“El juego del calamar” se ha convertido en la serie más vista de Netflix. Desde su estreno el pasado 17 de septiembre, la producción surcoreana no ha dejado de sumar espectadores, quienes en su mayoría quedan impresionados por la novedosa trama y el buen desempeño del elenco.

Desde “Parásitos”, el mundo puso los ojos en las ficciones realizadas en el país asiático, que era más conocido por sus doramas, pero que hoy “El juego del calamar” demuestra la versatilidad de sus producciones.

Los protagonistas también han saltado a la palestra pero sobre todo han llamado la atención dos de sus rostros juveniles, los mismo que coincidentemente comenzaron en el mundo del modelaje antes que en la actuación. Se trata de Hoyeon Jung (Kang Sae Byeok) y Wi Ha Joon (Jun Ho).

¿Pero qué sabemos de Hoyeon Jung y Wi Ha-joon, los supermodelos de “El juego del calamar?

Hoyeon Jung, quien interpreta a Kang Sae-byeok en la serie, tiene 27 años y es la primera vez que participa en una producción como actriz, siempre se había desenvuelto como modelo. Entre sus amigas figura Jennie, del famoso grupo juvenil Blackpink, quien acudió al set de “El juego del calamar” para alentar a su amiga en esta nueva faceta.

Jennie Kim y Jung Ho Yeon juntas en el set de grabación de "El Juego del Calamar". (Foto: Instagram @hoooooyeony)

Desde es el estreno de la ficción, Hoyeon Jung pasó de tener 400.000 seguidores en Instagram a sumar más de 15 millones en la actualidad, convirtiéndose así en la actriz más seguida de Corea del Sur en la popular red social.

En “El juego del calamar” la modelo y actriz da vida a una desertora norcoreana que entra en el juego para sacar a su hermano del orfanato y juntar a los miembros de su familia atrapada en su país natal.

Dong-hyuk Hwang, creador y director de la serie quedó impresionado con el casting de Hoyeon Jung para el papel de Sae Byeok. “Me impresionó, no podía encontrar a la persona perfecta para ese papel, pero un día llegó una cinta de audición y ahí estaba ella, como enviada por Dios”.

(Foto: Netflix)

Antes del estreno de la popular serie, Hoyeon Jung, nacida en Seúl, integraba top 50 de las mujeres más bellas de Models.com y había sido elegida “modelo del año” en 2017.

Hoyeon Jung estudió en la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Mujeres Dongduk (Corea del Sur) y comenzó su carrera de modelo a los 16 años. Mide 1.76 y se hizo conocida por participar en el reality Next Top Model de Corea (2013), la versión surcoreana del formato estadounidense presentado por Tyra Banks. Ho-Yeon ocupó el segundo lugar en este programa concurso.

Ya siendo una reconocida modelo, ha sido portada revistas de moda como Vogue y Elle. También en anuncios de marcas importantes como Louis Vuitton.

Por su parte, Wi Ha-joon, que cumplió 30 años en agosto pasado, ha flechado a cientos de espectadoras de la serie. En la ficción interpreta a un policía que se infiltra en el juego y descubre las atrocidades que hacen allí con los participantes. Todos nos preguntamos si su personaje continuará en una posible segunda temporada.

Antes de “El juego del calamar”, Ha-joon había participado en diez doramas y ocho películas, una de ellas (“Romance is a Bonus Book”) está disponible en Netflix por si quieres verlo en otro rol. Además, es embajador de diversas marcas en el continente asiático.

Wi Ha-joon inició su carrera como actor hace cinco años y hoy se perfila como una de las estrellas surcoreanas con mayor proyección en la industria del entretenimiento. Entre las producciones en las que ha participado están “My Golden Life” (2017), “Gonjiam Haunted Asylum” (2018), “Midnight”, entre otras.

Sin embargo, “El juego del calamar” ha cambiado su vida radicalmente. “Cuando me entregaron el guion por primera vez lo leí en un abrir y cerrar de ojos y me quedé impresionado por lo inmersivo que era. Fue algo que no había visto antes y el personaje me encantó. Jun Ho es un tipo fuerte y decidí aceptar el papel”, comentó en una entrevista para la revista Men’s Health.

Hoy Ha-joon suma más de seis millones de seguidores en Instagram. Tal y como podemos ver en su perfil de la red social, es un amante del deporte y siempre comparte fotografías entrenando, hábito que adquirió cuando realizó el servicio militar en su país, que es obligatorio para los hombres de entre 18 y 28 años.

Wi Ha-joon también es un aficionado de la música y ha interpretado algunas canciones para k-dramas. Además, le encanta bailar. En redes sociales se ha viralizado un video del año 2016 en el que se le ve luciendo su talento para la danza.

¿Habrá segunda temporada de “El juego del calamar”?

En entrevista a Vulture, Bela Bajaria, ejecutiva global de Netflix, declaró que siempre esperaron buenos resultados de “El juego del calamar” (Squid Game), sin embargo, nunca se imaginó el éxito mundial que tendría la ficción coreana desde su arribo a la plataforma el 17 de setiembre.

Consultada sobre la esperada continuación de la serie, Bajaria se mostró optimista y dejó entender que esperarían a que los horarios de Dong-hyuk Hwang, director de “El juego del calamar”, se acomoden en un futuro. Por su parte, al ser consultado en una entrevista con Variety por una segunda entrega, el mencionado director puso distancia. ¡Ojalá se pongan de acuerdo!

