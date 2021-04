Conforme a los criterios de Saber más

Si bien en el tercer capítulo de “Luis Miguel: la serie”, no se menciona el nombre de la discoteca en la que se ve disfrutando a Luis Miguel (Diego Boneta) junto a amigos y parejas, varios medios mexicanos aseguran de que se trataría del emblemático Bar-Bar de la Ciudad de México, famoso por albergar a varias personalidades del espectáculo, a futbolistas y hasta políticos.

Ubicado al sur de la Ciudad de México, en la conocida avenida Insurgentes, el Bar-Bar fue el punto de encuentro obligado durante los 80, 90 y hasta principios del 2000. Diego Armando Maradona, el Juli, Thalía y Bon Jovi, Ernesto Zedillo Velasco así como Miguel Alemán Magnani, mejor amigo de Luis Miguel y el mismo cantante, figuran entre sus asistentes más concurridos.

Diego Boneta interpretando a Luis Miguel en el tercer capítulo de la serie. Foto: Netflix





Inicios y auge

De propiedad del empresario Simón Charaf, Bar-Bar fue inaugurado en 1985 bajo el concepto de club privado, algo innovador por ese año. Desde sus inicios se convirtió en un lugar exclusivo para la gente de dinero y poderosa no solo de México sino de América Latina.

Al año siguiente, con la celebración del mundial en México, el Bar-Bar se convirtió en el punto de encuentro para ver las transmisiones de los partidos, lo que hizo crecer la popularidad del lugar.

Cantantes, actores, futbolistas, políticos, todos la pasaban bien en el Bar-Bar que siguió por el camino del éxito hasta el 2010, año en que un atentado contra el futbolista paraguayo Salvador Cabañas.

Jorge Van Rankin y Anahí a principios del 2000 en el famoso Bar-Bar de México. Foto: Quién

Thalía disfrutando de las noches en el Bar-Bar. Foto: Quién

2010, el año de la tragedia

El 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas integrante de la selección paraguaya y goleador de las Eliminatorias 2010 que llevarían al equipo al Mundial de Sudáfrica de ese año, recibió un disparo en la cabeza, horas después de disfrutar junto a su esposa y su cuñado de la música y demás beneficios del Bar-Bar.

Tiempo después se supo que el autor del intento de asesinato fue José Jorge Balderas Garza, un narcotraficante apodado “JJ”.

“El incidente se produjo “de la nada. Me dijo que yo le estaba robando a México. Yo estaba compartiendo con mi expareja después de un partido (por el torneo nacional mexicano cuando jugaba por el América) y ahí pasó”, declaró Cabañas a la agencia AFP en enero de 2020.

“Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la pistola en la mano y apuntándome (...). Dijo que pidiera mi último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que yo no me iba a morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que no haga eso”, recordó.

Tras el ataque sufrido, muchos pensaron que Cabañas no sobreviviría de tremendo ataque pero para sorpresa del mundo entero, sí lo hizo. “Hasta los doctores se sorprendieron. Dijeron que nadie sobrevive a esa clase de atentado. Escuchaba que decían que ya no iba a caminar más. Pasó el tiempo y volví a caminar y se sorprendieron todos”.

Cabañas tenía 30 años en 2010 y un futuro todavía prometedor como futbolista. Lamentablemente el disparo le impidió jugar el Mundial de Fútbol de ese año y le arrebató la oportunidad de jugar en Europa, tal y como lo tenía planeado el popular ‘Chava’.

Contra todo pronóstico, Cabañas no solo sobrevivió al atentado sino que volvió a jugar al fútbol en 2012.

“Cuando estuve bien probé en 12 de Octubre (2012), el equipo donde debuté en Primera División. Hice bien mi trabajo porque lo ascendimos a la máxima categoría. Disfrutaron mucho conmigo. Y yo con ellos, pero ya me desligué por completo del fútbol”, declaró el futbolista en entrevista con Infobae en setiembre de 2020.

El adiós definitivo

En abril de 2010, tres meses después del atentado a Cabañas, el Bar-Bar cierra definitivamente sus puertas. El Economista, en su edición del 30 de abril de 2010 difundió así la noticia.

“La delegación Álvaro Obregón informó que inició el procedimiento para revocar la licencia de funcionamiento al establecimiento mercantil con razón social Restaurante Bar Resybar, S.A. de C.V. , mejor conocido como Bar Bar. Explicó que determinó clausurar en forma permanente dicho lugar y aplicar una sanción económica por $54,816 pesos, equivalente a 954 días de salario mínimo, por violar diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal”.

MÁS EN SALTAR INTRO