La revista Variety informó de manera exclusiva que “Black Mirror” volverá a Netflix con una sexta temporada. Sobre la fecha de estreno, aún es muy pronto para saberlo pues la ficción aún está en etapa de preproducción y analizando a una serie de actores en un casting que ya está en marcha.

Cabe destacar que la última entrega de capítulos de la serie futurista fue estrenada en la plataforma de streaming en 2019. Aquella vez, se emitieron solo tres nuevos episodios: “Smithereens”, protagonizado por Andrew Scott, “Striking Vipers”, con Anthony Mackie y “Rachel, Jack and Ashley Too”, protagonizado por Miley Cyrus.





Sobre la 6ta temporada

Variety no dio detalles sobre las historias que se abordarán en la sexta temporada de “Black Mirror” pero dio a entender que esta nueva entrega tendrá más episodios que los tres que tuvo la quinta parte.

La publicación, dijo además que esta nueva secuela tendrá un estilo mucho más cinematográfico que sus antecesoras, por lo que cada capítulo parecerá una película en solitario. Algo similar como lo que ya vimos en “Black Mirror: Bandersnatch”, la película interactiva estrenada en 2018, basada en la saga de ciencia ficción de Netflix.





¿Por qué el retraso?

“Black Mirror” ha sido una de las series más populares de Netflix desde su incorporación en la plataforma en 2016 al presentar una serie de relatos distópicos relacionados con la tecnología y la paranoia, propia de la sociedad actual.

Después del estreno de su quinta temporada, en junio de 2019, el alejamiento de sus creadores Charlie Brooker y Annabel Jones de la productora House of Tomorrow en enero de 2020, hizo que el futuro de la serie peligrara debido a los derechos de la serie permanecieron en manos de la empresa matriz Endemol Shine Group, adquirida posteriormente por Banijay Group.

Ese mismo mes, Brooker, en entrevista a Radio Times admitió que no se sentía optimista sobre el regreso de la serie. “Por el momento, no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en una de esas. Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”, afirmó.

Anthony Mackie en una escena de “Striking Vipers”, el capítulo 2 de la quinta temporada de "Black Mirror".

Tiempo después. y para alegría de los fans de “Black Mirror”, Banijay Group otorgó la licencia del programa a Netflix.

SABÍAS QUÉ... "Black Mirror" se estrenó primero en el canal 4 del Reino Unido. Ahí transmitió sus dos primeras temporadas con relativo éxito pero fue hasta su llegada a Netflix con la que se convirtió en una sensación mundial. Entre sus capítulos más comentados destacan "San Junipero", (3x04) "USS Callister", (4x01), "El himno nacional" (1x01) entre otros.





