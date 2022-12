“Harry y Meghan”, el esperado documental en el que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle cuentan su verdad sobre su romance y su relación con la familia británica, llegó a Netflix este 8 de diciembre. Como era de esperarse, la pareja ahonda en detalles poco conocidos y en el primer capítulo ponen el foco en cómo empezó su hoy mediática relación.

Como han contado en anteriores entrevistas, los duques de Sussex se conocieron a través de amigos en común, pero lo que casi nadie sabía era que el príncipe pidió conocer a la actriz de “Suits” luego de verla en un video que apareció en su ‘feed’ de Instagram en el que Markle aparecía con un filtró de Snapchat de un perrito.

La imagen en mención es la siguiente, según el documental de Netflix:

Meghan Markle en la primera imagen que vio de ella el príncipe Harry.

“Eso fue lo primero que vi y me pregunté pero quién es ella”, relata el príncipe Harry para destacar la impresión que le causó su hoy esposa y lo que lo llevó a preguntarle a esta persona conocida suya si podía arreglarle una cita con Meghan.

La primera cita

La duquesa de Sussex recordó que esta amiga en común le contó que había un chico muy interesado en ella. Markle preguntó de quién se trataba y le dijo: “Es el príncipe Haz”, a lo que Meghan respondió con un “pero quién es ese”. Cuando le explicaron, la entonces actriz pidió si podía ver el feed de Instagram de este príncipe.

“La gente siempre me pregunta si lo busqué en Google, pero no. Miré lo que publicaba en Instagram, quería saber qué decía él de él, no qué decía la gente de él. Para mí ese es el mejor barómetro y encontré estas hermosas fotografías de lugares naturales, sus experiencias en África”, dijo Markle. Fue así como empezaron a comunicarse por mensajes.

En 2016, Markle fue a Wimbledon y acordaron para tener una cita con el príncipe Harry.

La primera impresión de Meghan no fue positiva. Quedaron en encontrarse en la 76 Dean Street, pero él no aparecía. Ante la tardanza, le mandó mensajes diciéndole que había quedado atrapado en el tráfico. Tras media hora, ella pensó que el príncipe era un egocéntrico que se creía tan importante como para hacerse esperar.

Grande fue su sorpresa cuando el príncipe llegó “sudoroso” y “colorado” por haber corrido para llegar a la cita.

Príncipe Harry.

La cita luego continuó bien. Se extendió durante una hora de conversación, pero Meghan se excusó y se fue porque tenía otros compromisos. La actriz iba a estar poco tiempo en Inglaterra y al reflexionar sobre lo bien que la había pasado con el príncipe lo llamó esa misma noche para preguntarle si quería volver a salir al día siguiente.

Su segunda cita fue decisiva. De hecho, se tomaron una foto para inmortalizar el momento. Esta:

Harry y Meghan en su segunda cita.

Tras esa segunda cita, el príncipe dijo estar decidido a ver qué podía pasar.