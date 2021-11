Conforme a los criterios de Saber más

En la tercera temporada de “Luis Miguel: la serie”, se menciona que el productor y compositor canadiense David Foster fue quien, por recomendación de Mariah Carey, comenzó a producirle el disco “Great American Songbook” al cantante, con miras a impulsar su carrera en el mercado estadounidense. Sin embargo, ambos terminaron por romper su relación tras el uso del Auto Tune a la voz de Micky en su interpretación del tema “It’s Imposible”, la versión en inglés del “Somos novios” de Armando Manzanero.

Esta “ayuda” que el productor usó, según la serie, marcaría su distanciamiento con el mexicano y haría que termine produciendo el disco a Rob Rod Stewart en 2002. Incluso, durante una charla entre Patricio Robles y Luis Miguel, se menciona que tras la pelea con Foster, este habría amenazado al cantante con cerrarle las vías para que pueda desarrollar su carrera como intérprete en Estados Unidos.





Cabe destacar que el acercamiento con Foster en la tercera temporada se aborda como si esta hubiera sido la primera vez que Luis Miguel y el productor trabajan juntos.

Peter Theis como David Foster, Diego Boneta como Luis Miguel en una escena de la tercera temporada de la serie de Netflix. Foto: Camila Jurado/Netflix © 2021

Y la vida real es otra

En la vida real, se desconocen las razones por las que Luis Miguel no grabó finalmente “Great American Songbook”. No hay mayores detalles ni información al respecto.

Sobre “It’s Imposible”, el sencillo que habría grabado Luis Miguel con Mariah Carey, nunca salió a la venta. Sin embargo, en agosto de 2020, la cuenta oficial de Instagram del cantante regaló a sus fans la versión completa de este tema con Celine Dion.

Más de David Foster

La presencia de David Foster en la vida de Luis Miguel no comienza con la producción del “Great American Songbook” como se da a entender en la serie. En la vida real, el productor estuvo vinculado desde antes con el cantante pues fue él quien compuso la música de la canción Ayer, interpretada por el Sol de México en el disco Aries de 1993.

“Ayer”, que salió al mercado el 17 de mayo de 1993, es una versión en español del tema instrumental “All That My Heart Can Hold”, de David Foster, de 1986. En la voz de Luis Miguel, encabezó ese año la lista Billboard Latino en Estados Unidos durante tres semanas.

Sobre la historia de la letra de “Ayer”, el compositor Rudy Pérez, cuenta en el libro “El Latin Hit Maker” de 2019:

“...Cuando le puse (A Luis Miguel) todos mis temas ya había elegido cuatro de mis canciones. Regresé a Miami confiando en que las canciones estarían en su álbum. Un semana después recibí una llamada suya diciéndome que quería que yo colaborara con David Foster y Jeremy Lubbock en una canción para él. Dijo que lo que había escuchado hasta ahora podría ser el primer sencillo en ser lanzado. Después de escuchar la canción de David y Jeremy pensé: ¡Espero no arruinar la canción!’. Querían que yo escribiera las letras en español para la melodía.”

Pérez, también estuvo a cargo de los temas: “Me niego a estar solo”, “Tú y yo” y “Luz verde” del mencionado disco “Aries”.

Diego Boneta en la grabación para la serie del video del tema "Ayer". Foto: Netflix

En 2006, para su álbum “Navidades”, Luis Miguel incluye en su lista de canciones “My Grown Up Christmas List”, un tema escrito y producido por David Foster y cantando por Natalie Cole en 1990. En la voz del mexicano, esta canción se llamó “Mi humilde oración”.





David Foster es un conocido músico, productor musical, compositor y arreglista canadiense. Ha sido nominado al Grammy 47 veces y ha ganado el premio 16 veces. En los 70 fue y 80 fue un importante colaborador en el éxito de Earth, Wind and Fire y Chicago. En los 90, escribió con Linda Thompson el tema “I Have Nothing” que Whitney Houston cantó en la cinta “El guardaespaldas” y que fue nominada al Oscar. En esa década también produjo los megahits “Un-Break My Heart” de Toni Braxton, “Because You Loved Me” de Celine Dion y “Have You Ever?” de Brandy. A inicios del 2000, estuvo detrás del éxito de los por ese entonces desconocidos Josh Groban y Michael Bublé.

DATO

La tercera temporada completa de “Luis Miguel: la serie” está disponible en Netflix.

