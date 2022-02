Conforme a los criterios de Saber más

Hacia finales de la década del 2010, William Levy triunfaba como actor protagónico de Televisa con títulos como “Pasión”, junto a Susana González y Fernando Colunga; “Cuidado con el ángel”, al lado de Maite Perroni, “Sortilegio”, con Jacqueline Bracamontes y “Triunfo del amor”, nuevamente haciendo dupla con la ex RBD. Profesionalmente todo parecía haberle salido redondo al actor cubano que hasta antes de trabajas en tierras aztecas, había tenido algunas participaciones en telenovelas de Miami.

Sin embargo, Levy probar más allá y tras su paso por México decidió que lo mejor sería ir a Hollywood a abrirse camino como actor. Es así como en 2011 es elegido como el modelo masculino de “I’m Into You” de Jennifer López.

Esto le abriría las puertas un año después al popular “Dancing with the Stars”.

Catalogado como uno de los favoritos de esta edición 2012, el cubano no se llevó el primer lugar pero logró coronarse como el mejor tercer puesto de la competencia de ABC.

“Mi gente linda!!!! No tengo palabras para decirles lo mucho q los quiero y lo mucho q les agradezco todo el cariño y apoyo q me brindaron en esta travesía. Cuando decidí ponerme en esta situación fue con propósito de conocer un nuevo territorio en mi vida y mi carrera, de divertirme y a la vez divertirlos a ustedes, de darles y darme la oportunidad de compartir en una forma diferente y especial, de q conocieran un poco más de cerca al verdadero William, ese q nació en hermoso pueblo llamado Cojímar en la Ciudad de la Havana y no el q aveces personas sin respeto q ni siquiera me conocen se atreven a decir. Creo q después de todo logre todo lo q quería... Me siento tan orgulloso de ustedes. Me siento más unido a ustedes q nunca. Y eso era todo lo q quería. Ustedes y mi hermosa familia son el mejor premio q la vida y cualquier competencia me pueda dar!!!! I LOVE U ALL !!!!!!! Nos vemos en NY esta mañana!! U guys are the best!!!!”, escribió Levy aquel mayo de 2012.

Con esta corta experiencia consigo, Levy continuó buscándose una oportunidad en Hollywood. El paso siguiente sería en 2014, con una comedia romántica de nombre “The Single Moms Club”, junto a Nia Long (la novia y prometida del personaje de Will Smith en The Fresh Prince of Bel-Air).

Este mismo año protagoniza “Addicted”, un drama erótico estadounidense que aborda temas fuertes como la adicción sexual y la infidelidad, y relata la historia de una exitosa empresaria que satisface sus obsesiones de manera clandestina. Está basada en el libro de la autora afroamericana, Zane. La cinta tuvo un 8% en Rotten Tomatoes, ya que la mayoría de las críticas fueron negativas.

Sobre Quinton, su personaje en esta película, Levy dijo en 2014: “Es un personaje con muchos layers y altibajos... Es un artista carismático y muy sensible, pero a la medida que la historia se va desarrollando, va saliendo su lado oscuro”.

Tres años después, en 2017 le llegaría una gran oportunidad al actor en Hollywood con la película “Resident Evil: The Final Chapter”. la sexta y última película de la saga de “Resident Evil”. Protagonizada por Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken, William Levy y Iain Glen, esta cinta recibió críticas mixtas y obtuvo una taquilla de US$312 millones en todo el mundo.

Este mismo año, el actor cubano es llamado al elenco de “Girl Trip”, una comedia romántica protagonizada por Regina Hall, Tiffany Haddish Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, Larenz Tate y Mike Colter y dirigida por Malcolm D. Lee. (Scary Movie 5).

En 2018, Levy se unió a la tercera temporada de “Star” (Lee Daniels’ Star), una serie de televisión estadounidense que mezcla el drama y el musical. En esta última entrega, el actor cubano interpretó a Mateo Ferrera, un magnate de los medios de comunicación especialista en engatusar a la gente.





Decepción y alejamiento de Hollywood

El 30 de agosto de 2021, un día después de cumplir 40 años de edad, William Levy declaró a EFE el mal sabor de boca que le dejó su paso por Hollywood. “Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, dijo en medio del lanzamiento de su primer restaurante en las afueras de Miami.

“Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, indicó el cubano, quien después de ponerle pausa a sus sueños hollywodenses, decidió crear su propia productora de filmes latinoamericanos llamada “William Levy Entertainment”.

“Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida y yo me di cuenta de que prefería enfocarme en los míos”, agregó Levy, quien explicó que su principal meta profesional actual es hacer cosas “delante y detrás de las cámaras” que enriquezcan la vida de su gente.

Su regreso a las telenovelas

Si bien alguna vez el actor hizo público su deseo de dejar las telenovelas de lado, el éxito de “Café con aroma de mujer” lo ha llevado nuevamente por el camino del éxito, tras la llegada del remake en Netflix. Estrenado en la plataforma de streaming el 29 de diciembre, esta nueva versión del éxito colombiano de 1995 estelarizado por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, es una de las producciones en español más exitosas de la empresa de la gran N.

Según datos revelados por Netflix, esta adaptación ha logrado alrededor de 100 millones de vistas en el período comprendido del 10 al 16 de enero. Superando de lejos a éxitos como “La reina del Flow”.

“Fue una experiencia muy bonita. Nunca había trabajado en Colombia anteriormente, entonces estar allá con la gente en Colombia, compartir con ellos, las producciones de allá… Fue algo la verdad nuevo pero excitante. La pasé muy bien. Fue una historia muy bonita, muy bien escrita”, expresó el actor en una entrevista para el programa “En casa con Telemundo”.

En junio de 2021, William Levy hizo una reflexión sobre su vida y escribió en cuenta de Instagram: “Muchas veces me preguntan ... William, si tienes la oportunidad de regresar el tiempo cambiarías algo ? Mi respuesta es simple... Lo que hagas en la vida, hazlo con tanto amor en tu corazón, que luego sin importar el resultado no quisieras hacerlo de ninguna otra manera. Recuerden que nunca vamos a tener una vida perfecta, pero si podemos llegar a tener una vida llana de momentos perfectos. 😉. Love you all ...... que tengan un sábado lleno de momentos perfectos”

DATO

El próximo proyecto televisivo de William Levy es la miniserie “Montecristo”, una adaptación de 6 episodios del clásico de Alejandro Dumas. Esta adaptación contemporánea ambientada en La Habana, Miami y Madrid será producida por William Levy Entertainment, la nueva productora del actor cubano junto con junto con Pantaya, el servicio premium de streaming de películas y series en español y la española Secuoya Studios.

