Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 15 de abril de 2021.

Claudia de Icaza se convirtió en “la biógrafa no oficial” de Luis Miguel en 1994 cuando su libro, “Luis Miguel, el gran solitario”, motivó que el cantante la demandara a ella y a su editorial por 7 millones de dólares alegando “difamación y calumnia”. ¿Qué decía el libro? Entre otras cosas, la periodista mexicana revelaba algunos momentos poco amigables entre el cantante y Lusito Rey, cómo lo afectó la separación de sus padres y el nacimiento de una hija no reconocida por el artista: Michelle Salas.

Aunque muchos de esos detalles fueron incluidos luego en la serie autorizada por el cantante para Netflix y Telemundo, en la década del 90, la mexicana debió enfrentarse al ‘Sol’ durante tres años y medio por estas afirmaciones.

Si bien, tras salir ganadora en la batalla legal, De Icaza acordó con su editorial no publicar más ejemplares de “Luis Miguel, el gran solitario” a partir del año 1998, luego del estreno de la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, la periodista lanzó una reedición en la que contó detalles de ese juicio.

La demanda, que en el libro del 2018 ella califica de “ridícula”, comenzó su curso en junio de 1994, cuando el cantante la puso a litigar contra 8 abogados del Consorcio Jurídico Cruz Abrego, sus representantes legales. Ellos exigían la reparación de 7 millones de dólares y el 40% de la ganancias obtenidas por la venta del libro.

Reportes del juicio de Luis Miguel contra Claudia de Icaza.

Siendo un gran admirador de Frank Sinatra, De Icaza considera que Luis Miguel quiso emular -y hasta superar- el juicio que ‘La voz’ interpuso contra la periodista Kitty Kelley, a quien le exigió 2 millones de dólares por la biografía no autorizada “His Way”, de 1989.

En su caso, el juicio, que fue por la vía civil y penal, además de la millonaria cifra, también solicitaba una pena de 2 años de prisión.

La primera audiencia se realizó el 18 de agosto de 1994. Luis Miguel estuvo presente. Fue el único careo que tuvieron la periodista y el cantante. En su libro, De Icaza cuenta que, en 1995, el Ministerio Público exigió, tras un fallo a favor de la periodista, la presencia del artista. Si él no asistía, le darían 36 horas de arresto domiciliario. Luis Miguel optó entonces por otorgar el “perdón jurídico” a De Icaza, es decir, desistir de su demanda.

Pero ante la insistencia de los abogados de Luis Miguel de obtener una reparación económica por el juicio y por el deseo de De Icaza de demostrar su inocencia en los cargos imputados, la batalla legal recién terminó en marzo de 1997, cuando la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia a favor de la periodista.

Cynthia Casas, el personaje basado en Claudia de Icaza en "Luis Miguel, la serie":

La segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se desarrolla en la década del 90, años en el que se produjo esta demanda, aunque De Icaza no sabe si será incluida, recuerda todavía cuando apareció en la primera temporada un personaje inspirado en ella: Cynthia Casas.

En entrevista con Saltar Intro, en la que recordó este litigio contra el cantante y que puedes ver en el video que acompaña esta nota, De Icaza también descartó volver a escribir otra historia sobre el ‘Sol’.

“Sobre Luis Miguel no. Que todo el mundo se aviente a hacer lo que quiera de él, pero yo no. Aunque me dijeran que su mamá ha estado escondida en África y que yo voy a ir entrevistarla, no. Simplemente, no tengo ganas. Pero dicen que vivo colgada de Luis Miguel. ¿Cuántos libros he hecho ya? Digan también que me colgué de Jorge Negrete, del clan Trevi-Andrade, de Ernesto Alonso, porque así es”, afirmó.

EL DATO

En el sexto capítulo de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se vuelve a mencionar a Cynthia, el personaje inspirado en Claudia de Icaza. En la historia, la abuela de Luis Miguel usa a la periodista para extorsionarlo. Le dice que si no le permite llevarse a Sergio, el hermano menor del mexicano, le contará a la reportera sobre la desaparición de Marcela Basteri y otros detalles poco conocidos de su vida privada.

Tras la emisión del capítulo, De Icaza aseguró en su cuenta de Twitter que jamás conoció a la abuela de Luis Miguel y tomó con ironía su ‘retorno’ a la historia.

No pues, chingón! El retorno de Cynthia Casas en #LuisMiguelLaSerie2 La abuela ya habló conmigo y le voy a sacar toda la sopa ¿Neta??? Cuéntenme uno de Pinocho pic.twitter.com/9o6Xecsg87 — Claudia de Icaza (@ladeicaza) May 17, 2021

Todo bien, pero miente en que yo conocí a su abuela paterna. Quien trabajó en eso y con toda esa familia fue el biógrafo autorizado por él.¿Como para qué mencionarme a mi en esa situación? https://t.co/hqGPeMdwON — Claudia de Icaza (@ladeicaza) May 17, 2021

VIDEO RELACIONADO :

Claudia de Icaza habla de Luis Miguel y su turbulenta relación con la paternidad. (Fuente: Saltar Intro)