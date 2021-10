Conforme a los criterios de Saber más

En sus casi 40 años de carrera artística, Luis Miguel ha pasado varias veces por los tribunales. Aunque fue a finales de los 90 que se llevó un gran susto, pues el lanzamiento del que iba a ser su disco más ambicioso hasta el momento, “Nada es igual”, fue estropeado por la denuncia de plagio que le interpuso el compositor argentino Francis Smith, quien exigía la cifra de 2 millones de dólares en reparación por las similitudes entre su composición “Y mañana con volverás” con el tema que le daba título al álbum de ‘Micky’.

Los primeros episodios de la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie” ponen especial foco en este conflicto, que, además, sirve para dramatizar aún más la mala mano que tiene Patricio Robles, el manager que interpreta el mexicano Pablo Cruz Guerrero, en los negocios del ‘Sol’.

La escena más memorable de este incidente se produce cuando se recrea la conferencia de prensa de lanzamiento de “Nada es igual”. Es allí que Patricio se ve obligado a interrumpir el encuentro con los medios internacionales para contarle al divo que no puede continuar utilizando las gráficas con el título del tema , pues tienen una demanda muy fuerte encima.

En la vida real, la conferencia, realizada en agosto de 1996 en Buenos Aires, Argentina, no se ve interrumpida por ningún manager, pero se evidencia como los afiches y fotografías que tiene como ‘backing’ el artista no llevan el título impreso.

Canciones muy parecidas

Como se lee en un reporte de 1999 del diario argentino “La Nación”, Francis Smith, creador de los éxitos “De boliche en boliche”, “Estoy hecho un demonio” y “Otra vez en la vía”, entre otros, aseguró al citado medio que se dio cuenta de las similitudes del tema de Luis Miguel y su canción “Y mañana volverás”, que grabó en 1974 con Gabriel Hidalgo, cuando veía un programa de TV.

Tras ello, presentó una causa judicial y solicitó una indemnización por 2 millones de dólares. La causa, de acuerdo a “La Naación”, siguió con una reunión de la comisión de peritajes de la Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores (Sadaic) para evaluar las similitudes entre una obra musical y la otra. La entidad falló en favor de Smith, tras lo que recibió el llamado del equipo de Luis Miguel y Kiko Cibrián, autor de “Nada es igual” y otros temas del ‘Sol’.

”El presidente de Warner Music de México me llamó para arreglar directamente con Kiko Cibrián, pero rechacé la propuesta”, contó el compositor en 1999, que tampoco aceptó la solución propuesta por el ‘team’ de ‘Luismi’ de firmar el tema en el CD del mexicano.

En una entrevista con el diario “El Universal” en diciembre de 1999, Smith, quien falleció en febrero del 2009, dijo lo siguiente sobre el conflicto con ‘Micky’:

- ¿Cómo nació “Y mañana volverás”?

Como cualquier otra, con una inspiración del momento. Surgió con la alagría que debe tener un tema musical y con las ganas de que fuera un éxito. Pasó el tiempo y casi 26 años después de que la grabé en Miami, viendo un especial de televisión, descubro que mi canción era casi idéntica a “Nada es igual”.

-¿Cuál fue su primera reacción al escuchar “Nada es igual”?

Me quedé frío. Casi de inmediato acudí a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y les pedí su ayuda para someter a ambas canciones a un peritaje. Se analizó el tema y la resolución salió a mi favor. Una vez que el caso llegó a tribunales con todas las pruebas, el presidente de la disquera Warner de Argentina, Luis Méndez, me llamó junto con Kiko Cibrián y reconocieron que la canción era muy parecida. ¡Y eso lo tengo grabado! También me propusieron llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el año pasado me ofrecieron 50 por ciento de las regalías, pero no era la cantidad que yo pedía. Además, ya era demasiado tarde.

Coincidencias musicales

En noviembre de 1999, como consta en una nota de aquel año de Mercado.com, el artista debió pasar por los tribunales al llegar a Argentina en el marco de su gira musical. Allí le contó al magistrado el origen del tema y deslindó de responsabilidades al explicar que el era productor del disco editado en 1995.

Ante el juez Raúl Irigoyen, ‘Micky’ admitió que al menos siete compases de la canción “Y mañana volverás”, de Smith, “son similares” a los de su tema. “Pero se desligó de la figura de su ex productor artístico Kiko Cibrián, seriamente comprometido en la causa y quien se encuentra prófugo. Con su testimonio, Luis Miguel complicó aún más a Cibrián. La salida del cantante se produjo en medio de un cordón policial que apenas logró contener a sus fans”, relató el citado medio.

"Luis Miguel, la serie". (Foto: Netflix)

Fallo a favor del ‘Sol’

Sin embargo, pese a estas idas y venidas, la batalla final la ganó Luis Miguel y su equipo. En marzo del 2000, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires revocó el proceso que se había iniciado contra el presidente de la empresa Warner Argentina, Luis Méndez, para el embargo de un millón de pesos dispuesto sobre sus bienes por este juicio.

Los jueces, según reporte del diario “La Nación”, citaron en su resolución al maestro director de orquestas Julio Fainguersh, integrante de la junta de idóneos para este caso, quien dijo que “ante una música muy poco desarrollada y de una banalidad evidente” sería casi “un milagro no poder encontrar coincidencias”.

"Luis Miguel, la serie". (Foto: Netflix)

“Las partituras en común tienen formas distintas, aunque en la música clásica suele darse la existencia de lugares comunes, lo que para la poesía podía ser ‘la florida primavera’ o ‘el crudo invierno’, clichés utilizados con anterioridad durante varios siglos”, fundamentó el músico convocado para dirimir la cuestión en carácter de perito.

Tras ello, el 9 de junio del 2000, Luis Miguel fue exonerado de la segunda de tres causas judiciales que había presentado en su contra el compositor argentino Francis Smith.

