añejo, licor que representa la doble vida de abogados y estafadores que por momentos ejercieron Jimmy y Kim. Esa vida ahora es solo un recuerdo. Y el cómo se llegó a esta situación, el camino, es una respuesta que la audiencia descubrirá tarde o temprano.

, mientras los trabajadores van a lo suyo, la cámara se enfoca en un detalle: la tapa del Zafiro Añejo, licor que representa la doble vida de abogados y estafadores que por momentos ejercieron Jimmy y Kim. Esa vida ahora es solo un recuerdo. Y el cómo se llegó a esta situación, el camino, es una respuesta que la audiencia descubrirá tarde o temprano. El episodio se esfuerza en resaltar la transformación de Jimmy a Saul, que se supone es un gigante. Allí vemos cuando Kim arroja a la basura el vaso del “Segundo mejor abogado del mundo”; y cuando le aconseja encontrar un local especial para practicar el derecho, una “catedral de la justicia”. Saul Goodman es también una creación de ella, lo utiliza para dar rienda suelta a su lado más retorcido.

El plan contra Hamlin podría funcionar. Para empezar, el poder de Cliff es considerable y ya ha visto a Hamlin en otra situación comprometedora, como fue el escándalo que le armaron dos prostitutas (pagadas por Jimmy) en un restaurante de lujo.

Lalo habla de una “prueba” para culpar a Gus Fring del atentado. Esa prueba es Nacho, lo cual confirmaría las sospechas que Lalo tienen del “pollero” desde la temporada cuatro.

No puedo dejar de sentir pena por Nacho y más odio por Gus Fring. Solo espero que el padre, Manuel Varga, no pague las consecuencias.

Y hablando de Nacho, él está cumpliendo un rol similar al de Jesse Pinkman en la temporada final: ser quien tome la decisión más difícil sin tener poder alguno.

El camión de la escena final del primer episodio es el mismo en el que los gemelos Salamanca subieron en “Breaking Bad” para ir hacia Estados Unidos en plan incógnito.

Cuando Jimmy se aleja de los Kettleman, quienes dudan si aceptar su oferta de un plan para recuperar su honor, muestra claramente cuánto ha cambiado el abogado. El uso del lapicero para marcar tensión, referencia clara a la primera temporada, es notable. Incluso la cuenta Twitter de la serie lo destaca.

La expresión que da título al episodio 6x01, “Wine and Roses”, se utiliza para describir tiempos de prosperidad, cuando nada malo parece ocurrir. Si este episodio se supone que representa los “buenos tiempos”, entonces lo que viene es de terror. El título del 6x02, “Carrot and Stick”, hace referencia a la teoría de que, para conseguir que alguien haga algo, tienes que usar la fuerza (el palo), pero también la recompensa (la zanahoria). Kim y Jimmy interpretan, en momentos distintos, ambos roles.

La narrativa visual de Nacho al percatarse que lo observan es notable. Cómo la cámara se enfoca en detalles y, sin usar palabras, comunica lo que tiene que decir. Parece fácil, pero detrás hay todo un esfuerzo para mostrar claridad.

Mark Margolis, el tío Salamanca, brilló. Con su mirada de odio no pudo ocultar lo que se suponía un secreto; que Lalo sigue vivo. En cambio, el impertérrito Gus Fring consiguió ocultar el haberse percatado de eso. La dinámica de ambos personajes, siendo ellos mismos, todavía puede sorprender.

Tampoco podemos olvidar que la Policía está detrás de Lalo Salamanca y que Jimmy es la clave para hallarlo.

El segundo episodio cuenta con guion de Thomas Schnauz, un veterano del universo “Breaking Bad”, pero también de Ariel Levine; quien ha sido la asistente de guion desde el inicio de la segunda temporada y en la quinta escribió el notable “Something Unforgivable”. Si alguien conoce a los personajes tanto como los showrunners, es ella.

Calificación de ambos episodios

★★★★☆

Better Call Saul 6x01 y 6x02 AMC/ Netflix Jimmy McGill aun tiene más que ofrecer en el presente y el futuro en una historia compleja que no tiene nada que envidiarle a "Breaking Bad". Elenco Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael Mando, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito, Tony Dalton. netflix.com